Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Venerdi 15 Agosto 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Venerdi 15 Agosto 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 15 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Conclave, il film di Edward Berger premiato con un Oscar e un Golden Globe, ambientato nelle stanze segrete del Vaticano. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini guidano un cast d’eccezione in un intrigo che mescola potere, segreti e dinamiche interne alla Chiesa cattolica. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD Blue Jasmine di Woody Allen racconta la storia di una donna in caduta libera, interpretata da Cate Blanchett in una performance premiata con Oscar e Golden Globe: dopo aver perso tutto, lascia New York e si trasferisce a San Francisco per tentare di ricostruire la propria vita. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 torna l’universo di Pineta con I delitti del BarLume – Mare forza quattro, quindicesimo capitolo della serie Sky Original, in cui una violenta mareggiata di fine marzo riporta un cadavere proprio davanti al celebre bar.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 Free Willy: Un amico da salvare porta sullo schermo una tenera storia di amicizia tra Jesse, un ragazzino ribelle incaricato di pulire un acquario, e Willy, un’orca capace di spettacolari esibizioni, con la quale sogna la libertà. Sky Cinema Action HD propone alle 21.00 The Accountant, con Ben Affleck nei panni di Chris Wolff, contabile forense con la sindrome di Asperger che nasconde una doppia vita al servizio di pericolose organizzazioni criminali. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD Pride and Glory – Il prezzo dell’onore mette Edward Norton e Colin Farrell di fronte a un dilemma morale: un detective scopre che il cognato è coinvolto in gravi reati e deve scegliere tra la lealtà alla famiglia e il rispetto della legge.

Sky Cinema Romance HD alle 21.00 propone French Girl, una commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens, dove un insegnante di Brooklyn, pronto a chiedere la mano della fidanzata, vede riemergere dal passato una vecchia fiamma capace di rimettere tutto in discussione. Sky Cinema Drama HD trasmette alle 21.00 Sei fratelli di Simone Godano, con Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini: l’apertura del testamento di un padre suicida fa emergere segreti, rancori e infine riavvicinamenti in una famiglia divisa. Per chi cerca leggerezza, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 offre Una notte da leoni 3, con Bradley Cooper e compagni alle prese con una nuova sequenza di eventi assurdi innescati da un rapimento inatteso.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 propone Drive Hard, un adrenalinico action con John Cusack e Thomas Jane in cui un ex pilota viene costretto da un criminale, dopo una rapina, a guidarlo nella fuga dalla polizia. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD c’è Il Giorno dell’incontro, esordio alla regia di Jack Huston con Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi, che racconta la storia di un ex pugile in procinto di tornare sul ring mentre affronta i fantasmi del passato.

Conclave
Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blue Jasmine
Oscar e Golden Globe a Cate Blanchett in una pellicola di Woody Allen. Una donna in crisi lascia New York e si trasferisce a San Francisco per rimettere ordine nella sua vita.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume-Mare forza quattro
Tornano i personaggi di Pineta nel 15esimo film della produzione Sky Original. Una forte mareggiata di fine marzo riporta un cadavere proprio sotto al BarLume.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Free Willy: Un amico da salvare
L'incredibile storia d'amicizia tra un ragazzino ribelle e un'orca. Incaricato della pulizia di un acquario, Jesse fa amicizia con Willy, un'orca capace di mirabolanti esibizioni.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Accountant
Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Pride and Glory - Il prezzo dell'onore
Edward Norton e Colin Farrell in un dramma poliziesco ambientato a New York. Un detective scopre la colpevolezza del cognato e deve scegliere fra la famiglia e il rispetto della legge.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

French Girl
French Girl è una frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. Un insegnante di Brooklyn sta per chiedere la mano alla fidanzata quando si trova davanti una sua vecchia fiamma.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Sei fratelli
Simone Godano dirige un film corale con Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini. L'apertura del testamento di un padre suicida da' vita a scoperte, discussioni e riappacificazioni familiari
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una notte da leoni 3
Torna Bradley Cooper con i suoi pazzi compagni di avventura in un'altra folle notte. Il quartetto di amici finisce in un vortice di incredibili imprevisti dopo un inaspettato sequestro
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Drive Hard
John Cusack e Thomas Jane in un action ad alta velocità. Dopo una rapina in banca, un criminale costringe un ex pilota a diventare il suo autista per la fuga dalla polizia.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Giorno dell'incontro
Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi nella pellicola d'esordio di Jack Huston. Prima di tornare a combattere, un ex pugile di successo ripercorre il suo passato.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

  • Nuovo Palinsesto Stagione 2025/26 Radio Tv Serie A: le grandi novità di programmi e conduttori

    Pronto a una settimana da urlo? L’attesa è finita, si ricomincia! Nel fine settimana di Ferragosto torna la Coppa Italia Frecciarossa con i trentaduesimi e le prime dodici squadre di Serie A Enilive che fanno il loro ingresso nel tabellone. Un bell’antipasto alla prima giornata che prenderà il via sabato 23 agosto! La settimana che culminerà con l’inizio della Serie A Enilive 2025/26, però, porterà anche...
    S
    Sport
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Pubblicità televisiva Replay in Svizzera: da novembre 2025 modello unico nazionale

    Attualmente, in Svizzera, circa il 30-40% dei contenuti televisivi viene fruito in differita e la tendenza è in aumento. La pubblicità in modalità Replay offre la possibilità di compensare, almeno in parte, il calo del mercato pubblicitario televisivo tradizionale. Il nuovo modello concordato dal settore è stato progettato per essere semplice da utilizzare e in linea con le nuove abitudini di fruizione del pubblico. Gli spot pubblicitari...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (14 - 17 Agosto 2025) MotoGP Austria e Motocross MXGP Svezia

    In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP. MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 14 agosto 2025

  • LALIGA 2025/26, campagna anti pirateria: streaming sicuro solo sui canali ufficiali

    Con l'inizio della nuova stagione 2025/26, LALIGA rinnova il proprio impegno nella lotta alla pirateria audiovisiva, la più grande minaccia per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Si stima che solo i club di calcio spagnoli perdano ogni anno tra i 600 e i 700 milioni di euro a causa delle trasmissioni illegali. Ma il danno va oltre la perdita finanziaria. Si stima che oltre il 50% dei virus online sia collegato a contenuti piratati o piattaforme di download...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 13 agosto 2025

  • Telesystem UP STICK 4K, la tua TV prende nuova vita con Google TV

    Nell'era digitale, dove l'intrattenimento si sposta sempre più verso lo streaming online, TELE System lancia una soluzione innovativa e compatta per modernizzare qualsiasi televisore: l'UP Stick Google TV 4K . Presentato ufficialmente il 6 agosto 2025, questo dispositivo HDMI promette di trasformare TV non smart in Smart TV di ultima generazione, offrendo un'esperienza completa e intuitiva.  A differenza di altri decoder TELE System come l'UP1 o...
    H
    HiTech
    martedì, 12 agosto 2025

  • Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26 con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

     Sky Sport 2025 / 2026 | Ricca, spettacolare e... imprevedibile INIZIA UNA GRANDE STAGIONE DI CALCIO NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY PIÙ DI 2.000 PARTITE E OLTRE 4.000 ORE LIVE CON I PRINCIPALI CAMPIONATI ITALIANI E INTERNAZIONALI, LE TRE COPPE UEFA PRESENTATE NELLA NUOVA CAMPAGNA SKY DA UN TESTIMONIAL D'ECCEZIONE E LA FIRMA EDITORIALE DELLA SQUADRA DI SKY SPORT SU SKY COME AL CINEMA... ANCHE SE IL FILM DELLA CHAMPIONS NON SI SCRIVE: ACCADE IL PREMIO OSCAR PAOLO...
    S
    Sky Italia
    martedì, 12 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup su Sky, in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV. La finale anche su Rai 2

    La Serie A Women's Cup sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto debutta la nuova competizione con i 12 club di Serie A Women. Si parte venerdì 22...
    S
    Sport
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup 2025, debutta su Sky e NOW il nuovo torneo del calcio femminile italiano

    Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • X Factor 2025, i giudici si trasformano in cantanti: karaoke e grandi hit prima del debutto su Sky e NOW

    A X Factor 2025 si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

    Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV: «Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo...
    S
    Sport
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Osservatorio Comunicazioni AGCOM: cresce il digitale, crollano TV e giornali tradizionali

    L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al primo trimestre 2025, fornendo una panoramica dettagliata sull'andamento dei mercati delle comunicazioni. Il valore complessivo delle aree economiche monitorate dall'Autorità ha raggiunto i 56,19 miliardi di euro a fine 2024, segnando una crescita del 3,5% su base annua e del 10,6% rispetto al 2020. Mentre il settore delle...
    E
    Economia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati e streaming NOW

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Como TV gratis: calcio internazionale e sport da combattimento in diretta senza abbonamento

    Como TV diventa gratuita, offrendo un'esperienza sportiva internazionale unica e senza costi per tutti gli appassionati. Da oggi, i tifosi avranno accesso libero a grandi campionati di calcio europeo e sudamericano, oltre a una selezione di eventi esclusivi di sport da combattimento. Grazie all’iniziativa del Como 1907, unica squadra al mondo a garantire gratuitamente la visione di alcuni dei tornei più spettacolari, sarà possibile seguire in diretta e...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Rugby World Cup Femminile 2025: tutte le partite dell’Italia in diretta e in chiaro su Rai e RaiPlay

    Le partite della Nazionale Italiana Femminile alla Rugby World Cup 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sui canali Rai, grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e il Servizio Pubblico. Un’intesa che garantirà la visione gratuita non solo di tutte le sfide delle Azzurre, ma anche della partita inaugurale, di un quarto di finale, delle semifinali e della finale del torneo, offrendo così una copertura completa del Mondiale. Si...
    S
    Sport
    mercoledì, 06 agosto 2025

  • Bundesliga in esclusiva su Sky Sport, anche in streaming NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029

    La Bundesliga in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2029Fino a 5 partite per ogni turno, studi, rubriche, news, approfondimenti In diretta il meglio della Coppa di Germania, della Bundesliga 2e, il 16 di agosto, la Supercoppa tra VfB Stoccarda e FC Bayern Monaco Sky sarà la casa della Bundesliga per altre 4 stagioni: il campionato tedesco resterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per altre 4 stagioni, fino al 2028/2029. Un altro...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 06 agosto 2025

