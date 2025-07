Guida TV Sky Cinema e NOW: Cinquanta sfumature di grigio, Martedi 8 Luglio 2025

Stasera in TV, Martedi 8 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky e NOW la prima serata è all’insegna del grande cinema. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Cinquanta sfumature di grigio, primo capitolo della trilogia erotico-romantica tratta dai bestseller di E.L. James. Dakota Johnson interpreta Anastasia Steele, giovane studentessa che incontra l’affascinante Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan. Il loro legame si trasforma in un’esperienza estrema tra desideri e controllo, in un film che ha acceso dibattiti per la sua carica provocatoria. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) arriva Zodiac, thriller diretto da David Fincher e ispirato a fatti reali. Ambientato nella San Francisco degli anni ’70, racconta la caccia a un serial killer che invia messaggi cifrati alla stampa. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. guidano un’indagine ossessiva e piena di tensione. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Superman, cult del 1978 con Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman. La nascita del mito dell’Uomo d’Acciaio, tra origine aliena e missione umanitaria, in uno dei cinecomic più iconici.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Animali fantastici e dove trovarli, prequel del mondo di Harry Potter. Eddie Redmayne è il magizoologo Newt Scamander, arrivato a New York con creature straordinarie che sfuggono al suo controllo. Atmosfere incantate e costumi da Oscar per un’avventura magica. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda Minority Report, sci-fi diretto da Steven Spielberg con Tom Cruise. In un futuro dove i crimini vengono anticipati grazie a tre “precog”, un agente scopre di essere sospettato lui stesso: inizia la fuga. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Naked Singularity, thriller con John Boyega, Olivia Cooke e Bill Skarsgård. Un giovane avvocato, deluso dal sistema, si imbarca in un piano per impossessarsi di una partita di droga, in un mix di giustizia e caos.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Foglie al vento, nuova opera di Aki Kaurismäki. In una Helsinki notturna, una cassiera e un operaio si incontrano per caso. Una storia d’amore minimalista e poetica, premiata a Cannes. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Lettere da Iwo Jima, film diretto da Clint Eastwood che racconta la celebre battaglia dal punto di vista giapponese. Intenso e toccante, capovolge la prospettiva rispetto a Flags of Our Fathers, offrendo un ritratto umano e disperato dei soldati. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) punta su Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: due genitori di mondi opposti si trovano a fare squadra per separare i figli adolescenti, tra gag e riflessioni sociali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) c’è la replica di Joker: Folie à Deux, sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, tra musical, manicomio e ossessione. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Il posto dell’anima di Riccardo Milani, con Placido, Orlando, Santamaria e Cortellesi, storia di operai in lotta per la dignità e il lavoro in una fabbrica destinata alla chiusura.

