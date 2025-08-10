Guida TV Sky Cinema e NOW: Into the Ashes - Storia criminale, Domenica 10 Agosto 2025

Stasera in TV, Domenica 10 Agosto 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La serata su Sky Cinema propone un mix di generi capaci di accontentare ogni spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15, Into the Ashes – Storia criminale racconta la difficile rinascita di un ex rapinatore interpretato da Frank Grillo, tormentato dalla vendetta dei vecchi soci, un dramma di vendetta e passato che riaffiora. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15, Emma, adattamento dal romanzo di Jane Austen con Gwyneth Paltrow, offre un affresco di intese amorose nell’Inghilterra dell’Ottocento, un racconto delicato e premiato con l’Oscar per la colonna sonora.

La decima indagine di I delitti del BarLume – La battaglia Navale è protagonista su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15, dove il ritrovamento di un cadavere vicino alla baia di Calaluna riporta in scena la vivace comunità di Pineta. Per la famiglia, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, Hotel Transylvania 2 riapre le porte dell’hotel di Dracula, con un corso per trasformare il nipotino Dennis in un vero vampiro, tra comicità e avventure. La vena action arriva su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con Spider-Man: Homecoming, dove Tom Holland veste i panni dell’Uomo Ragno alle prese con l’Avvoltoio, con un cast di spessore guidato da Michael Keaton e Robert Downey Jr.

Il tema sociale si fa intenso su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00 con John Q, in cui Denzel Washington combatte disperatamente per la vita del figlio in una storia che mette a nudo le falle del sistema sanitario americano. La commedia romantica L’amore e altre seghe mentali arriva su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00, con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta in un racconto di cinismo e speranza dopo una delusione amorosa. Il dramma storico di Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00 è affidato a Schindler’s List – La lista di Schindler, capolavoro di Spielberg con sette Oscar, che narra la lotta coraggiosa di Oskar Schindler per salvare centinaia di ebrei durante la Shoah.

Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, Cambia la tua vita con un click propone una commedia brillante con Adam Sandler e Kate Beckinsale, tra situazioni magiche e spunti ironici. Infine, in prima serata differita, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15 e Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, tornano Il regno del pianeta delle scimmie e Joker: Folie à Deux, due titoli potenti che intrecciano fantasia e follia, garantendo una chiusura di serata intensa e coinvolgente.

Into the Ashes - Storia criminale

Le ceneri di un passato criminale tornano a vivere con Frank Grillo, Marguerite Moreau e Luke Grimes. Un ex rapinatore inizia una nuova vita, ma la vendetta dei vecchi soci lo perseguita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Emma

Dal romanzo di Jane Austen, una storia di intese amorose con Gwyneth Paltrow. 1800: una giovane aristocratica inglese aiuta una ragazza timida a trovare l'uomo giusto. Oscar alle musiche.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La battaglia Navale

La decima storia tratta dal romanzo di Marco Malvaldi ci riporta a Pineta. Il ritrovamento del cadavere di una donna al largo della baia di Calaluna dà il via alle indagini.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hotel Transylvania 2

Si riaprono le porte del 'mostruoso' hotel del conte Dracula. Drac vuole far diventare il nipotino Dennis un vero vampiro ed organizza per lui un corso intensivo non privo di rischi...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Spider-Man: Homecoming

Tom Holland interpreta l'Uomo Ragno nel film con Michael Keaton e Robert Downey Jr. - Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanità dagli artigli dell'Avvoltoio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

John Q

Il tema scottante della sanità americana con Denzel Washington. Disperato per la malattia del figlio, un operaio prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvarlo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore e altre seghe mentali

Commedia romantica di e con Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta. Dopo una delusione d'amore Guido è diventato cinico, ma l'incontro con Giulia potrebbe fargli cambiare idea

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Schindler's List - La lista di Schindler

7 Oscar al kolossal di Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley. La vera storia del tedesco Oskar Schindler che salvò centinaia di ebrei dalla Shoah, impiegandoli nella sua fabbrica.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cambia la tua vita con un click

Adam Sandler e Kate Beckinsale in una brillante commedia. Un architetto, con l’aiuto di un telecomando magico, cercherà di gestire al meglio la vita familiare e quella lavorativa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il regno del pianeta delle scimmie

Trecento anni dopo la leadership del saggio Cesare, la Terra è dominata dalle scimmie e gli uomini, regrediti, vivono nell'ombra. Un aspirante tiranno, un giovane scimpanzé e una ragazza umana si scontrano mettendo in discussione passato e futuro.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Joker: Folie à Deux

Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck in questo sequel firmato da Todd Phillips. Rinchiuso nell'ospedale di Arkham, Joker incontra Harley Quinn (Lady Gaga): insieme danno vita a una tragica e folle avventura.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)