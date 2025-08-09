Guida TV Sky Cinema e NOW: Il regno del pianeta delle scimmie, Sabato 9 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, Sabato 9 Agosto 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La serata su Sky Cinema offre una varietà di generi e storie avvincenti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15, Il regno del pianeta delle scimmie proietta lo spettatore trecento anni dopo la guida di Cesare, in un mondo dominato dalle scimmie dove gli uomini vivono nell’ombra, ma l’arrivo di un giovane scimpanzé e una ragazza umana scuote l’equilibrio tra tirannia e speranza. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15, Joker: Folie à Deux vede Joaquin Phoenix riprendere il ruolo di Arthur Fleck in un sequel oscuro e intenso diretto da Todd Phillips, dove la sua follia si intreccia con quella di Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga, dando vita a una narrazione tragica e folle all’interno dell’ospedale di Arkham.

Ritroviamo la leggerezza della commedia italiana con I delitti del BarLume – Un due tre stella! su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15, dove vecchi e nuovi personaggi come Stefano Fresi e Corrado Guzzanti animano la comunità di Pineta scossa da un cadavere e una misteriosa scomparsa. Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, Shrek e vissero felici e contenti continua la saga dell’orco più amato, ora alle prese con la nostalgia e le insidie del malefico Tremotino. La comicità e l’avventura spaziale arrivano su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con Men in Black, la celebre pellicola con Will Smith e Tommy Lee Jones, dove agenti segreti proteggono la Terra da minacce aliene nascoste tra gli umani.

Il thriller reale di Rapina a Stoccolma, su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00, racconta la vera vicenda della sindrome di Stoccolma con Ethan Hawke e Noomi Rapace, mentre Beata te, commedia Sky Original con Serena Rossi, debutta su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00, narrando la visita insolita di un Arcangelo che cambia la vita di Marta. La riflessione drammatica è affidata a Tre piani su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00, con la regia e interpretazione di Nanni Moretti, che intreccia le vicende di tre famiglie in un condominio romano.

Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, 2 single a nozze porta una comicità cult con Owen Wilson e Vince Vaughn nei guai durante un matrimonio importante, mentre chiudono la programmazione in differita Redemption Day su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15, e J. Edgar su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, due titoli forti che uniscono azione e biopic storico con Andy Garcia e Leonardo DiCaprio protagonisti.

Il regno del pianeta delle scimmie
Trecento anni dopo la leadership del saggio Cesare, la Terra è dominata dalle scimmie e gli uomini, regrediti, vivono nell'ombra. Un aspirante tiranno, un giovane scimpanzé e una ragazza umana si scontrano mettendo in discussione passato e futuro.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Joker: Folie à Deux
Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck in questo sequel firmato da Todd Phillips. Rinchiuso nell'ospedale di Arkham, Joker incontra Harley Quinn (Lady Gaga): insieme danno vita a una tragica e folle avventura.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Un due tre stella!
Nona commedia targata Sky con vecchi e nuovi personaggi (Stefano Fresi, Corrado Guzzanti). Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono la comunità di Pineta.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek e vissero felici e contenti
Quarto capitolo della saga d'animazione con l'orco più famoso di Hollywood. Diventato padre, Shrek sente la nostalgia dei vecchi tempi e cade nella trappola del malefico Tremotino.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Men in Black
La commedia 'galattica' con Will Smith e Tommy Lee Jones premiata con 1 Oscar. Una coppia di agenti supersegreti sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra camuffati da umani.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Rapina a Stoccolma
Ethan Hawke e Noomi Rapace nella vera storia della rapina che ha dato il nome alla famosa sindrome. 1973: in una banca, gli ostaggi stringono un rapporto di complicità con i rapitori.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te
Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tre piani
Nanni Moretti dirige e interpreta l'adattamento del romanzo di Eshkol Nevo, con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. In un condominio romano si intrecciano i destini di tre famiglie.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 single a nozze
Commedia di culto con Owen Wilson e Vince Vaughn. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare ma alle nozze della figlia di un senatore finiscono nei pasticci.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Redemption Day
Gary Dourdan in un action con Andy Garcia. Di ritorno da una missione contro l'Isis, un ufficiale, devastato dagli orrori bellici, deve salvare la moglie rapita da un gruppo terroristico.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

J. Edgar
Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Clint Eastwood che racconta la vita del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover. Il ritratto di un uomo e della sua lotta contro la criminalità.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)  

