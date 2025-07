Guida TV Sky Cinema e NOW: Uncharted, Sabato 12 Luglio 2025

Stasera in TV, Sabato 12 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Uncharted, kolossal ispirato all’omonimo videogioco. Tom Holland è Nathan Drake, giovane cacciatore di tesori reclutato dal veterano Sully, interpretato da Mark Wahlberg, per recuperare l’oro perduto di Magellano. Ma sulle loro tracce c’è il letale Santiago Moncada, con il volto di Antonio Banderas. Azione spettacolare, inseguimenti mozzafiato e scenari esotici per un'avventura adrenalinica. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Piccolo corpo, opera prima di Laura Samani, premiata ai David. In una dimensione arcaica e spirituale, la giovane Agata intraprende un viaggio tra i monti e il mare per salvare l’anima della figlia nata morta. Un racconto struggente e visivamente potente che mescola realismo magico e spiritualità. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) è di scena 300, il film culto diretto da Zack Snyder, tratto dalla graphic novel di Frank Miller. Con Gerard Butler nel ruolo iconico di Leonida, il re spartano guida 300 guerrieri contro l'immenso esercito persiano. Un’epopea visiva iper-stilizzata che ha ridefinito l’action storico.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette La Famiglia Addams, film cult anni ’90 tratto dalla celebre serie. Anjelica Huston, Raul Julia e Christina Ricci sono gli eccentrici membri della famiglia più dark e ironica del cinema. Ma l’arrivo di un sedicente zio Fester solleva sospetti. Gotico e divertente, un classico per tutta la famiglia. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda Mission: Impossible, primo capitolo della saga con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Diretto da Brian De Palma, il film dà il via a una serie di imprese impossibili, tradimenti e spettacolari acrobazie. Un thriller spionistico teso e pieno di colpi di scena. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Blow, film basato sulla vera storia di George Jung, interpretato da Johnny Depp. Negli anni ’70, l’uomo diventa il principale tramite del cartello di Pablo Escobar negli Stati Uniti. Un’ascesa fulminea nel mondo del narcotraffico e una rovinosa caduta, tra eccessi e illusioni.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Which Brings Me to You, commedia romantica con Lucy Hale e Nat Wolff. Jane e Will si conoscono a un matrimonio, l’attrazione è immediata ma la loro connessione evolve in qualcosa di più profondo e imprevedibile. Una storia d’amore in cui ogni parola può cambiare tutto. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Elizabeth, biopic storico che consacrò Cate Blanchett nel ruolo della regina Elisabetta I. Con Geoffrey Rush, il film racconta l’ascesa della “Regina Vergine” e la trasformazione dell’Inghilterra in una potenza mondiale, tra complotti di corte, scelte drastiche e indipendenza politica. Premiato con l’Oscar alla miglior make-up e Golden Globe alla protagonista. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone School of Mafia, commedia grottesca diretta da Alessandro Pondi. Tre giovani americani, figli della mafia, vengono spediti in Sicilia per imparare le “tradizioni di famiglia”. Tra equivoci, addestramenti assurdi e mafiosi caricaturali, il film gioca con i cliché del genere in chiave satirica.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, con Dennis Quaid nel ruolo del presidente USA, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone A History of Violence, thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Uncharted

Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Piccolo corpo

Esordio alla regia di Laura Samani, premiata ai David di Donatello. Dopo aver perso sua figlia alla nascita, Agata parte alla volta di un santuario per battezzare la sua creatura.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

300

Dalla graphic novel di Frank Miller, un action bellico con Gerard Butler nei panni del re spartano Leonida che, alla guida di 300 soldati, si oppone all'avanzata dei persiani

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La Famiglia Addams

Anjelica Huston, Raul Julia e Christina Ricci nel film tratto dalla celebre serie degli anni 60. Qualcuno si presenta dagli Addams spacciandosi per lo zio Fester. Sara' davvero lui?

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible

Primo film della pirotecnica saga action con Tom Cruise, diretto da Brian De Palma. Sospettato di essere una spia, l'agente segreto Ethan Hunt deve scoprire chi lo vuole incastrare

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Blow

Johnny Depp nella storia vera di un gangster della droga. Anni '70: George Jung diventa il punto di riferimento negli USA per il traffico di cocaina del cartello di Pablo Escobar.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Which Brings Me to You

Commedia romantica con Lucy Hale e Nat Wolff. Jane e Will si incontrano al matrimonio di un amico. Dopo un impeto di passione il rapporto prende una piega inaspettata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Elizabeth

Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

School of Mafia

Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Reagan: Un Presidente sotto i riflettori

Dennis Quaid, Penelope Ann Miller e Jon Voight nel biopic che ripercorre la vita privata e politica di Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti negli anni 80. Dall'infanzia in Illinois, alla carriera hollywoodiana fino al palcoscenico mondiale come capo della Casa Bianca

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A History of Violence

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen in un thriller fra apparenza e realtà. Dopo aver ucciso 2 rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)