Guida TV Sky Cinema e NOW: Cinquanta sbavature di nero, Venerdi 22 Agosto 2025

Cinquanta sbavature di nero

Dai produttori di "Ghost Movie" la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un eroe

Grand Prix della Giuria a Cannes per il pluripremiato Asghar Farhadi. Un detenuto rinuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario. Diventerà un eroe ma con esiti imprevisti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il pozzo dei desideri

Primo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Un morto in un pozzo dà il via all’estate con un caso per la Fusco, uno sfratto per Massimo, Tizi e Beppe e un guaio per Pasquali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Biancaneve e il cacciatore

Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron nella rilettura della famosa fiaba. La crudele regina incarica un cacciatore di uccidere la figliastra Biancaneve, in fuga verso il bosco.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Uncharted

Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hole - L'abisso

Horror ispirato a una leggenda europea. Campagna irlandese, terzo millennio: dopo la scoperta di un misterioso cratere, un bambino manifesta strani comportamenti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Colour Room

Phoebe Dynevor nel biopic targato Sky Original, diretto da Claire McCarthy. La storia della rivoluzionaria artista della ceramica Clarice Cliff, una delle prime esponenti dell'Art Deco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Era mio figlio

Un cast eccezionale per la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A 30 anni dalla guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io sono la fine del mondo

Il fenomeno Angelo Duro nella commedia di Gennaro Nunziante acclamata dal pubblico Io sono la fine del mondo. Angelo deve prendersi cura dei genitori anziani, ma ne approfitta per vendicarsi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Bla Bla Baby

Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Dopo aver ingerito degli omogeneizzati contaminati, il maestro di un asilo nido inizia a decifrare le urla dei bambini.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Grande Gasby

Baz Luhrmann dirige Leonardo DiCaprio nell'adattamento del capolavoro di F.S. Fitzgerald. America, anni 20: un aspirante scrittore entra nel mondo di un misterioso milionario.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)