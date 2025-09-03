Guida TV Sky Cinema e NOW: La Stanza Accanto, Mercoledi 3 Settembre 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La stanza accanto di Pedro Almodóvar racconta un delicato incontro tra due amiche interpretate da Julianne Moore e Tilda Swinton. Dopo anni di silenzi e distanze, il loro ritrovarsi in circostanze commoventi dà vita a un film intenso e profondamente emozionale, premiato con il Leone d’oro a Venezia. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD E’ stato il figlio porta Toni Servillo in una grottesca vicenda firmata da Daniele Ciprì: dopo la morte della figlia, una famiglia palermitana investe l’indennizzo in una Mercedes, un acquisto che segnerà inesorabilmente la loro rovina.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 Harry Potter e l’Ordine della Fenice segna la quinta avventura di Daniel Radcliffe: Harry scopre un’associazione segreta che si oppone a Voldemort, impegnato a tornare a Hogwarts con piani oscuri, in un film ricco di magia, tensione e mistero. Per i più piccoli, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD Kung Fu Panda 3 riporta Po e gli abitanti del suo villaggio in un’avventura divertente e spettacolare: il panda insegnante di kung fu affronta il perfido Kai e trasmette i segreti delle arti marziali ai nuovi allievi.

Sky Cinema Action HD alle 21.00 propone Ready Player One di Steven Spielberg, dove nel 2045 un giovane partecipa a una caccia al tesoro virtuale in un videogioco globale, tra sfide pericolose e mondi spettacolari, adattamento del romanzo di Ernest Cline. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD Prisoners di Denis Villeneuve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal racconta il dramma di due bambine scomparse durante il Giorno del Ringraziamento, spingendo un padre disperato a indagare per conto proprio tra sospetti e tensione crescente.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 L’amore non va in vacanza intreccia le vite di Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black: deluse dall’amore, due donne scambiano le proprie case e scoprono nuove opportunità romantiche, in una commedia dolce e divertente. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 propone Back to Black, il biopic di Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse, raccontando l’ascesa a superstar mondiale e il tormentato amore con Blake Fielder-Civil, fino alla tragica fine.

Per chi cerca risate, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 manda in onda Un fidanzato per mia moglie, con Geppi Cucciari e il duo Luca e Paolo, dove un uomo assume un playboy per sedurre la moglie e ottenere finalmente il divorzio. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 2 gran figli di… segue i due gemelli di Owen Wilson e Ed Helms in un viaggio attraverso l’America alla ricerca del padre biologico, scoprendo il passato disinibito della madre interpretata da Glenn Close. Infine, Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 propone Povere creature! di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone: lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a Bella, donna desiderosa di imparare che sfida convenzioni e attraversa continenti in un’avventura surreale premiata con quattro Oscar®.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

La stanza accanto

Julianne Moore e Tilda Swinton nella delicata pellicola di Pedro Almodovar, Leone d'oro a Venezia. Dopo anni senza contatti, due amiche si ritrovano in una situazione commovente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

E' stato il figlio

Toni Servillo in una vicenda grottesca di Daniele Cipri'. Dopo la morte della figlia, una famiglia palermitana spende il risarcimento in una Mercedes. L'automobile segnera' la loro rovina

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 3

Terzo capitolo della spassosa saga animata con l'inarrestabile panda Po. Per affrontare il perfido Kai, Po insegna i segreti del kung fu ai miti abitanti del suo villaggio natale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Ready Player One

Steven Spielberg adatta il romanzo di fantascienza di Ernest Cline. Anno 2045: un giovane entra in un videogioco per sfidare gli altri partecipanti a una caccia al tesoro virtuale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Prisoners

Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal in un thriller di Denis Villeneuve. Il Giorno del Ringraziamento due bambine spariscono misteriosamente. Un padre disperato indaga per conto proprio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore non va in vacanza

Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Back to Black

Marisa Abela è Amy Winehouse nel biopic sulla cantautrice inglese, diretto da Sam Taylor-Johnson. Il film ne ripercorre l'ascesa a superstar mondiale e l'amore tossico per Blake Fielder-Civil che ha ispirato il suo album più famoso, fino alla morte avvenuta nel 2011.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un fidanzato per mia moglie

Divertente triangolo amoroso con Geppi Cucciari e il duo comico Luca e Paolo. Un uomo assolda un playboy per indurre in tentazione sua moglie e chiedere finalmente il divorzio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

2 gran figli di...

Commedia 'on the road' con Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close. Alla ricerca del padre biologico, due gemelli attraversano l'America e scoprono il disinibito passato sessuale della madre.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Povere creature!

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)