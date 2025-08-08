Guida TV Sky Cinema e NOW: Redemption Day, Venerdi 8 Agosto 2025

Stasera in TV, Venerdi 8 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema la prima serata si accende con una selezione di titoli capaci di soddisfare ogni gusto. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15, Redemption Day mette in scena un adrenalinico viaggio tra guerra e terrorismo: un ex ufficiale, segnato da una missione contro l’Isis, è costretto a tornare in azione per salvare sua moglie, rapita da un gruppo estremista. Sul fronte opposto, il grande cinema d’autore torna protagonista con J. Edgar, in onda su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15, dove Leonardo DiCaprio dà volto e anima a una delle figure più controverse della storia americana, in un biopic firmato Clint Eastwood che scava nell’ambizione, nei segreti e nella solitudine del fondatore dell’FBI.

Si resta in Italia con l’ottavo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi: I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale, in onda su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15, vede Massimo coinvolto in un addio al celibato che si trasforma, come sempre, in un giallo da risolvere. La leggerezza prende la strada dell’on the road con C’è tempo, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, dove Stefano Fresi interpreta un quarantenne dal cuore grande che, dopo la morte del padre, scopre un fratellastro che non conosceva.

L’avventura si fa epica con Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, trasmesso su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00, un kolossal firmato Ron Howard che porta lo spettatore nella lotta disperata tra uomo e natura nel cuore dell’oceano. Atmosfere claustrofobiche e orrore puro invece su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00, dove Demeter – Il risveglio di Dracula svela, attraverso un diario di bordo, l’incubo vissuto dall’equipaggio di una nave mercantile russa nel 1897.

Musica, emozioni e ricordi sono al centro di Mamma mia! – Ci risiamo, il sequel del musical con le canzoni degli ABBA che torna su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00, mescolando passato e presente nella storia di Sophie e di sua madre Donna. Sempre sul filo dell’introspezione, su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00, 3/19 affronta il senso di colpa e la responsabilità attraverso la parabola di un’avvocatessa sconvolta da un tragico incidente.

Il lato più comico della serata è affidato a Una notte da leoni 2, in onda su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, dove l’esilarante gruppo di amici finisce in un nuovo, catastrofico incubo a base di alcol e guai, stavolta in Thailandia. Tra i titoli in differita, Twisters torna su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15, per chi si fosse perso la spettacolare sfida contro la furia degli uragani guidata da Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, mentre l’azione ad alto tasso di adrenalina di Mad Max: Fury Road chiude la selezione su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, con Tom Hardy e Charlize Theron in un mondo post-apocalittico dove la lotta per la sopravvivenza non concede tregua

Redemption Day

Gary Dourdan in un action con Andy Garcia. Di ritorno da una missione contro l'Isis, un ufficiale, devastato dagli orrori bellici, deve salvare la moglie rapita da un gruppo terroristico.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

J. Edgar

Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Clint Eastwood che racconta la vita del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover. Il ritratto di un uomo e della sua lotta contro la criminalità.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale

Ottavo film Sky Cinema tratto dai bestseller di Marco Malvaldi. Gli allegri vecchietti trascinano Massimo a una festa di addio al celibato dove pero' ci scappa il morto

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

C'è tempo

Stefano Fresi in una commedia 'on the road' di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne 'osservatore di arcobaleni' scopre di avere un fratellastro minorenne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick

Ron Howard dirige Chris Hemsworth in un kolossal avventuroso. Una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Demeter - Il risveglio di Dracula

Horror claustrofobico ispirato al romanzo di Bram Stoker. 1897: una nave mercantile russa viene trovata abbandonata e il diario di bordo svelerà i tremendi fatti avvenuti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mamma mia! - Ci risiamo

Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre (Meryl Streep).

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

3/19

Silvio Soldini dirige Kasia Smutniak in una pellicola sulla responsabilità verso il prossimo. La vita di un'avvocatessa viene sconvolta quando assiste alla morte di un giovane immigrato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una notte da leoni 2

Dal regista di "Joker", Bradley Cooper nel celebre sequel di sbornie e avventura. Riunitasi in Thailandia per le nozze di Stu, la gang si ritrova catapultata in una spirale di disastri.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Twisters

Daisy Edgar-Jones e Glen Powell guidano questa nuova versione del disaster movie Twister. Kate, ex cacciatrice di uragani, viene richiamata sul campo per testare un nuovo sistema d'allerta meteo, alleandosi con la spericolata star dei social media Tyler per sfidare la furia della natura.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mad Max: Fury Road

6 Oscar all'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Un ex poliziotto viene catturato dall'armata di guerriglieri di uno spietato boss.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)