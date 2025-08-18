Guida TV Sky Cinema e NOW: Madame Web, Lunedi 18 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Madame Web, cinecomic con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica newyorkese che, dopo aver scoperto di possedere il dono di vedere il futuro, si ritrova a proteggere tre giovani donne da una minaccia oscura che incombe sulle loro vite. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD va in onda A proposito di Schmidt, film di Alexander Payne premiato con due Golden Globe e interpretato da Jack Nicholson e Kathy Bates: un vedovo intraprende un viaggio attraverso l’America che si trasforma in un percorso intimo alla scoperta di sé stesso e delle sue emozioni più profonde. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 continua la saga Sky Original con I delitti del BarLume – A bocce ferme, diciottesimo capitolo ambientato a Pineta, dove i vecchini danno una mano a Massimo e alla Fusco nelle indagini mentre Beppe e Tiziana cercano di ritagliarsi finalmente un po’ di tempo insieme.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD torna l’avventura con Belle & Sebastien – Amici per sempre, terzo capitolo ispirato al romanzo di Cécile Aubry. Quando un uomo sostiene di essere il vero proprietario di Belle, Sebastien dovrà lottare con tutte le sue forze pur di non separarsi dalla fedele compagna di avventure. Sky Cinema Action HD propone Jack Reacher – La prova decisiva, action con Tom Cruise nei panni dell’ex ufficiale deciso a far luce su una strage attribuita a un cecchino dell’esercito, in un’indagine che lo porterà a scontrarsi con una rete di corruzione e violenza. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD Omicidio nel West End intreccia humor e mistero nella Londra degli anni Cinquanta, con Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody impegnati in un’indagine sull’assassinio di un celebre regista.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 arriva Il gusto delle cose, storia delicata e appassionata ambientata nella Francia ottocentesca che racconta il legame tra un raffinato gastronomo e una cuoca, trasformato in una storia d’amore intensa. Con Benoît Magimel e Juliette Binoche, il film di Tran Ahn Hung è stato premiato per la miglior regia al Festival di Cannes 2023. Alla stessa ora su Sky Cinema Drama HD va in onda Gloria!, esordio registico di Margherita Vicario, che trasporta gli spettatori nella Venezia di fine Settecento: Teresa, giovane dal talento visionario, riesce a creare una musica capace di superare i confini del tempo. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 propone Ocean’s Twelve, sequel diretto da Steven Soderbergh che riporta sullo schermo il cast stellare capitanato da George Clooney e Brad Pitt. Questa volta gli undici di Ocean devono organizzare tre colpi spettacolari in Europa per restituire il bottino del loro primo grande colpo.

Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 trasmette Fire Squad – Incubo di fuoco, storia vera di un gruppo di vigili del fuoco impegnati nel 2013 a fronteggiare un incendio devastante in Arizona, con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD torna Better Man, il biopic diretto da Michael Gracey che racconta l’ascesa di Robbie Williams, dalle origini con i Take That al successo mondiale da solista, mettendo a nudo fragilità e grandezza di una superstar capace di reinventarsi continuamente.

Madame Web
Dakota Johnson è Cassandra Webb in questo titolo supereroistico. Dopo aver scoperto di poter vedere il futuro, una paramedica di New York si ritrova a proteggere tre giovani donne da una minaccia oscura. 
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A proposito di Schmidt
2 Golden Globe al film di Alexander Payne con Jack Nicholson e Kathy Bates. Un vedovo attraversa l'America in un viaggio alla scoperta delle sue emozioni più profonde.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - A bocce ferme
Nuove indagini a Pineta nel 18esimo capitolo della produzione Sky Original. Mentre i vecchini aiutano Massimo e la Fusco, Beppe e Tiziana cercano di ritagliarsi del tempo da soli.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle & Sebastien - Amici per sempre
Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle; ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla fedele amica.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jack Reacher - La prova decisiva
Tom Cruise in un action al di sopra della legge. Un ex ufficiale arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui è stato accusato un cecchino dell'esercito.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Omicidio nel West End
Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody tra humor e mistero. Londra, anni 50: un ispettore e la sua assistente indagano sull'omicidio di un noto regista
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il gusto delle cose
La storia di un sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che diventa un'appassionata love story ambientata nella Francia del 1800, con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Miglior regia al Festival di Cannes 2023 per Tran Ahn Hung
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gloria!
Gloria! è il primo lungometraggio della regista, attrice e cantante Margherita Vicario. Venezia, fine 700: Teresa, una ragazza dal talento visionario, crea una musica che scavalca i secoli.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's Twelve
Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fire Squad - Incubo di fuoco
Intenso dramma catastrofico tratto da una storia vera con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. 2013: un gruppo di vigili del fuoco deve domare un gigantesco incendio in Arizona.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Better Man
Robbie Williams è attore e protagonista di questo biopic musicale diretto da Michael Gracey. Dall’esordio con i Take That alla carriera da solista, l’ascesa di un talento unico, capace di trasformarsi, nonostante le fragilità, in una superstar globale.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

