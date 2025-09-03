Guida TV Sky Cinema e NOW: La Stanza Accanto, Mercoledi 3 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La stanza accanto di Pedro Almodóvar racconta un delicato incontro tra due amiche interpretate da Julianne Moore e Tilda Swinton. Dopo anni di silenzi e distanze, il loro ritrovarsi in circostanze commoventi dà vita a un film intenso e profondamente emozionale, premiato con il Leone d’oro a Venezia. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD E’ stato il figlio porta Toni Servillo in una grottesca vicenda firmata da Daniele Ciprì: dopo la morte della figlia, una famiglia palermitana investe l’indennizzo in una Mercedes, un acquisto che segnerà inesorabilmente la loro rovina.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 Harry Potter e l’Ordine della Fenice segna la quinta avventura di Daniel Radcliffe: Harry scopre un’associazione segreta che si oppone a Voldemort, impegnato a tornare a Hogwarts con piani oscuri, in un film ricco di magia, tensione e mistero. Per i più piccoli, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD Kung Fu Panda 3 riporta Po e gli abitanti del suo villaggio in un’avventura divertente e spettacolare: il panda insegnante di kung fu affronta il perfido Kai e trasmette i segreti delle arti marziali ai nuovi allievi.

Sky Cinema Action HD alle 21.00 propone Ready Player One di Steven Spielberg, dove nel 2045 un giovane partecipa a una caccia al tesoro virtuale in un videogioco globale, tra sfide pericolose e mondi spettacolari, adattamento del romanzo di Ernest Cline. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD Prisoners di Denis Villeneuve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal racconta il dramma di due bambine scomparse durante il Giorno del Ringraziamento, spingendo un padre disperato a indagare per conto proprio tra sospetti e tensione crescente.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 L’amore non va in vacanza intreccia le vite di Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black: deluse dall’amore, due donne scambiano le proprie case e scoprono nuove opportunità romantiche, in una commedia dolce e divertente. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 propone Back to Black, il biopic di Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse, raccontando l’ascesa a superstar mondiale e il tormentato amore con Blake Fielder-Civil, fino alla tragica fine.

Per chi cerca risate, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 manda in onda Un fidanzato per mia moglie, con Geppi Cucciari e il duo Luca e Paolo, dove un uomo assume un playboy per sedurre la moglie e ottenere finalmente il divorzio. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 2 gran figli di… segue i due gemelli di Owen Wilson e Ed Helms in un viaggio attraverso l’America alla ricerca del padre biologico, scoprendo il passato disinibito della madre interpretata da Glenn Close. Infine, Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 propone Povere creature! di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone: lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a Bella, donna desiderosa di imparare che sfida convenzioni e attraversa continenti in un’avventura surreale premiata con quattro Oscar®.

