Guida TV Sky Cinema e NOW: Cinquanta sbavature di nero, Venerdi 22 Agosto 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 22 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Cinquanta sbavature di nero, parodia irriverente del celebre film campione di incassi, in cui una timida studentessa si trova catapultata nel mondo eccentrico e seducente del milionario Christian Black, tra situazioni grottesche e comiche che mettono alla prova la sua ingenuità. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) arriva Un eroe, pluripremiato film di Asghar Farhadi vincitore del Grand Prix della Giuria a Cannes, che racconta la storia di un detenuto che restituisce una borsa piena d’oro, guadagnandosi fama di eroe ma scoprendo quanto complesso e ambivalente possa essere il giudizio della società.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) è protagonista I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri, primo episodio della nuova stagione della serie Sky Original: un morto in un pozzo scatena una serie di eventi tra casi da risolvere, sfratti e guai per Pasquali, confermando il mix di ironia e mistero tipico della saga. Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) Biancaneve e il cacciatore offre una rilettura spettacolare della fiaba con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron, dove la fuga di Biancaneve nel bosco si intreccia con magia, pericoli e alleanze inattese.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) l’avventura prende il sopravvento con Uncharted, blockbuster tratto dal celebre videogioco, in cui Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas vivono un pericoloso viaggio alla ricerca del tesoro di Magellano, affrontando il perfido Santiago Moncada. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) arriva Hole - L’abisso, horror europeo ambientato in Irlanda, dove la scoperta di un misterioso cratere provoca inquietanti cambiamenti nel comportamento di un bambino, tra leggenda e terrore psicologico.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) è protagonista The Colour Room, biopic Sky Original con Phoebe Dynevor che racconta la vita e l’arte di Clarice Cliff, pioniera dell’Art Deco e rivoluzionaria nel mondo della ceramica. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) Era mio figlio narra la toccante vicenda del paracadutista William Pitsenbarger, con i genitori che, a trent’anni dalla guerra in Vietnam, lottano per ottenere la medaglia d’onore a un uomo che ha dato tutto per gli altri.

Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) Io sono la fine del mondo vede Angelo Duro protagonista di una commedia frizzante firmata Gennaro Nunziante, tra vendette e dinamiche familiari esilaranti mentre si prende cura dei genitori anziani. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) è possibile rivedere Bla Bla Baby, divertente commedia di Fausto Brizzi in cui un maestro d’asilo, dopo aver ingerito omogeneizzati contaminati, inizia a capire il linguaggio dei neonati. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 Il Grande Gatsby, adattamento di Baz Luhrmann del romanzo di Fitzgerald con Leonardo DiCaprio, tra sogni, eccessi e misteri dell’America degli anni Venti.

Cinquanta sbavature di nero
Dai produttori di "Ghost Movie" la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un eroe
Grand Prix della Giuria a Cannes per il pluripremiato Asghar Farhadi. Un detenuto rinuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario. Diventerà un eroe ma con esiti imprevisti.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri
Primo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Un morto in un pozzo dà il via all’estate con un caso per la Fusco, uno sfratto per Massimo, Tizi e Beppe e un guaio per Pasquali.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Biancaneve e il cacciatore
Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron nella rilettura della famosa fiaba. La crudele regina incarica un cacciatore di uccidere la figliastra Biancaneve, in fuga verso il bosco.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Uncharted
Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hole - L'abisso
Horror ispirato a una leggenda europea. Campagna irlandese, terzo millennio: dopo la scoperta di un misterioso cratere, un bambino manifesta strani comportamenti.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Colour Room
Phoebe Dynevor nel biopic targato Sky Original, diretto da Claire McCarthy. La storia della rivoluzionaria artista della ceramica Clarice Cliff, una delle prime esponenti dell'Art Deco.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Era mio figlio
Un cast eccezionale per la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A 30 anni dalla guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io sono la fine del mondo
Il fenomeno Angelo Duro nella commedia di Gennaro Nunziante acclamata dal pubblico Io sono la fine del mondo. Angelo deve prendersi cura dei genitori anziani, ma ne approfitta per vendicarsi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Bla Bla Baby
Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Dopo aver ingerito degli omogeneizzati contaminati, il maestro di un asilo nido inizia a decifrare le urla dei bambini.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Grande Gasby
Baz Luhrmann dirige Leonardo DiCaprio nell'adattamento del capolavoro di F.S. Fitzgerald. America, anni 20: un aspirante scrittore entra nel mondo di un misterioso milionario.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

