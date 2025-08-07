Guida TV Sky Cinema e NOW: Twisters, Giovedi 7 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, Giovedi 7 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda "Twisters", adrenalinico disaster movie che reinterpreta il cult degli anni ’90. Daisy Edgar-Jones è Kate, ex esperta di tornado richiamata in azione per testare un nuovo sistema d’allerta. Accanto a lei Glen Powell nei panni del carismatico Tyler, influencer spericolato pronto a sfidare le tempeste per conquistare like e salvar vite. Una corsa contro il tempo tra scienza, spettacolo e la furia incontrollabile della natura. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) torna "Mad Max: Fury Road", spettacolare action post-apocalittico vincitore di 6 Oscar, diretto da George Miller. Tom Hardy e Charlize Theron affrontano un deserto violento e senza regole in un mondo dominato dalla follia e dal caos, dove la sopravvivenza si conquista a suon di inseguimenti e rivolte. Sky Cinema Collection HD (canale 303) propone alle 21.15 "I delitti del BarLume - Aria di mare", nuovo episodio della serie Sky Original con il ritorno dell’improbabile investigatore Massimo e della Fusco, impegnati a far luce sul ritrovamento del cadavere di una donna tra sospetti, battute e l’immancabile gruppo di vecchietti curiosi.

Alle 21 su Sky Cinema Family HD (canale 304) va in onda "The Portable Door", film fantasy Sky Original tratto dai libri di Tom Hol. In una Londra alternativa, due giovani stagisti scoprono che i dirigenti della loro azienda stanno cercando di sabotare l’intero mondo della magia. Nel cast Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21 propone "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello", primo epico capitolo della trilogia di Peter Jackson. Frodo, giovane hobbit, eredita un anello dal potere immenso e pericoloso, dando inizio a un’avventura leggendaria popolata da elfi, nani, maghi e creature oscure. Alle 21 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) "Armi chimiche" trascina lo spettatore in un intrigo internazionale con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Un agente del Mossad ormai in pensione accetta un’ultima missione, ma l’arrivo di una donna seducente e misteriosa sconvolge il piano e mette tutto in pericolo.

Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21 trasmette "Vi presento Joe Black", film intenso e raffinato in cui Anthony Hopkins interpreta un magnate prossimo alla morte che si ritrova a ospitare in casa il giovane fidanzato della figlia, interpretato da Brad Pitt, ignaro che si tratti della Morte in persona venuta a prenderlo. Alle 21 su Sky Cinema Drama HD (canale 308) "Ogni maledetta domenica" racconta il lato più duro e crudo del football americano, diretto da Oliver Stone con Al Pacino nel ruolo di un allenatore leggendario alle prese con pressioni, sfide e un ambiente in piena trasformazione. Un ritratto potente e realistico del dietro le quinte dello sport. Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21 propone "Come ti rovino le vacanze", commedia frenetica e disastrosa con Ed Helms e Christina Applegate. Una famiglia in viaggio verso un parco giochi si ritrova invischiata in una serie di eventi assurdi, trasformando la vacanza dei sogni in una corsa a ostacoli tragicomica.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) torna "Ma cosa ci dice il cervello", brillante commedia con Paola Cortellesi che interpreta una tranquilla donna dalla doppia vita: agente segreto e paladina improvvisata della giustizia per gli amici vessati. Tra missioni improvvisate e momenti esilaranti, il film unisce azione e comicità con intelligenza. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, torna "Forrest Gump", classico intramontabile con Tom Hanks. Una vita straordinaria vissuta con semplicità, osservando il mondo con stupore, mentre scorrono trent’anni di eventi che hanno segnato l’America, tra emozione, ironia e umanità.

Twisters
Daisy Edgar-Jones e Glen Powell guidano questa nuova versione del disaster movie Twister. Kate, ex cacciatrice di uragani, viene richiamata sul campo per testare un nuovo sistema d'allerta meteo, alleandosi con la spericolata star dei social media Tyler per sfidare la furia della natura.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Mad Max: Fury Road
6 Oscar all'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Un ex poliziotto viene catturato dall'armata di guerriglieri di uno spietato boss.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Aria di mare
Settima commedia targata Sky Cinema ispirata ai racconti di Marco Malvaldi. Quando viene ritrovato il corpo di una donna, la Fusco cerca di riscattarsi aiutata dall'immancabile Massimo.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Portable Door
Dai libri fantasy di Tom Hol, film Sky Original con Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Londra: due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello
4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Armi chimiche
Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller. Una donna avvenente e fatale complica i piani di un anziano agente del Mossad, alle prese con l'ultima missione della sua vita.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Vi presento Joe Black
Anthony Hopkins e Brad Pitt in una suggestiva pellicola sull'amore e la morte. Un miliardario accoglie il tenebroso fidanzato della figlia, ma è ignaro della sua vera identità.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ogni maledetta domenica
Oliver Stone dirige Al Pacino e un cast di star in un film sul mondo del football americano. Tony D'Amato è un allenatore in crisi alla guida di una squadra che non sa più vincere.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ti rovino le vacanze
Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ma cosa ci dice il cervello
Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilità di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump
6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

