Guida TV Sky Cinema e NOW: Gioco Pericoloso, Lunedi 25 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Gioco pericoloso, un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La relazione tra Giada e Carlo viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista carismatico, che mette a dura prova il loro equilibrio sentimentale e li trascina in una spirale di tensioni e segreti. Il film viene proposto anche su Sky Cinema Suspence HD alle 21.45, accentuando ulteriormente il lato oscuro e perturbante della vicenda. Su Sky Cinema Due HD alla stessa ora, L’ora più buia porta in scena l’interpretazione premiata con l’Oscar di Gary Oldman nei panni di Winston Churchill. Siamo nel 1940 e l’inarrestabile avanzata nazista costringe il Primo Ministro britannico a decisioni estreme per salvare il Paese, in un dramma storico intenso e di grande forza narrativa. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 torna il mondo di Pineta con I delitti del BarLume: Non è un paese per bimbi, firmato da Roan Johnson. La scomparsa di Gino diventa il punto di partenza di un’indagine che intreccia misteri, sogni enigmatici e la complicità inaspettata di un improbabile duo investigativo.

Per le famiglie, Sky Cinema Family HD alle 21.00 propone Il robot selvaggio, film d’animazione DreamWorks diretto da Chris Sanders. Naufragato su un’isola incontaminata, il robot Roz impara a sopravvivere grazie agli animali che lo accolgono e stringe un legame speciale con un cucciolo d’oca rimasto solo, in una storia che unisce avventura ed emozione. Sky Cinema Action HD alle 21.00 manda in onda Jack Reacher – Punto di non ritorno con Tom Cruise, che veste ancora i panni dell’eroe creato da Lee Child. Questa volta Reacher deve smascherare un complotto che ha portato all’arresto ingiusto di una collega, affrontando allo stesso tempo un segreto che cambia la sua vita. Su Sky Cinema Romance HD alla stessa ora, Le parole che non ti ho detto, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, racconta l’incontro tra una giornalista e un uomo che lascia messaggi d’amore affidati al mare, in un intreccio commovente con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman.

Sky Cinema Drama HD alle 21.00 propone Maria Regina di Scozia, con Saoirse Ronan e Margot Robbie. La pellicola ricostruisce lo scontro tra due regine, Maria Stuarda ed Elisabetta I, entrambe determinate a difendere la propria corona in un’Inghilterra segnata da intrighi, passioni e rivalità senza tregua. Sky Cinema Comedy HD sempre alle 21.00 trasmette Ocean’s Thirteen, terzo capitolo della saga, in cui George Clooney, Brad Pitt e compagni organizzano un colpo spettacolare contro un magnate senza scrupoli, interpretato da Al Pacino, per vendicare un torto subito.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 ripropone King Kong, il kolossal diretto da Peter Jackson che unisce avventura e dramma con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody, ambientato negli anni Trenta su un’isola remota popolata da creature straordinarie e dominata da un gigantesco gorilla. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD va in onda Free State of Jones, dramma storico con Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw, che racconta la ribellione di un contadino contro l’esercito confederato durante la guerra civile americana e la creazione di uno stato libero in nome dell’uguaglianza.

Gioco pericoloso
Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta sono i tre protagonisti di questo thriller psicologico. La relazione tra Giada e Carlo viene messa a dura prova dall’arrivo di un giovane e ambizioso artista. 
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

L'ora più buia
Oscar al trucco e a Gary Oldman nei panni dell'uomo che fermò Hitler. 1940: l'avanzata nazista induce il Primo Ministro Churchill a prendere decisioni drammatiche per il bene del paese.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume: Non è un paese per bimbi
Roan Johnson firma questo nuovo capitolo de "I delitti del BarLume". La scomparsa di Gino dà il via a un’indagine che coinvolge un improbabile duo, un sogno enigmatico di Massimo
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il robot selvaggio
Un’avventura d’animazione firmata DreamWorks e diretta da Chris Sanders. Naufragato su un’isola selvaggia, il robot Roz impara a sopravvivere grazie all’aiuto degli animali e all’amicizia con un cucciolo d’oca rimasto orfano
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jack Reacher - Punto di non ritorno
Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Le parole che non ti ho detto
Dal romanzo di Nicholas Sparks, un dramma sentimentale con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. Una giornalista segue le tracce di un uomo misterioso che affida al mare i suoi messaggi d'amore.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Maria Regina di Scozia
Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's Thirteen
George Clooney, Brad Pitt e il resto della banda nel terzo capitolo della saga. I professionisti del furto devono saccheggiare il casino' di un magnate interpretato da Al Pacino 
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

King Kong
3 Oscar al reboot firmato Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Anni 30: su un'isola remota una troupe di documentaristi si imbatte in un gigantesco gorilla.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Free State of Jones
Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw in un dramma storico. Guerra civile americana: un contadino si ribella ai soprusi dell'esercito confederato e crea uno stato indipendente.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

