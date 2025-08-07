Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Giovedi 7 Agosto 2025

Stasera in TV, Giovedi 7 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda "Twisters", adrenalinico disaster movie che reinterpreta il cult degli anni ’90. Daisy Edgar-Jones è Kate, ex esperta di tornado richiamata in azione per testare un nuovo sistema d’allerta. Accanto a lei Glen Powell nei panni del carismatico Tyler, influencer spericolato pronto a sfidare le tempeste per conquistare like e salvar vite. Una corsa contro il tempo tra scienza, spettacolo e la furia incontrollabile della natura. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) torna "Mad Max: Fury Road", spettacolare action post-apocalittico vincitore di 6 Oscar, diretto da George Miller. Tom Hardy e Charlize Theron affrontano un deserto violento e senza regole in un mondo dominato dalla follia e dal caos, dove la sopravvivenza si conquista a suon di inseguimenti e rivolte. Sky Cinema Collection HD (canale 303) propone alle 21.15 "I delitti del BarLume - Aria di mare", nuovo episodio della serie Sky Original con il ritorno dell’improbabile investigatore Massimo e della Fusco, impegnati a far luce sul ritrovamento del cadavere di una donna tra sospetti, battute e l’immancabile gruppo di vecchietti curiosi.

Alle 21 su Sky Cinema Family HD (canale 304) va in onda "The Portable Door", film fantasy Sky Original tratto dai libri di Tom Hol. In una Londra alternativa, due giovani stagisti scoprono che i dirigenti della loro azienda stanno cercando di sabotare l’intero mondo della magia. Nel cast Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21 propone "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello", primo epico capitolo della trilogia di Peter Jackson. Frodo, giovane hobbit, eredita un anello dal potere immenso e pericoloso, dando inizio a un’avventura leggendaria popolata da elfi, nani, maghi e creature oscure. Alle 21 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) "Armi chimiche" trascina lo spettatore in un intrigo internazionale con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Un agente del Mossad ormai in pensione accetta un’ultima missione, ma l’arrivo di una donna seducente e misteriosa sconvolge il piano e mette tutto in pericolo.

Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21 trasmette "Vi presento Joe Black", film intenso e raffinato in cui Anthony Hopkins interpreta un magnate prossimo alla morte che si ritrova a ospitare in casa il giovane fidanzato della figlia, interpretato da Brad Pitt, ignaro che si tratti della Morte in persona venuta a prenderlo. Alle 21 su Sky Cinema Drama HD (canale 308) "Ogni maledetta domenica" racconta il lato più duro e crudo del football americano, diretto da Oliver Stone con Al Pacino nel ruolo di un allenatore leggendario alle prese con pressioni, sfide e un ambiente in piena trasformazione. Un ritratto potente e realistico del dietro le quinte dello sport. Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21 propone "Come ti rovino le vacanze", commedia frenetica e disastrosa con Ed Helms e Christina Applegate. Una famiglia in viaggio verso un parco giochi si ritrova invischiata in una serie di eventi assurdi, trasformando la vacanza dei sogni in una corsa a ostacoli tragicomica.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) torna "Ma cosa ci dice il cervello", brillante commedia con Paola Cortellesi che interpreta una tranquilla donna dalla doppia vita: agente segreto e paladina improvvisata della giustizia per gli amici vessati. Tra missioni improvvisate e momenti esilaranti, il film unisce azione e comicità con intelligenza. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, torna "Forrest Gump", classico intramontabile con Tom Hanks. Una vita straordinaria vissuta con semplicità, osservando il mondo con stupore, mentre scorrono trent’anni di eventi che hanno segnato l’America, tra emozione, ironia e umanità.

