Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono ancora qui, Mercoledi 27 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con “Io sono ancora qui”, intenso dramma con Fernanda Torres che veste i panni di Eunice. Ambientato nel 1971, il film racconta la lotta interiore e la resilienza di una donna che, dopo il sequestro del marito da parte della dittatura, si trova a proteggere i figli in un contesto di paura e oppressione, trasformando il dolore in un atto di resistenza. Alla stessa ora, su Sky Cinema Due HD (canale 302), Emanuele Crialese firma “Terraferma”, una storia che intreccia il destino di un’isola siciliana con quello di chi approda sulle sue coste. L’arrivo di immigrati clandestini scuote le certezze di una comunità chiusa, aprendo un confronto inevitabile tra accoglienza e sopravvivenza.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) va in onda “I delitti del BarLume - Sasso carta forbici”, un nuovo caso che unisce il giallo alla leggerezza comica tipica della serie. Marchino, aspirante trapper, si imbatte nel cadavere della giovane Chantal, spingendo la Fusco a indagare tra relazioni complicate, sospetti inquietanti e segreti pericolosi che rendono l’intreccio carico di tensione e ironia. Cambio di registro su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con “Ritorno al Futuro - Parte III”, capitolo conclusivo della trilogia di Robert Zemeckis. Marty McFly torna nel 1885 per salvare Doc Brown, in un’avventura che mescola viaggi nel tempo, azione e l’atmosfera del Far West.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) arriva “Sicario”, l’action diretto da Denis Villeneuve. Emily Blunt interpreta un’agente dell’FBI catapultata nella guerra al narcotraffico messicano, un conflitto senza regole dove morale e legalità si confondono, accanto ai personaggi oscuri e magnetici di Benicio Del Toro e Josh Brolin. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) si respira invece tensione con “Il postino suona sempre due volte”, noir che vede Jack Nicholson e Jessica Lange travolti da un amore proibito e dalla tentazione del crimine, in una spirale di passione e inganni ambientata nella California rurale degli anni Trenta.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) si torna al kolossal sentimentale con “Pearl Harbor” di Michael Bay. Sullo sfondo del tragico attacco giapponese del 1941, due piloti legati da un’amicizia profonda si innamorano della stessa donna, dando vita a un dramma che mescola epica bellica e amore impossibile. Atmosfere completamente diverse su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308), dove viene trasmesso “C’era una volta in America”, capolavoro di Sergio Leone. Robert De Niro guida il racconto di un’epopea criminale fatta di amicizia, tradimenti e amori spezzati, sulle struggenti note di Ennio Morricone.

Per chi preferisce la leggerezza, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) propone “Happy Family” di Gabriele Salvatores. Le vicende di due famiglie vengono travolte dalla decisione dei figli adolescenti di sposarsi, dando vita a un racconto corale che alterna umorismo, malinconia e riflessioni sulla vita. A chiudere il giro di canali, le repliche di ieri: su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna “Star Trek Beyond” diretto da Justin Lin, con l’Enterprise lanciata verso i confini più oscuri dell’universo. Su Sky Cinema Due +24 HD sempre alle 21.15 (canale 311) viene riproposto “Anora” di Sean Baker, storia intensa e premiata che racconta l’amore fragile e complicato tra una spogliarellista di Brooklyn e il figlio di un oligarca russo.

Io sono ancora qui

Fernanda Torres è Eunice in questo dramma premiato con l'Oscar® come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito Rubens da parte della dittatura, una madre resiste per proteggere i figli.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Terraferma

Il tema dell’immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un'isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Sasso carta forbici

Marchino, vicino a realizzare il suo sogno di diventare un trapper di successo, si imbatte nel cadavere della giovane Chantal, gettando la comunità nel caos. La Fusco è chiamata a fare luce su una rete di relazioni torbide e segreti nascosti, indagando su un fidanzato misteriosamente sparito, un datore di lavoro poco limpido e un portiere fin troppo affascinato dalla vittima.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al Futuro - Parte III

Si chiude nel Far West la trilogia cult con Michael J. Fox per la regia di Robert Zemeckis. Marty viaggia indietro nel tempo fino al 1885 per salvare la vita dell'amico Doc Brown.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sicario

Acclamato action di Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Arruolata nella lotta al narcotraffico messicano, un'agente FBI scivola in una spirale infernale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il postino suona sempre due volte

Jack Nicholson e Jessica Lange nel noir di culto diretto da Bob Rafelson, dal romanzo di James M. Cain. Nella California rurale degli anni '30, due amanti elaborano un piano omicida.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Pearl Harbor

Michael Bay dirige Ben Affleck e Kate Beckinsale in un kolossal sentimentale premiato con un Oscar. 1941: prima dell'attacco giapponese, due piloti si innamorano della stessa donna.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

C'era una volta in America

Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro sulle note di Ennio Morricone. L'ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Happy Family

Commedia di Gabriele Salvatores con Margherita Buy, Fabio De Luigi e Diego Abatantuono. Le storie di due famiglie si intrecciano quando i rispettivi figli sedicenni decidono di sposarsi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Star Trek Beyond

Justin Lin dirige il terzo capitolo della saga reboot prodotta da J.J. Abrams. Negli angoli remoti dello spazio, un nuovo e misterioso nemico attende l’equipaggio dell’Enterprise.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Anora

Sean Baker dirige Mikey Madison in questo dramma premiato con cinque Oscar®. Una spogliarellista di Brooklyn accetta un matrimonio d’interesse con il figlio di un oligarca russo, ma la loro favora si scontra presto con la realtà.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)