Guida TV Sky Cinema e NOW: Sonic 3: Il film, Domenica 7 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Il ritmo incalzante di Sonic 3: Il film accende la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e, per chi preferisce la fascia family, torna alle 21.45 su Sky Cinema Family HD (canale 304). Jim Carrey e James Marsden accompagnano il riccio blu nel suo terzo capitolo, dove l’arrivo del temibile Shadow costringe Sonic e i suoi inseparabili alleati a una collaborazione inaspettata per difendere il pianeta. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) emerge il dramma civile con Il colore della libertà, in cui Bob Zellner, cresciuto in un contesto segnato dal Ku Klux Klan, rompe con il passato per sostenere i diritti civili nel profondo Sud degli Stati Uniti, in una storia che unisce coraggio e coscienza morale. L’universo magico torna protagonista su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Animali fantastici e dove trovarli, premiato con l’Oscar ai costumi: Eddie Redmayne dà vita al magizoologo Newt Scamander, giunto a New York con una valigia piena di creature straordinarie che scatenano un turbine di avventure.

L’azione dal sapore hollywoodiano invade Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con The Fall Guy, dove uno stuntman reduce da un grave incidente si ritrova a indagare su una star scomparsa, fra acrobazie, sospetti e il desiderio di riconquistare l’amore perduto. Il brivido d’autore domina Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Occhiali neri, ritorno alla regia di Dario Argento: una escort rimasta cieca dopo un’aggressione diventa l’ossessione di un serial killer in una Roma avvolta da atmosfere cupe. La leggerezza si intreccia al riscatto in Ti va di ballare?, su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), dove Antonio Banderas interpreta un maestro che porta ritmo, disciplina e speranza tra adolescenti difficili, trasformando una classe ribelle in un’orchestra di passi e sogni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) la tensione sociale di A.C.A.B. esplode nel racconto di tre agenti del reparto mobile sospesi tra violenza urbana, rancore popolare e drammi privati, mentre Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) rievoca l’Italia degli anni Settanta con Bar Sport, galleria di personaggi improbabili e storie di provincia intrise di nostalgia e sarcasmo.

Per chi preferisce recuperare i titoli del giorno prima, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) ripropone l’adrenalina di Contraband, action-thriller in cui Mark Wahlberg torna a rischiare tutto tra New Orleans e Panama per salvare la propria famiglia, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) riporta l’intensità di Padrenostro, con Pierfrancesco Favino che attraversa il trauma e l’amore filiale sullo sfondo degli anni di piombo.

