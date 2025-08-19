Guida TV Sky Cinema e NOW: Into Darkness - Star Trek, Martedi 19 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301, va in onda Into Darkness – Star Trek, secondo capitolo della saga reboot diretta da J.J. Abrams. Il Capitano Kirk e il suo equipaggio affrontano una nuova minaccia che prende forma nel terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato, mentre i folli piani di Marcus mettono a rischio la stabilità dell’intera Federazione. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302, spazio al cinema d’autore con A Chiara, il film di Jonas Carpignano premiato a Cannes e vincitore di un David di Donatello. Attraverso lo sguardo di una giovane protagonista, la pellicola chiude la trilogia ambientata a Gioia Tauro, intrecciando racconto di formazione e spaccato sociale con un equilibrio di dolcezza e durezza.

L’appuntamento su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303, è con I delitti del BarLume – Indovina chi?, diciannovesimo capitolo della produzione Sky Original. Le indagini a Pineta si riaprono quando un nuovo omicidio obbliga Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali, mentre Viviani e Rimediotti collaborano con la Fusco per far luce sul caso. Sul fronte family, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, canale 304, troviamo Belle & Sebastien – Amici per sempre. La storia del ragazzo e della sua inseparabile cagnolona torna a emozionare con un’avventura che mette alla prova il loro legame, minacciato dalla pretesa di un uomo che sostiene di essere il legittimo proprietario di Belle.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305, l’adrenalina sale con Killing Season, action che vede Robert De Niro e John Travolta in un duello fisico e psicologico tra i monti americani, dove le ferite mai rimarginate della guerra in Bosnia riemergono con violenza. A seguire, alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD, canale 306, va in onda London Boulevard, thriller con Colin Farrell e Keira Knightley in cui un ex criminale, nel tentativo di cambiare vita, diventa la guardia del corpo di un’attrice perseguitata dalla sua stessa fama, scivolando in un mondo di intrighi e pericoli.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, canale 307, c’è Duplicity, brillante commedia di spionaggio con Julia Roberts e Clive Owen. Tra passioni mai sopite e rivalità professionali, due ex agenti segreti ed ex amanti si ritrovano a collaborare per impadronirsi di una formula segreta, in un intreccio di inganni e doppi giochi. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308, viene trasmesso Apocalypse Now, il capolavoro di Francis Ford Coppola che torna nella sua versione final cut. Marlon Brando e Martin Sheen guidano un racconto epico e visionario ambientato nel cuore del Vietnam, dove il confine tra follia e potere diventa sempre più labile.

Per chi cerca leggerezza, alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, arriva Mr Cobbler e la bottega magica. Adam Sandler veste i panni di un calzolaio che, grazie a un cimelio di famiglia, riesce a vivere la vita dei suoi clienti indossandone le scarpe, scatenando una serie di situazioni tanto surreali quanto divertenti. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, ritorna Madame Web, il cinecomic con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, paramedica newyorkese che scopre di avere poteri precognitivi e deve proteggere tre giovani donne da un nemico misterioso. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311, viene riproposto A proposito di Schmidt. Jack Nicholson interpreta un vedovo che, dopo la morte della moglie, attraversa l’America in un viaggio che diventa occasione di scoperta interiore e confronto con le emozioni più profonde.

Into Darkness - Star Trek
Secondo capitolo della saga reboot firmato J.J. Abrams. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato e fermare i folli piani di Marcus
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A Chiara
Premiato al Festival di Cannes del 2021 e vincitore di un David di Donatello, il film drammatico chiude la trilogia ambientata a Gioia Tauro, in Calabria, firmata da Jonas Carpignano. La pellicola rappresenta il terzo atto di un viaggio di iniziazione e di un racconto di formazione che mescolano dolcezza e amarezza
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Indovina chi?
Si torna a Pineta nel 19esimo film della produzione Sky Original. Un omicidio costringe Tiziana e Beppe a trasferirsi da Pasquali mentre Viviani e Rimediotti aiutano la Fusco nelle indagini.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle & Sebastien - Amici per sempre
Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle; ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla fedele amica.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Killing Season
Action con Robert De Niro e John Travolta. Un ufficiale americano si ritira sui monti per dimenticare gli orrori della guerra in Bosnia. La visita di un ex soldato serbo riapre le ferite.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

London Boulevard
Keira Knightley e Colin Farrell in un thriller diretto dallo sceneggiatore di "The Departed". Un'attrice, spaventata dalla notorietà, assume un ex criminale come guardia del corpo.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Duplicity
Clive Owen e Julia Roberts in una commedia intessuta di doppio gioco. Due spie industriali, ex agenti segreti ed ex amanti, uniscono i loro intenti per impadronirsi di una formula segreta.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Apocalypse Now
Palma d'oro e 2 Oscar al capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mr Cobbler e la bottega magica
Thomas McCarthy dirige Adam Sandler in una commedia fantastica con Dustin Hoffman e Steve Buscemi. Grazie a un cimelio di famiglia un calzolaio riesce a entrare nella vita dei suoi clienti.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Madame Web
Dakota Johnson è Cassandra Webb in questo titolo supereroistico. Dopo aver scoperto di poter vedere il futuro, una paramedica di New York si ritrova a proteggere tre giovani donne da una minaccia oscura. 
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A proposito di Schmidt
2 Golden Globe al film di Alexander Payne con Jack Nicholson e Kathy Bates. Un vedovo attraversa l'America in un viaggio alla scoperta delle sue emozioni più profonde.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)  

