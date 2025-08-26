Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek Beyond, Martedi 26 Agosto 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek Beyond, Martedi 26 Agosto 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

martedì, 26 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Star Trek Beyond, terzo capitolo della saga reboot diretta da Justin Lin e prodotta da J.J. Abrams. L’equipaggio dell’Enterprise si spinge ai confini dello spazio conosciuto, dove un nemico misterioso mette alla prova la loro forza, la loro unione e il senso stesso della missione. Su Sky Cinema Due HD alla stessa ora, Anora di Sean Baker, vincitore di cinque Oscar®, racconta la storia intensa e fragile di una spogliarellista di Brooklyn, interpretata da Mikey Madison, che accetta di sposare il figlio di un oligarca russo. Quella che sembra una favola moderna si infrange però contro una realtà aspra, fatta di interessi e contraddizioni. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD arriva I delitti del BarLume – Gatte da pelare, nuovo capitolo della saga Sky Original diretta da Roan Johnson. Stavolta la vicenda porta Vittoria e Tassone fino in Montenegro, sulle tracce di Anna Rusic, in un intreccio che mescola giallo e ironia tipica della serie.

Il pubblico più giovane troverà su Sky Cinema Family HD alle 21.00 Il principe dimenticato, commedia onirica di Michel Hazanavicius con Omar Sy. Djibi ogni notte diventa l’eroe dei sogni della figlia, ma il tempo e la crescita di lei trasformano quel mondo immaginario in un terreno di cambiamenti e nostalgie. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 Braveheart – Cuore impavido riporta sullo schermo il capolavoro di Mel Gibson, vincitore di 5 Oscar, con Sophie Marceau: la storia epica di William Wallace, condottiero scozzese che nel XIII secolo sfidò il potere inglese guidando la rivolta del suo popolo. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD, L’uomo di neve trasporta lo spettatore nell’inverno norvegese, dove un detective interpretato da Michael Fassbender indaga sulla misteriosa scomparsa di una donna, ispirandosi al bestseller di Jo Nesbo.

Il lato più leggero della programmazione è su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 con Corro da te, commedia di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. La vita di Gianni, seduttore incallito, viene stravolta dall’incontro con Chiara, in una storia che gioca con ironia e sentimenti. Su Sky Cinema Drama HD alla stessa ora, Cast Away di Robert Zemeckis porta in scena Tom Hanks, premiato con il Golden Globe, nei panni di un manager che dopo un disastro aereo deve reinventare la propria vita su un’isola deserta, affrontando la solitudine e la resilienza. Sky Cinema Comedy HD propone alle 21.00 CHiPS, commedia poliziesca con Dax Shepard e Michael Peña che reinterpreta la celebre serie anni ’80, tra inseguimenti, battute e un’indagine sotto copertura.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 propone Gioco pericoloso, con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta: un thriller psicologico dove l’equilibrio di coppia di Giada e Carlo viene minato dall’arrivo di un giovane artista, dando vita a tensioni crescenti. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 L’ora più buia racconta il momento decisivo della carriera di Winston Churchill, con Gary Oldman premiato con l’Oscar per la sua straordinaria interpretazione: nel 1940, mentre la Germania nazista avanza, il Primo Ministro britannico deve compiere scelte drammatiche per salvare la nazione.

Star Trek Beyond
Justin Lin dirige il terzo capitolo della saga reboot prodotta da J.J. Abrams. Negli angoli remoti dello spazio, un nuovo e misterioso nemico attende l’equipaggio dell’Enterprise.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Anora
Sean Baker dirige Mikey Madison in questo dramma premiato con cinque Oscar®. Una spogliarellista di Brooklyn accetta un matrimonio d’interesse con il figlio di un oligarca russo, ma la loro favora si scontra presto con la realtà.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Gatte da pelare
Nuovo capitolo della celebre produzione Sky Original diretta da Roan Johnson, combina giallo e momenti di irresistibile comicità in un intreccio brillante e ricco di sorprese. Vittoria, accompagnata da Tassone, si spinge fino in Montenegro per catturare Anna Rusic e concludere una missione ad alto rischio.  
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il principe dimenticato
Omar Sy in un'estrosa commedia onirica di Michel Hazanavicius. Djibi si trasforma ogni notte nell'eroe dei sogni di sua figlia. Finché lei, crescendo, non muterà il suo immaginario.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Braveheart - Cuore impavido
5 Oscar al kolossal diretto e interpretato da Mel Gibson, con Sophie Marceau. Scozia, XIII secolo: il condottiero William Wallace guida un esercito di ribelli contro il dominio inglese.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo di neve
Dal bestseller di Jo Nesbo, un thriller con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg. Nell'inverno norvegese, un detective indaga sulla scomparsa di una donna.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Corro da te
Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni è un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambierà tutto.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cast Away
Golden Globe a Tom Hanks, in un'avventura diretta da Robert Zemeckis. In seguito a un disastro aereo, un manager naufraga su un'isola deserta dove inizia una vita solitaria e primitiva.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

CHiPS
Dax Shepard, Michael Pena e un cameo di Erik Estrada nella commedia ispirata alla serie tv anni 80. Per indagare su un giro di corruzione, un agente Fbi lavorerà con una recluta.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gioco pericoloso
Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta sono i tre protagonisti di questo thriller psicologico. La relazione tra Giada e Carlo viene messa a dura prova dall’arrivo di un giovane e ambizioso artista. 
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ora più buia
Oscar al trucco e a Gary Oldman nei panni dell'uomo che fermò Hitler. 1940: l'avanzata nazista induce il Primo Ministro Churchill a prendere decisioni drammatiche per il bene del paese.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

