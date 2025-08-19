Guida TV Sky Cinema e NOW: Into Darkness - Star Trek, Martedi 19 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301, va in onda Into Darkness – Star Trek, secondo capitolo della saga reboot diretta da J.J. Abrams. Il Capitano Kirk e il suo equipaggio affrontano una nuova minaccia che prende forma nel terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato, mentre i folli piani di Marcus mettono a rischio la stabilità dell’intera Federazione. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302, spazio al cinema d’autore con A Chiara, il film di Jonas Carpignano premiato a Cannes e vincitore di un David di Donatello. Attraverso lo sguardo di una giovane protagonista, la pellicola chiude la trilogia ambientata a Gioia Tauro, intrecciando racconto di formazione e spaccato sociale con un equilibrio di dolcezza e durezza.

L’appuntamento su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303, è con I delitti del BarLume – Indovina chi?, diciannovesimo capitolo della produzione Sky Original. Le indagini a Pineta si riaprono quando un nuovo omicidio obbliga Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali, mentre Viviani e Rimediotti collaborano con la Fusco per far luce sul caso. Sul fronte family, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, canale 304, troviamo Belle & Sebastien – Amici per sempre. La storia del ragazzo e della sua inseparabile cagnolona torna a emozionare con un’avventura che mette alla prova il loro legame, minacciato dalla pretesa di un uomo che sostiene di essere il legittimo proprietario di Belle.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305, l’adrenalina sale con Killing Season, action che vede Robert De Niro e John Travolta in un duello fisico e psicologico tra i monti americani, dove le ferite mai rimarginate della guerra in Bosnia riemergono con violenza. A seguire, alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD, canale 306, va in onda London Boulevard, thriller con Colin Farrell e Keira Knightley in cui un ex criminale, nel tentativo di cambiare vita, diventa la guardia del corpo di un’attrice perseguitata dalla sua stessa fama, scivolando in un mondo di intrighi e pericoli.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, canale 307, c’è Duplicity, brillante commedia di spionaggio con Julia Roberts e Clive Owen. Tra passioni mai sopite e rivalità professionali, due ex agenti segreti ed ex amanti si ritrovano a collaborare per impadronirsi di una formula segreta, in un intreccio di inganni e doppi giochi. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308, viene trasmesso Apocalypse Now, il capolavoro di Francis Ford Coppola che torna nella sua versione final cut. Marlon Brando e Martin Sheen guidano un racconto epico e visionario ambientato nel cuore del Vietnam, dove il confine tra follia e potere diventa sempre più labile.

Per chi cerca leggerezza, alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, arriva Mr Cobbler e la bottega magica. Adam Sandler veste i panni di un calzolaio che, grazie a un cimelio di famiglia, riesce a vivere la vita dei suoi clienti indossandone le scarpe, scatenando una serie di situazioni tanto surreali quanto divertenti. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, ritorna Madame Web, il cinecomic con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, paramedica newyorkese che scopre di avere poteri precognitivi e deve proteggere tre giovani donne da un nemico misterioso. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311, viene riproposto A proposito di Schmidt. Jack Nicholson interpreta un vedovo che, dopo la morte della moglie, attraversa l’America in un viaggio che diventa occasione di scoperta interiore e confronto con le emozioni più profonde.

