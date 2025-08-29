Guida TV Sky Cinema e NOW: The Brutalist, Venerdi 29 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda The Brutalist, dramma pluripremiato con tre Oscar® che vede Adrien Brody nei panni di László Toth, architetto ungherese chiamato a realizzare un monumento grandioso. L’ascesa verso il successo assoluto si trasforma presto in una parabola amara, perché l’uomo dovrà fare i conti con il prezzo delle proprie ambizioni. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD Priscilla di Sofia Coppola racconta con sguardo intimo la tormentata storia d’amore tra Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, esplorando luci e ombre della relazione con il re del rock and roll. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 torna la comicità toscana con I delitti del BarLume – Il re dei giochi, primo adattamento dei romanzi di Marco Malvaldi prodotto da Sky, in cui un incidente d’auto accende le fantasie investigative di Massimo e degli immancabili vecchietti del Bar.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 arriva Il cacciatore e la regina di ghiaccio, prequel del celebre Biancaneve e il cacciatore. Chris Hemsworth e Jessica Chastain guidano la resistenza contro le due streghe maligne interpretate da Charlize Theron ed Emily Blunt, in un’epica avventura fantasy. Alla stessa ora su Sky Cinema Action HD Valerian e la città dei mille pianeti porta sullo schermo l’universo visionario di Luc Besson: Cara Delevingne e Dane DeHaan sono due agenti impegnati a difendere la metropoli intergalattica di Alpha da una minaccia che potrebbe distruggere l’intero cosmo. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 propone Countdown, thriller ad alta tensione con Elizabeth Lail: un’app misteriosa predice il giorno e l’ora della morte dei suoi utenti e una giovane donna, dopo averla scaricata, lotta disperatamente per cambiare il proprio destino.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 L’ora più bella racconta la magia del cinema durante la guerra: in una Londra devastata dai bombardamenti nazisti, una sceneggiatrice interpretata da Gemma Arterton viene scelta per scrivere un film di propaganda, trovandosi a vivere una storia di passione e resilienza al fianco di Sam Claflin e Bill Nighy. Sky Cinema Drama HD propone invece alle 21.00 Return to Sender – Restituire al mittente, intenso thriller psicologico con Rosamund Pike nei panni di un’infermiera precisa e metodica che, vittima di un’aggressione brutale, prepara un piano di vendetta calcolato e spietato. Chi cerca leggerezza potrà seguire su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 Gli idoli delle donne: la commedia con Lillo, Greg e Corrado Guzzanti racconta la storia di un gigolò dall’aspetto perfetto che, dopo un incidente, è costretto a reinventarsi grazie agli insegnamenti di un improbabile guru della seduzione.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 propone Chi è senza peccato – The Dry, thriller tratto dal romanzo di Jane Harper con Eric Bana nei panni di un poliziotto che torna nella sua città d’origine per indagare su un presunto suicidio che cela una verità molto più oscura. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD va in onda Michael Collins di Neil Jordan, Leone d’oro a Venezia nel 1996: Liam Neeson interpreta il leggendario leader dell’indipendentismo irlandese, figura carismatica e controversa in un paese segnato dal sangue e dalle lotte del 1916.

The Brutalist

Adrien Brody è László Toth in questo dramma premiato con tre Oscar®. La vita di László viene stravolta dall'incarico di realizzare un ambizioso monumento. Ma raggiunto l'apice, l'architetto ungherese dovrà scontare il prezzo del successo

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Priscilla

Il film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il re dei giochi

Giallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d’auto scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Prequel di 'Biancaneve e il cacciatore' con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Valerian e la città dei mille pianeti

Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Countdown

Implacabile thriller con Elizabeth Lail. Una app predice il giorno e l'ora della morte di chiunque la scarichi sul proprio smartphone. Una ragazza cerca di cambiare il suo destino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'ora più bella

Il cinema in tempo di guerra con Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy e Jeremy Irons. In una Londra bombardata dai nazisti, una sceneggiatrice viene ingaggiata per un film di propaganda.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Return to Sender - Restituire al mittente

Rosamund Pike e Nick Nolte in un avvincente thriller psicologico. Vittima di una crudele aggressione, una meticolosa infermiera ordisce un diabolico piano di vendetta

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Gli idoli delle donne

Nella commedia con Lillo e Greg e Corrado Guzzanti, il gigolò più avvenente in circolazione, trasfigurato da un incidente, dovrà imparare da un guru nuove tecniche di seduzione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Chi è senza peccato - The Dry

Eric Bana nel thriller tratto dal romanzo di Jane Harper. Non convinto dalla versione ufficiale dei fatti, un poliziotto torna nella sua citta' per indagare sul suicidio di un amico.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Michael Collins

Leone d’oro a Venezia 1996 per il regista Neil Jordan e Coppa Volpi a Liam Neeson, leader guerrigliero nell’Irlanda del 1916 lacerata e insanguinata dalle lotte del movimento indipendentista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)