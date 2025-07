Guida TV Sky Cinema e NOW: Beetlejuice Beetlejuice, Venerdi 18 Luglio 2025

Stasera in TV, Venerdì 18 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Beetlejuice Beetlejuice torna su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con Michael Keaton nel ruolo iconico del fantasma più irriverente e caotico di Tim Burton. Nel sequel, la giovane Astrid apre un portale per l’Aldilà, scatenando il ritorno di Beetlejuice, pronto a seminare caos tra vivi e morti con il suo humour nero e surreale, mantenendo intatto il fascino grottesco e demenziale del primo film. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Un giorno di ordinaria follia, viaggio intenso e angosciante nella mente di un uomo qualunque, interpretato da Michael Douglas, che, intrappolato in un ingorgo, perde il controllo e scatena una spirale di violenza incontrollabile. Un film che riflette con cruda intensità il disagio sociale e personale, denuncia drammatica dell’alienazione urbana. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) presenta Il Gladiatore II, atteso sequel diretto da Ridley Scott. Trent'anni dopo il primo episodio, Lucio, interpretato da Paul Mescal, si ritrova a combattere per la propria vita nel Colosseo, diviso tra due imperatori in lotta. Una storia di vendetta e riscatto che riprende i toni epici e sanguigni del capitolo precedente.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone il remake avventuroso Lassie torna a casa, tratto dal celebre romanzo di Eric Knight. La fedele e coraggiosa cagnolina affronta mille pericoli per tornare dal suo padroncino Florian, in un racconto di lealtà, amicizia e determinazione. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) ospita il blockbuster Pacific Rim di Guillermo Del Toro, con Idris Elba e Charlie Hunnam protagonisti di una lotta titanica contro enormi creature aliene. L’adrenalina e la spettacolarità delle battaglie robotiche fanno di questo film un cult moderno del cinema d’azione e fantascienza. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) trasmette il thriller Nella morsa del ragno, con Morgan Freeman nel ruolo di un criminologo esperto che, insieme a una giovane agente, indaga sul rapimento della figlia di un senatore, rivelando una verità sconvolgente. Suspense calibrata e ritmo serrato per un thriller classico ma efficace.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) porta sullo schermo Mektoub, My Love - Canto Uno, film di formazione sensuale firmato dal regista de La vita di Adele. Un giovane aspirante sceneggiatore torna nella sua città d’origine per l’estate, ritrovando vecchi amori e scoprendo nuove emozioni in un racconto delicato e coinvolgente. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Hey Joe, diretto da Claudio Giovannesi con James Franco, che affronta le conseguenze di conflitti personali e familiari. Il veterano Dean torna a Napoli dopo 25 anni per cercare un figlio mai conosciuto, in un viaggio di ricostruzione emotiva e sociale. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Baywatch, action comedy con Dwayne Johnson e Zac Efron, ispirata alla serie tv anni ’90. Mitch e la sua squadra di bagnini devono fermare una pericolosa banda di trafficanti di droga, in un mix di azione, umorismo e situazioni assurde.

Per chi se li fosse persi ieri, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) è il turno del campione d’incassi Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Beetlejuice Beetlejuice

Michael Keaton torna nei panni del fantasma Beetlejuice nel sequel diretto da Tim Burton. Quando la giovane Astrid apre un portale per l’Aldilà, Beetlejuice è pronto a scatenare di nuovo il caos tra i vivi… e i morti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un giorno di ordinaria follia

Viaggio allucinato nella follia omicida di un uomo qualunque con Michael Douglas. Intrappolato in un ingorgo stradale, un uomo perde la testa e comincia a uccidere chiunque gli capiti a tiro.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Gladiatore II

Ridley Scott torna nell'antica Roma con questo sequel epico. Trent'anni dopo gli eventi del primo film, Lucio (Paul Mescal) è costretto a combattere nel Colosseo sotto due imperatori, cercando vendetta e riscoprendo il suo onore

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Lassie torna a casa

Avventuroso remake del film tratto dal libro di Eric Knight. Finito in una famiglia che lo maltratta, Lassie affronta molti pericoli pur di ricongiungersi con il suo padroncino Florian.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Pacific Rim

Spettacolare blockbuster di Guillermo Del Toro con Idris Elba e Charlie Hunnam. Due coraggiosi piloti devono salvare il destino del pianeta Terra, minacciato da gigantesche creature aliene.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nella morsa del ragno

Morgan Freeman in un thriller di Lee Tamahori. Un esperto criminologo e una giovane agente indagano sul rapimento della figlia di un senatore, giungendo a una scioccante verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mektoub, My Love - Canto Uno

Dal regista de "La vita di Adele", un sensuale film di formazione. Un aspirante sceneggiatore torna nella città d'origine per l'estate dove trova vecchi amori e nuovi amici.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hey Joe

Claudio Giovannesi dirige James Franco in una pellicola sulle conseguenze dei conflitti. 25 anni dopo, il veterano Dean torna a Napoli alla ricerca del figlio mai conosciuto.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Baywatch

Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni '90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Indiana Jones e il tempio maledetto

Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l’esistenza di un tempio dove si compiono sacrifici umani

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Diamanti

Il film campione d’incassi del 2024, Diamanti, segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un racconto intimo ed emozionante. Grazie al suo tocco inconfondibile e a un cast straordinario di attrici-muse, il regista incanta ancora una volta il pubblico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)