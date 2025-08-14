Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Drive Hard, Giovedì 14 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Drive Hard vede John Cusack e Thomas Jane in un action ad alta velocità: dopo una rapina, un ex pilota diventa l’autista di un criminale, tra inseguimenti serrati e tensione continua. Su Sky Cinema Due HD alla stessa ora, Il Giorno dell'incontro riporta Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi in una storia di rimpianti e sfide personali di un ex pugile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, I delitti del BarLume - Ritorno a Pineta riporta il Viviani del BarLume a Pineta, sconvolgendo la quiete estiva con misteri e colpi di scena.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Genitori vs Influencer con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis racconta la sfida tra un professore e la figlia teenager diventata influencer. Sky Cinema Action HD propone Il Signore degli Anelli - Le due Torri, il secondo capitolo della saga di Peter Jackson, con Frodo e Sam in viaggio verso Mordor seguiti da Gollum. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock segue Cary Grant, ingiustamente accusato di omicidio, intrappolato in un complotto pieno di inganni e tensione.

Per i drammi romantici, Sky Cinema Romance HD alle 21.00 propone La mia Africa di Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford, tra passioni e difficoltà vissute in Kenya. Su Sky Cinema Drama HD alla stessa ora, Perfect Days di Wim Wenders racconta la vita poetica di un addetto alle pulizie a Tokyo, premiata a Cannes. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 trasmette Mars Attacks! di Tim Burton, con Jack Nicholson, parodia irriverente della fantascienza anni ’50 e dell’invasione aliena.

Per thriller e suspense, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 propone Out of Sight di Steven Soderbergh con George Clooney e Jennifer Lopez, tra rapina e tensione romantica. Infine, Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 trasmette L’arminuta di Giuseppe Bonito, vincitore di un David di Donatello, sul ritorno della protagonista tredicenne alla famiglia biologica e il suo percorso di crescita emotiva.

Drive Hard
John Cusack e Thomas Jane in un action ad alta velocità. Dopo una rapina in banca, un criminale costringe un ex pilota a diventare il suo autista per la fuga dalla polizia.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Giorno dell'incontro
Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi nella pellicola d'esordio di Jack Huston. Prima di tornare a combattere, un ex pugile di successo ripercorre il suo passato.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Ritorno a Pineta
A rompere la tranquillità della stagione estiva di Pineta questa volta è l’inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini più amati: il Viviani del BarLume.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Genitori vs Influencer 
Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il Signore degli Anelli - Le due Torri
2 Oscar al secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia dell'Anello, Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Intrigo internazionale
Alfred Hitchcock dirige Cary Grant in una pietra miliare dello spy-thriller. Vittima di un complotto, un pubblicitario viene scambiato per un altro e accusato di omicidio.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La mia Africa
Sette Oscar all’intenso dramma di Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford, tratto dall’autobiografia di Karen Blixen. La scrittrice ripercorre gli anni passati in Kenya.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Perfect Days
Sorprendente successo per il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes. Un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo conduce una vita semplice scandita da una routine perfetta.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mars Attacks!
Tim Burton dirige Jack Nicholson in un omaggio al cinema di fantascienza anni '50. Un esercito di alieni con propositi bellicosi arriva sulla Terra, totalmente impreparata ad affrontarli.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Out of Sight
George Clooney e Jennifer Lopez in un thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'arminuta
1 David di Donatello al film di Giuseppe Bonito dal bestseller di Donatella Di Pietrantonio. Una tredicenne torna dalla sua famiglia biologica, passando da una vita agiata alla povertà.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

