Guida TV Sky Cinema e NOW: Tutti tranne te, Venerdi 5 Settembre 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 Tutti tranne te regala una commedia romantica frizzante con Sydney Sweeney e Glen Powell: Bea e Ben non si sopportano, ma quando il destino li riunisce a un matrimonio in Australia fingono di essere una coppia, trasformando i battibecchi in scintille sentimentali sullo sfondo di paesaggi esotici. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD La La Land fa rivivere la magia del musical moderno, sei Oscar per la storia d’amore tra Mia, aspirante attrice che insegue il successo tra provini e delusioni, e Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un club; la loro passione illumina Los Angeles con numeri di danza e malinconia romantica.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I porta Harry, Hermione e Ron fuori da Hogwarts per la pericolosa missione di distruggere gli horcrux, mentre l’ombra di Voldemort incombe su un mondo magico in guerra. Sky Cinema Family HD alle 21.00 propone Cattivissimo Me: il perfido Gru, aiutato dai buffi Minions, progetta di rubare la Luna ma tre vivaci orfanelle mettono in crisi i suoi piani, sciogliendo lentamente la sua corazza da supercriminale.

Per l’azione, Sky Cinema Action HD alle 21.00 offre Aquaman e il regno perduto: Jason Momoa torna a governare Atlantide, costretto a un’improbabile alleanza per difendere il suo popolo da minacce oceaniche e intrighi familiari. Sul fronte del brivido, Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 propone The Watchers – Loro ti guardano, horror di Ishana Night Shyamalan in cui Mina, incaricata di una consegna ai margini di una foresta, scopre un rifugio dove la notte rivela creature spaventose che osservano ogni mossa.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 A casa tutti bene di Gabriele Muccino raduna Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e un cast corale su un’isola mediterranea, dove un soggiorno forzato fa emergere tensioni, segreti e vecchi rancori tra i membri di una famiglia allargata. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 presenta Notte fantasma: Edoardo Pesce è un poliziotto ambiguo che costringe il giovane Tarek a un’insolita notte in giro per Roma, tra atmosfere noir e inquietudine urbana.

Per un tocco di audacia, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 propone Cinquanta sfumature di nero, secondo capitolo della saga ispirata a E.L. James: Christian Grey riconquista Anastasia, ma la sua pulsione da dominatore e l’arrivo dell’ex Leila minano la fragile stabilità della coppia. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 torna La leggenda degli uomini straordinari, avventura steampunk con Sean Connery che guida un manipolo di eroi letterari contro il malvagio Phantom. Chiude Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 The Brutalist, dramma premiato con tre Oscar® in cui Adrien Brody interpreta László Toth, architetto ungherese che, dopo aver raggiunto l’apice grazie a un monumento grandioso, paga il prezzo di un successo che divora la sua anima.

Tutti tranne te
Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia romantica. Bea e Ben si detestano, ma quando si ritrovano invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia. 
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La La Land
6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s'innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I
Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo Me
Primo capitolo dell'animazione campione d'incassi targata Illumination. Aiutato dai Minions, il perfido Gru escogita un piano per rubare la Luna, ma 3 orfanelle tentano di ostacolarli.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Aquaman e il regno perduto
Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un'improbabile alleanza.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Watchers - Loro ti guardano
Ishana Night Shyamalan scrive e dirige questo intenso horror. Mina, dipendente di un negozio di animali, riceve l'incarico di consegnare un pappagallo nei pressi di una foresta. Guidata da un’anziana fino ad un misterioso rifugio scopre che il bosco, di notte, si popola di terribili creature
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

A casa tutti bene
Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un'isola del Mediterraneo.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Notte fantasma
Edoardo Pesce nel noir urbano di Fulvio Risuleo. Roma: un poliziotto sorprende il giovane Tarek a comprare dell'erba e lo costringe a una notte in giro per Roma a bordo della sua macchina.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cinquanta sfumature di nero
Il secondo capitolo della saga sentimental-erotica di E.L. James. Christian Grey convince Anastasia a tornare con lui ma la sua pulsione da dominatore riprenderà il sopravvento. L'arrivo di Leila, ex fidanzata di Christian, complicherà le cose.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La leggenda degli uomini straordinari
L'avventuriero Allan Quatermain (Sean Connery) guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Brutalist
Adrien Brody è László Toth in questo dramma premiato con tre Oscar®. La vita di László viene stravolta dall'incarico di realizzare un ambizioso monumento. Ma raggiunto l'apice, l'architetto ungherese dovrà scontare il prezzo del successo.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

