Guida TV Sky Cinema e NOW: Joker: Folie à Deux, Lunedi 7 Luglio 2025

Stasera in TV, Lunedi 7 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky e NOW, il grande protagonista della serata è Joker: Folie à Deux, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 e su Sky Cinema Collection HD alle 21.45. Il sequel firmato Todd Phillips vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, affiancato da Lady Gaga nel ruolo di Lee. I due, internati nello stesso manicomio criminale, danno vita a un legame disturbato e potente che si esprime in un musical psicologico tra delirio, visioni e sentimenti in bilico tra amore e follia. Un’esperienza visiva unica che promette emozioni forti. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 va in onda Il posto dell’anima, dramma sociale diretto da Riccardo Milani con Michele Placido, Silvio Orlando, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi. La chiusura di una fabbrica sconvolge la vita di tre operai che affrontano la perdita del lavoro tra rabbia, dignità e lotta collettiva. Una storia intensa che mette al centro il valore umano e la solidarietà.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD torna il classico degli anni ’90 Beethoven, commedia per tutta la famiglia con protagonista un gigantesco San Bernardo che, con la sua irruenza e dolcezza, stravolge e unisce la famiglia Newton. Sempre alle 21.00 su Sky Cinema Action HD va in onda Cliffhanger – L’ultima sfida, con Sylvester Stallone nei panni di un soccorritore montano alle prese con criminali in cerca di un bottino tra i ghiacci delle Montagne Rocciose. Azione pura e paesaggi mozzafiato. Per chi ama la tensione, su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 c’è The Image of You, thriller psicologico con Sasha Pieterse e Mira Sorvino. Due gemelle, Zoe e Rachel, vivono un legame simbiotico e disturbato che sfocia in manipolazione e paranoia quando una delle due si innamora. Atmosfere inquietanti e colpi di scena in una spirale di inganni. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 va in onda Vicino all’orizzonte, tratto dal bestseller di Jessica Koch. La storia d’amore tra Jessica e Danny, intensa e tormentata, è minacciata da un segreto che potrebbe cambiare tutto. Emozioni forti e verità difficili in un racconto ispirato a eventi reali.

Alla stessa ora, su Sky Cinema Drama HD, Ogni maledetta domenica di Oliver Stone offre uno sguardo crudo sul football americano, con Al Pacino nei panni di un coach disilluso in lotta con squadra e dirigenza. Un film corale che esplora i lati oscuri dello sport professionistico. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 spazio a Non si ruba a casa dei ladri, commedia firmata Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. Dopo essere stato rovinato da un truffatore, un cittadino onesto ordisce una contro-truffa esilarante. Satira sociale e comicità in stile vanziniano.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 torna Out of Sight, raffinato thriller diretto da Steven Soderbergh con George Clooney e Jennifer Lopez, incentrato sul rapporto ambiguo tra un rapinatore gentiluomo e una poliziotta federale. Azione, ironia e stile in un cult anni ’90. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 c’è The Hateful Eight, western firmato Quentin Tarantino con colonna sonora premiata all’Oscar di Ennio Morricone. Otto personaggi sospetti si ritrovano bloccati in una capanna isolata tra segreti, tradimenti e violenza.

Joker: Folie à Deux

Joaquin Phoenix torna nel sequel di Todd Phillips, affiancato da Lady Gaga. In attesa del processo, Arthur entra in un coro di internati dove incontra Lee e si innamora all'istante

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)



Il posto dell'anima

Riccardo Milani dirige Michele Placido, Silvio Orlando, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi in un film che segue le vicende di 3 operai in lotta contro la chiusura della fabbrica

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Beethoven

Spassosa commedia trascinata da un irrequieto cane San Bernardo, che provocherà epici disastri in una famiglia californiana. Ma di fronte al pericolo, tutti saranno pronti a difenderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Cliffhanger - L'ultima sfida

Sylvester Stallone in un'adrenalinica avventura. Schiacciato dal rimorso per la morte di una ragazza sulle Montagne Rocciose, un soccorritore troverà riscatto sulle stesse vette.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



The Image of You

Thriller psicologico con Sasha Pieterse e Mira Sorvino. Nel tentativo di risparmiare alla sorella l'ennesima delusione d'amore, Zoe innesca un gioco che si rivela pericoloso

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Vicino all'orizzonte

Dal bestseller di Jessica Koch, un teen-movie ispirato a una storia vera con Luna Wedler e Jannik Schumann. Un oscuro segreto rende impossibile il legame fra Jessica e l'affascinante Danny.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Ogni maledetta domenica

Oliver Stone dirige Al Pacino e un cast di star in un film sul mondo del football americano. Tony D'Amato è un allenatore in crisi alla guida di una squadra che non sa più vincere.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Non si ruba a casa dei ladri

Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri in una commedia di Carlo Vanzina. Un uomo finito in poverta' organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Out of Sight

George Clooney e Jennifer Lopez in un thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



The Hateful Eight

Western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Oscar alle musiche di Ennio Morricone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)