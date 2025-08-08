Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Redemption Day, Venerdi 8 Agosto 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Redemption Day, Venerdi 8 Agosto 2025

venerdì, 08 agosto 2025

venerdì, 08 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, Venerdi 8 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema la prima serata si accende con una selezione di titoli capaci di soddisfare ogni gusto. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15, Redemption Day mette in scena un adrenalinico viaggio tra guerra e terrorismo: un ex ufficiale, segnato da una missione contro l’Isis, è costretto a tornare in azione per salvare sua moglie, rapita da un gruppo estremista. Sul fronte opposto, il grande cinema d’autore torna protagonista con J. Edgar, in onda su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15, dove Leonardo DiCaprio dà volto e anima a una delle figure più controverse della storia americana, in un biopic firmato Clint Eastwood che scava nell’ambizione, nei segreti e nella solitudine del fondatore dell’FBI.

Si resta in Italia con l’ottavo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi: I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale, in onda su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15, vede Massimo coinvolto in un addio al celibato che si trasforma, come sempre, in un giallo da risolvere. La leggerezza prende la strada dell’on the road con C’è tempo, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, dove Stefano Fresi interpreta un quarantenne dal cuore grande che, dopo la morte del padre, scopre un fratellastro che non conosceva.

L’avventura si fa epica con Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, trasmesso su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00, un kolossal firmato Ron Howard che porta lo spettatore nella lotta disperata tra uomo e natura nel cuore dell’oceano. Atmosfere claustrofobiche e orrore puro invece su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00, dove Demeter – Il risveglio di Dracula svela, attraverso un diario di bordo, l’incubo vissuto dall’equipaggio di una nave mercantile russa nel 1897.

Musica, emozioni e ricordi sono al centro di Mamma mia! – Ci risiamo, il sequel del musical con le canzoni degli ABBA che torna su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00, mescolando passato e presente nella storia di Sophie e di sua madre Donna. Sempre sul filo dell’introspezione, su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00, 3/19 affronta il senso di colpa e la responsabilità attraverso la parabola di un’avvocatessa sconvolta da un tragico incidente.

Il lato più comico della serata è affidato a Una notte da leoni 2, in onda su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, dove l’esilarante gruppo di amici finisce in un nuovo, catastrofico incubo a base di alcol e guai, stavolta in Thailandia. Tra i titoli in differita, Twisters torna su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15, per chi si fosse perso la spettacolare sfida contro la furia degli uragani guidata da Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, mentre l’azione ad alto tasso di adrenalina di Mad Max: Fury Road chiude la selezione su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, con Tom Hardy e Charlize Theron in un mondo post-apocalittico dove la lotta per la sopravvivenza non concede tregua

Redemption Day
Gary Dourdan in un action con Andy Garcia. Di ritorno da una missione contro l'Isis, un ufficiale, devastato dagli orrori bellici, deve salvare la moglie rapita da un gruppo terroristico.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

J. Edgar
Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Clint Eastwood che racconta la vita del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover. Il ritratto di un uomo e della sua lotta contro la criminalità.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale
Ottavo film Sky Cinema tratto dai bestseller di Marco Malvaldi. Gli allegri vecchietti trascinano Massimo a una festa di addio al celibato dove pero' ci scappa il morto
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

C'è tempo
Stefano Fresi in una commedia 'on the road' di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne 'osservatore di arcobaleni' scopre di avere un fratellastro minorenne.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Heart of The Sea - Le origini di Moby Dick
Ron Howard dirige Chris Hemsworth in un kolossal avventuroso. Una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Demeter - Il risveglio di Dracula
Horror claustrofobico ispirato al romanzo di Bram Stoker. 1897: una nave mercantile russa viene trovata abbandonata e il diario di bordo svelerà i tremendi fatti avvenuti.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mamma mia! - Ci risiamo
Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre (Meryl Streep).
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

3/19
Silvio Soldini dirige Kasia Smutniak in una pellicola sulla responsabilità verso il prossimo. La vita di un'avvocatessa viene sconvolta quando assiste alla morte di un giovane immigrato.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una notte da leoni 2
Dal regista di "Joker", Bradley Cooper nel celebre sequel di sbornie e avventura. Riunitasi in Thailandia per le nozze di Stu, la gang si ritrova catapultata in una spirale di disastri.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Twisters
Daisy Edgar-Jones e Glen Powell guidano questa nuova versione del disaster movie Twister. Kate, ex cacciatrice di uragani, viene richiamata sul campo per testare un nuovo sistema d'allerta meteo, alleandosi con la spericolata star dei social media Tyler per sfidare la furia della natura.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mad Max: Fury Road
6 Oscar all'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Un ex poliziotto viene catturato dall'armata di guerriglieri di uno spietato boss.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

  • Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

    Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV: «Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo...
    S
    Sport
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Osservatorio Comunicazioni AGCOM: cresce il digitale, crollano TV e giornali tradizionali

    L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al primo trimestre 2025, fornendo una panoramica dettagliata sull'andamento dei mercati delle comunicazioni. Il valore complessivo delle aree economiche monitorate dall'Autorità ha raggiunto i 56,19 miliardi di euro a fine 2024, segnando una crescita del 3,5% su base annua e del 10,6% rispetto al 2020. Mentre il settore delle...
    E
    Economia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati e streaming NOW

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Como TV gratis: calcio internazionale e sport da combattimento in diretta senza abbonamento

    Como TV diventa gratuita, offrendo un'esperienza sportiva internazionale unica e senza costi per tutti gli appassionati. Da oggi, i tifosi avranno accesso libero a grandi campionati di calcio europeo e sudamericano, oltre a una selezione di eventi esclusivi di sport da combattimento. Grazie all’iniziativa del Como 1907, unica squadra al mondo a garantire gratuitamente la visione di alcuni dei tornei più spettacolari, sarà possibile seguire in diretta e...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Rugby World Cup Femminile 2025: tutte le partite dell’Italia in diretta e in chiaro su Rai e RaiPlay

    Le partite della Nazionale Italiana Femminile alla Rugby World Cup 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai, grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e il Servizio Pubblico. Un’intesa che garantirà la visione gratuita non solo di tutte le sfide delle Azzurre, ma anche della partita inaugurale, di un quarto di finale, delle semifinali e della finale del torneo, offrendo così una copertura completa del Mondiale. Si...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Bundesliga in esclusiva su Sky Sport, anche in streaming NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029

    La Bundesliga in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2029Fino a 5 partite per ogni turno, studi, rubriche, news, approfondimenti In diretta il meglio della Coppa di Germania, della Bundesliga 2e, il 16 di agosto, la Supercoppa tra VfB Stoccarda e FC Bayern Monaco Sky sarà la casa della Bundesliga per altre 4 stagioni: il campionato tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029. Un altro...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • LBA lancia LBATV: tutte le partite di Serie A in streaming sulla piattaforma OTT realizzata con Deltatre

    La Assemblea della LBA che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha analizzato il progetto di distribuzione diretta delle sue gare e, in conformità con quanto previsto dal decreto Melandri, ha deliberato all’unanimità di utilizzare i suoi diritti audiovisivi delle prossime stagioni distribuendoli direttamente e prevedendo la creazione di una piattaforma OTT a pagamento denominata LBATV nella quale saranno disponibili tutte le gare...
    S
    Sport
    martedì, 05 agosto 2025

  • Agcom: via libera al regime di autorizzazione generale per CDN con contenuti in streaming

    Il Consiglio dell’Autorità, nella riunione del 30 luglio 2025, ha approvato gli esiti della consultazione pubblica sulla ricognizione delle condizioni di applicabilità del regime di autorizzazione generale previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche alle Content Delivery Network (CDN) per la distribuzione dei contenuti via Internet. Gli esiti della consultazione, che ha visto la partecipazione di ventisette stakeholder, hanno confermato la...
    I
    Internet e Tv
    martedì, 05 agosto 2025

  • Amichevoli estive su Sky e NOW: Napoli, Sassuolo, Women’s Cup e Palermo-Manchester City in diretta

    In attesa della ripresa dei campionati di calcio, nella Casa dello Sport di Sky arrivano anche le amichevoli estive del Napoli,live in pay-per-view, i match prestagionali del Sassuolo, l’Anglo-Palermitan Trophy tra Palermo e Manchester City, e le sfide internazionali della Women’s Cup. ANGLO-PALERMITAN TROPHY – Amichevole di prestigio per il Palermo, con lo stadio Renzo Barbera teatro dell’Anglo-Palermitan Trophy. Sabato 9 agosto, alle 21, appuntamento...
    S
    Sky Italia
    martedì, 05 agosto 2025

  • Serie A, Genius Sports si assicura i diritti esclusivi per i dati ufficiali e lo streaming a finalità betting

    Genius Sports Limited (NYSE:GENI) ha siglato una partnership esclusiva con la Lega Serie A per raccogliere, distribuire e commercializzare i dati ufficiali e i flussi video a bassa latenza per il settore delle scommesse, coprendo le principali competizioni calcistiche italiane fino alla stagione 2028/29. Questo prestigioso accordo conferisce a Genius Sports i diritti esclusivi per Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup, fornendo dati rapidi, accurati e sicuri...
    S
    Sport
    lunedì, 04 agosto 2025

  • Nuova LCN DTT Luglio 2025: Rai spinge HD in DVB-T2, Sky consolida TV8, arriva MAN-GA?

    Il panorama televisivo italiano si conferma in perenne evoluzione. Il 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle numerazioni LCN (Logical Channel Number) dei canali nazionali, introducendo significative novità rispetto al precedente elenco di agosto 2024. Questo aggiornamento riflette una dinamica di consolidamento, modernizzazione e riorganizzazione che coinvolge i principali attori del...
    D
    Digitale Terrestre
    lunedì, 04 agosto 2025

  • Saudi League ancora su Sportitalia: tre partite a giornata in chiaro per le prossime due stagioni

    Sportitalia rinnova la sua partnership con la Saudi League e annuncia la firma dell’accordo per trasmettere le partite del campionato saudita anche per le prossime due stagioni. L’intesa prolunga il precedente accordo, che ha già portato i match del torneo che sta attirando tante stelle dal calcio europeo su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). L'accordo prevede che Sportitalia trasmetterà sui...
    S
    Sport
    lunedì, 04 agosto 2025

  • Serie BKT 2025/2026, il calendario della 1a, 2a, 3a giornata in diretta tv su DAZN e LaB Channel

    Si accendono i riflettori sulla Serie BKT 2025/2026. Dopo l'evento di presentazione del calendario presso Palazzo Te a Mantova, la Lega Serie B ha reso noto il programma gare delle prime tre giornate di campionato. La nuova stagione del campionato di Serie BKT partirà da Pescara, con l'Opening Day, un vero e proprio evento nell'evento, che aprirà la stagione a partire dalle 20:00. Pescara-Cesena, con fischio d'inizio allo stadio "Adriatico",...
    S
    Sport
    venerdì, 01 agosto 2025

  • Calcio, il calendario delle amichevoli estive Agosto 2025 da vivere in diretta su DAZN

    Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Il grande calcio non si ferma su DAZN e anche per quest’estate tutti i tifosi di Juventus, Milan, Roma, Como, Fiorentina e non solo potranno seguire il meglio delle amichevoli della propria squadra del cuore.  La testa, quindi, è già alla fase preparatoria che porterà al calcio di inizio della...
    D
    DAZN
    venerdì, 01 agosto 2025

  • LNP PASS si rinnova: nuova piattaforma streaming con Deltatre per Serie A2 e B su tutti i dispositivi

    Deltatre, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per streaming, digitale, dati e grafiche per sport e media, ha stretto una partnership con Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) per il lancio di una piattaforma direct-to-consumer (DTC) completamente rinnovata e di nuova generazione. Il lancio del nuovo LNP PASS segna l’inizio di una collaborazione quinquennale tra Deltatre e LNP, mirata a creare una destinazione digitale unica per gli appassionati di basket italiani....
    S
    Sport
    venerdì, 01 agosto 2025

