Guida TV Sky Cinema e NOW: Modalità aereo, Sabato 26 Luglio 2025

Stasera in TV, Sabato 26 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Modalità aereo apre la prima serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con Lillo e Paolo Ruffini protagonisti di una commedia diretta da Fausto Brizzi. Due inservienti aeroportuali trovano il cellulare di un ricco imprenditore e approfittano della situazione per vendicarsi delle sue continue prepotenze, dando il via a una serie di equivoci e situazioni surreali. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Il debito, remake del film israeliano "Ha-Hov" diretto da John Madden con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad sono costretti ad affrontare una verità sepolta nel passato, quando una vecchia missione torna a tormentare le loro coscienze. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone il classico restaurato Per qualche dollaro in più, secondo capitolo della celebre trilogia western di Sergio Leone, con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté. Due cacciatori di taglie si contendono la ricompensa per la cattura di un feroce bandito messicano, ma le loro strade finiranno per incrociarsi in modo imprevisto.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Hotel Transylvania 2, il seguito del successo animato con il Conte Dracula pronto a trasformare il nipotino Dennis in un vero vampiro. Ma l’impresa si rivelerà molto più complicata del previsto, tra gag mostruose e personaggi esilaranti. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) torna Tom Cruise in Mission: Impossible - Rogue Nation, quinto adrenalinico capitolo della saga. Ethan Hunt affronta un’organizzazione criminale nota come “il Sindacato” e, insieme alla sua squadra, dovrà lottare contro una rete invisibile e pericolosa che minaccia l’ordine mondiale. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) propone Suburra, noir politico firmato Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Una Roma cupa e corrotta fa da sfondo alla brutale lotta di potere tra politica, Chiesa e criminalità organizzata.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) manda in onda Am I Ok?, storia intima con Dakota Johnson che interpreta Lucy, una donna alle prese con la scoperta della propria identità sessuale. Dopo una lunga serie di relazioni insoddisfacenti, capisce che è arrivato il momento di essere sincera con sé stessa. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è Nuovomondo, dramma premiato con il Leone d’argento di Emanuele Crialese. All'inizio del ’900, una famiglia siciliana decide di lasciare tutto per cercare fortuna negli Stati Uniti, affrontando speranze, illusioni e un viaggio che cambierà per sempre le loro vite. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Come ammazzare il capo 2, sequel della commedia di successo con un cast stellare. Nick, Dale e Kurt decidono di avviare un’attività in proprio, ma un imprenditore senza scrupoli rovinerà i loro piani, costringendoli a escogitare un piano decisamente folle.

Per chi se li fosse persi su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Rampage - Furia animale con Dwayne Johnson, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) viene riproposto Apollo 13, il dramma spaziale con Tom Hanks tratto dalla vera storia della missione NASA interrotta da un'esplosione a bordo.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Modalità aereo

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Per qualche dollaro in più

Secondo capitolo restaurato della trilogia western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè. Due pistoleri braccano un bandito messicano sul quale pende una grossa taglia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hotel Transylvania 2

Si riaprono le porte del 'mostruoso' hotel del conte Dracula. Drac vuole far diventare il nipotino Dennis un vero vampiro ed organizza per lui un corso intensivo non privo di rischi...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible - Rogue Nation

Tom Cruise nel quinto action della saga, prodotto da J.J. Abrams. Ethan Hunt riunisce la squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale e terroristica.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Suburra

Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola e Alessandro Borghi nel noir di Stefano Sollima. Tra corruzione dilagante e malavita si consuma la feroce lotta per il potere a Roma.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Am I Ok?

Dakota Johnson in una pellicola sulla scoperta della sessualità. Dopo una serie di appuntamenti fallimentari con uomini, Lucy realizza che dipende da ciò che vuole veramente.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Nuovomondo

Leone d'argento per Emanuele Crialese che dirige Charlotte Gainsbourg in un dramma sull'immigrazione. Inizi del '900: una famiglia siciliana parte per l'America in cerca di fortuna.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ammazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo... e vivere felici" con un cast di star hollywoodiane. Nick, Dale e Kurt decidono di mettersi in proprio, ma dovranno vedersela con un cinico investitore

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Rampage - Furia animale

Action catastrofico con Dwayne Johnson. Un esperto di scimmie scopre l'esistenza di un esperimento genetico top secret che trasforma gli animali in bestie feroci e aggressive.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)