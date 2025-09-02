Guida TV Sky Cinema e NOW: 2 gran figli di..., Martedi 2 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 2 gran figli di…, una commedia on the road con Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close. Due gemelli partono alla ricerca del padre biologico, ma durante il viaggio scoprono l’imprevedibile e disinibito passato della madre, tra sorprese e situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) troviamo Povere creature!, il visionario film di Yorgos Lanthimos premiato con 4 Oscar®. Emma Stone interpreta Bella, una donna riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter, che intraprende un’avventura alla scoperta del mondo e di se stessa, sfidando ogni convenzione sociale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) continua la magia con Harry Potter e il calice di fuoco. Daniel Radcliffe è chiamato a competere nel Torneo Tremaghi, ma l’ombra del Signore Oscuro incombe con Ralph Fiennes nei panni di Voldemort, pronto a tornare più minaccioso che mai.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) arriva Kung Fu Panda, il racconto di formazione del simpatico e impacciato Po, chiamato a diventare il Guerriero Dragone secondo un’antica profezia, tra arti marziali e irresistibile ironia. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) Liam Neeson è protagonista di Un uomo sopra la legge. Nei panni di un allevatore veterano del Vietnam, si trova a difendere un giovane immigrato messicano dalla ferocia di un cartello, in una lotta senza esclusione di colpi. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) spazio al terrore con A Quiet Place – Giorno 1. Lupita Nyong’o guida un cast travolto dall’apocalisse, quando New York cade preda di creature aliene spietate, cieche ma capaci di percepire ogni minimo rumore.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) torna un grande classico, Scent of a Woman – Profumo di donna. Al Pacino, premiato con l’Oscar, interpreta un ex ufficiale cieco e dal carattere difficile che, grazie a un giovane studente, vivrà un weekend indimenticabile e rivelatore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) viene proposta La treccia, adattamento del romanzo di Laetitia Colombani. Tre donne, in parti diverse del mondo, intrecciano inconsapevolmente i loro destini ribellandosi a un futuro che sembrava già scritto. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) arriva Brave ragazze, commedia italiana diretta da Michela Andreozzi con Ambra Angiolini e Serena Rossi. Quattro giovani di Gaeta, travestite da uomini, tentano una rapina in banca dando vita a una vicenda spassosa e fuori dagli schemi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Babygirl, il thriller con Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas che racconta una relazione pericolosa fatta di potere, attrazione e desiderio proibito. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) viene riproposto Still Life, struggente riflessione esistenziale premiata a Venezia. Eddie Marsan veste i panni di John May, uomo solitario che organizza funerali per persone senza familiari, ma il suo ultimo incarico lo porterà a riscoprire la propria vita.

2 gran figli di...
Commedia 'on the road' con Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close. Alla ricerca del padre biologico, due gemelli attraversano l'America e scoprono il disinibito passato sessuale della madre.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Povere creature!
Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il calice di fuoco
Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda
Fiaba di arti marziali con un simpatico e goloso panda. Secondo un'antica profezia, Po sarebbe il prescelto 'Guerriero del Dragone'. Si affida così a un severo maestro di Kung Fu.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Un uomo sopra la legge
Action con Liam Neeson al confine tra Messico e Stati Uniti. Un allevatore, veterano del Vietnam, difende un bambino immigrato dagli implacabili assassini di un cartello del narcotraffico.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

A Quiet Place - Giorno 1
Lupita Nyong'o guida il cast di questo intenso fantahorror apocalittico, prequel della saga A Quiet Place. L’arrivo a New York di creature aliene, cieche ma dal senso dell’udito straordinario, scatena il caos e mette alla prova l’istinto di sopravvivenza dei protagonisti.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Scent of a Woman - Profumo di donna
Oscar ad Al Pacino e 3 Golden Globe per il remake americano di "Profumo di donna". Uno studente accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La treccia
Storia di coraggio al femminile di Laetitia Colombani. Legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, tre donne decidono di ribellarsi alla sorte che è stata loro assegnata
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Brave ragazze
Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico nella commedia diretta da Michela Andreozzi. Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Babygirl
Thriller con Nicole Kidman, premiata a Venezia, Harris Dickinson e Antonio Banderas. L'incontro tra Romy e Samuel innesca una relazione tra potere e desiderio proibito.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Still Life
Struggente riflessione sulla vita premiata a Venezia. Il lavoro di John May e' organizzare il funerale delle persone morte in solitudine. Il suo ultimo incarico gli farà scoprire se stesso
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

