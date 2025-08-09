Guida TV Sky Cinema e NOW: Il regno del pianeta delle scimmie, Sabato 9 Agosto 2025

Stasera in TV, Sabato 9 Agosto 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La serata su Sky Cinema offre una varietà di generi e storie avvincenti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15, Il regno del pianeta delle scimmie proietta lo spettatore trecento anni dopo la guida di Cesare, in un mondo dominato dalle scimmie dove gli uomini vivono nell’ombra, ma l’arrivo di un giovane scimpanzé e una ragazza umana scuote l’equilibrio tra tirannia e speranza. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15, Joker: Folie à Deux vede Joaquin Phoenix riprendere il ruolo di Arthur Fleck in un sequel oscuro e intenso diretto da Todd Phillips, dove la sua follia si intreccia con quella di Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga, dando vita a una narrazione tragica e folle all’interno dell’ospedale di Arkham.

Ritroviamo la leggerezza della commedia italiana con I delitti del BarLume – Un due tre stella! su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15, dove vecchi e nuovi personaggi come Stefano Fresi e Corrado Guzzanti animano la comunità di Pineta scossa da un cadavere e una misteriosa scomparsa. Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, Shrek e vissero felici e contenti continua la saga dell’orco più amato, ora alle prese con la nostalgia e le insidie del malefico Tremotino. La comicità e l’avventura spaziale arrivano su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con Men in Black, la celebre pellicola con Will Smith e Tommy Lee Jones, dove agenti segreti proteggono la Terra da minacce aliene nascoste tra gli umani.

Il thriller reale di Rapina a Stoccolma, su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00, racconta la vera vicenda della sindrome di Stoccolma con Ethan Hawke e Noomi Rapace, mentre Beata te, commedia Sky Original con Serena Rossi, debutta su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00, narrando la visita insolita di un Arcangelo che cambia la vita di Marta. La riflessione drammatica è affidata a Tre piani su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00, con la regia e interpretazione di Nanni Moretti, che intreccia le vicende di tre famiglie in un condominio romano.

Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, 2 single a nozze porta una comicità cult con Owen Wilson e Vince Vaughn nei guai durante un matrimonio importante, mentre chiudono la programmazione in differita Redemption Day su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15, e J. Edgar su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, due titoli forti che uniscono azione e biopic storico con Andy Garcia e Leonardo DiCaprio protagonisti.

