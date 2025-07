Stasera in TV, Sabato 19 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

C’era una volta il crimine apre la prima serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con il terzo capitolo della saga diretta da Massimiliano Bruno. Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo tornano nei panni della banda più strampalata del cinema italiano, stavolta alle prese con un viaggio nel 1943 per rubare la Gioconda ai francesi. Tra battute, paradossi temporali e trovate esilaranti, la commedia mescola storia e fantasia con il solito ritmo frenetico. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) Il traditore di Marco Bellocchio racconta con intensità e rigore la storia di Tommaso Buscetta, interpretato magistralmente da Pierfrancesco Favino. È il ritratto di un uomo diviso tra lealtà e sopravvivenza, primo grande pentito di mafia che, con le sue rivelazioni, cambiò per sempre la lotta dello Stato contro Cosa Nostra. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) ci riporta nei mitici anni Ottanta con Ritorno al Futuro. Il primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis vede Michael J. Fox nei panni di Marty McFly, un adolescente catapultato nel 1955 grazie a una macchina del tempo. Un viaggio ironico, avventuroso e perfetto nella costruzione narrativa, che ha segnato un'epoca.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Lassie - Una nuova avventura, un film per tutta la famiglia ambientato tra le bellezze dell’Alto Adige. La cagnolina più amata del cinema si ritrova coinvolta in un mistero legato alla scomparsa di alcuni cani di razza e, insieme al piccolo Flo e ad altri giovani amici, si lancia in un’indagine ricca di emozioni e colpi di scena. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) torna nel cuore dell’adrenalina con Mission: Impossible III, diretto da J.J. Abrams. Tom Cruise veste i panni di Ethan Hunt in una delle missioni più personali e pericolose della saga, dove dovrà confrontarsi con un nemico spietato interpretato da Philip Seymour Hoffman. Azione esplosiva e tensione sempre altissima. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) propone il thriller psicologico 88 Minuti, dove Al Pacino è uno psichiatra forense la cui vita viene sconvolta da una telefonata anonima che gli annuncia di avere solo 88 minuti prima di morire. Un conto alla rovescia serrato in una corsa contro il tempo che non lascia tregua.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Victor Victoria, commedia sofisticata ambientata nella Parigi degli anni Trenta. Julie Andrews interpreta una cantante disposta a tutto pur di lavorare, fingendo di essere un uomo che si traveste da donna. Una trama brillante che gioca con identità e apparenze, firmata da Blake Edwards e premiata con l’Oscar alla miglior colonna sonora. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) porta sullo schermo la toccante parabola di Gia - Una donna oltre ogni limite, interpretata da Angelina Jolie in una delle sue performance più intense. Il biopic racconta la vita e la caduta della top model Gia Carangi, simbolo della moda anni ’70, distrutta dall’eroina e morta giovanissima a causa dell’HIV. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Come ammazzare il capo... e vivere felici, una black comedy scatenata con Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey. Tre impiegati, stufi di subire soprusi sul lavoro, decidono di eliminare i rispettivi capi in un piano folle e totalmente fuori controllo. Ironia e sarcasmo su frustrazioni quotidiane e desideri di rivalsa.

Per chi se li fosse persi ieri, Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Beetlejuice Beetlejuice, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) manda in onda Un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas, che torna a esplorare i meandri oscuri della rabbia repressa e dell’alienazione urbana.

