Guida TV Sky Cinema e NOW: Out of Sight, Mercoledi 13 Agosto 2025

Stasera in TV, Mercoledì 13 Agosto 2025 grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata che spazia tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema offre un viaggio tra generi e atmosfere molto diverse. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) Steven Soderbergh dirige Out of Sight, dove George Clooney e Jennifer Lopez si sfidano in un gioco di seduzione e inganni, lui rapinatore gentiluomo evaso, lei poliziotta presa in ostaggio, in un intreccio carico di tensione tratto dal romanzo di Elmore Leonard. Alla stessa ora, su Sky Cinema Due HD (canale 302), il toccante L’arminuta di Giuseppe Bonito porta sullo schermo il romanzo di Donatella Di Pietrantonio, seguendo il dramma di una tredicenne costretta a lasciare una vita agiata per tornare alla famiglia biologica e alla durezza della povertà.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) torna il giallo ironico de I delitti del BarLume – Donne con le palle, tra campionati di beach volley, animali in fuga e nuove indagini per risolvere un enigma omicida. Il fascino intramontabile di Ritorno al Futuro illumina Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304), con Michael J. Fox nei panni di Marty McFly, catapultato negli anni ’50 grazie a una macchina del tempo e costretto a confrontarsi con i suoi stessi genitori da giovani.

L’adrenalina pura arriva su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Gemini Man, dove Will Smith affronta un nemico letale che è in realtà una versione più giovane di se stesso, in un action visionario firmato Ang Lee. Su Sky Cinema Suspense HD alla stessa ora (canale 306) Ethan Coen debutta in solitaria con Drive-Away Dolls, road movie dal ritmo frizzante in cui due ragazze in viaggio verso la Florida scoprono un bottino misterioso nascosto nella loro auto, con Matt Damon e Pedro Pascal.

Il romanticismo tragico di Anna Karenina avvolge Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), con Keira Knightley e Jude Law immersi nella Russia zarista di fine Ottocento, in un adattamento sontuoso e premiato agli Oscar per i costumi. Sul fronte storico, Sky Cinema Drama HD propone alle 21.00 (canale 308) Path to War – L’altro Vietnam, ritratto intenso del presidente Lyndon Johnson durante il conflitto vietnamita, con Donald Sutherland in una prova da Golden Globe.

Per sorridere, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) trasmette 3 donne al verde, commedia scatenata con Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes nei panni di tre impiegate pronte a rubare il denaro destinato alla distruzione. Gli appassionati di fantascienza troveranno su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) Star Trek – Il futuro ha inizio, reboot di J.J. Abrams che racconta la prima missione di Kirk e Spock, premiato con l’Oscar al miglior trucco.

Chiudiamo con il dramma toccante Manchester by the Sea, in onda su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), due Oscar e un’interpretazione indimenticabile di Casey Affleck nei panni di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato mentre si prende cura del nipote rimasto orfano.

