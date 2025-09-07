Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Sonic 3: Il film, Domenica 7 Settembre 2025

domenica, 07 settembre 2025

domenica, 07 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Il ritmo incalzante di Sonic 3: Il film accende la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e, per chi preferisce la fascia family, torna alle 21.45 su Sky Cinema Family HD (canale 304). Jim Carrey e James Marsden accompagnano il riccio blu nel suo terzo capitolo, dove l’arrivo del temibile Shadow costringe Sonic e i suoi inseparabili alleati a una collaborazione inaspettata per difendere il pianeta. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) emerge il dramma civile con Il colore della libertà, in cui Bob Zellner, cresciuto in un contesto segnato dal Ku Klux Klan, rompe con il passato per sostenere i diritti civili nel profondo Sud degli Stati Uniti, in una storia che unisce coraggio e coscienza morale. L’universo magico torna protagonista su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Animali fantastici e dove trovarli, premiato con l’Oscar ai costumi: Eddie Redmayne dà vita al magizoologo Newt Scamander, giunto a New York con una valigia piena di creature straordinarie che scatenano un turbine di avventure.

L’azione dal sapore hollywoodiano invade Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con The Fall Guy, dove uno stuntman reduce da un grave incidente si ritrova a indagare su una star scomparsa, fra acrobazie, sospetti e il desiderio di riconquistare l’amore perduto. Il brivido d’autore domina Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Occhiali neri, ritorno alla regia di Dario Argento: una escort rimasta cieca dopo un’aggressione diventa l’ossessione di un serial killer in una Roma avvolta da atmosfere cupe. La leggerezza si intreccia al riscatto in Ti va di ballare?, su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), dove Antonio Banderas interpreta un maestro che porta ritmo, disciplina e speranza tra adolescenti difficili, trasformando una classe ribelle in un’orchestra di passi e sogni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) la tensione sociale di A.C.A.B. esplode nel racconto di tre agenti del reparto mobile sospesi tra violenza urbana, rancore popolare e drammi privati, mentre Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) rievoca l’Italia degli anni Settanta con Bar Sport, galleria di personaggi improbabili e storie di provincia intrise di nostalgia e sarcasmo.

Per chi preferisce recuperare i titoli del giorno prima, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) ripropone l’adrenalina di Contraband, action-thriller in cui Mark Wahlberg torna a rischiare tutto tra New Orleans e Panama per salvare la propria famiglia, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) riporta l’intensità di Padrenostro, con Pierfrancesco Favino che attraversa il trauma e l’amore filiale sullo sfondo degli anni di piombo.

Sonic 3: Il film
Jim Carrey e James Marsden nel terzo capitolo della saga campione d'incassi. Quando il potente Shadow viene rianimato, Sonic e i suoi amici sono costretti a un'insolita alleanza.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.45/canale 304)

Il colore della libertà
Biopic prodotto da Spike Lee. 1961: Bob Zellner, studente universitario dell'Alabama e nipote di un membro del Ku Klux Klan, decide di schierarsi in difesa dei diritti degli afroamericani.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Animali fantastici e dove trovarli
Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Fall Guy
Reduce da un incidente che ha segnato la sua carriera, uno stuntman di Hollywood indaga sulla misteriosa scomparsa di una star del cinema e rimane coinvolto in un complotto, mentre cerca di riconquistare la sua ex
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Occhiali neri
Dario Argento torna alla regia di un horror con Ilenia Pastorelli e Asia Argento. In una Roma immersa nelle tenebre, una escort non vedente finisce nel mirino di un serial killer.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti va di ballare?
Antonio Banderas a passo di danza in una pellicola tratta da una storia vera. Un ballerino professionista accetta di insegnare in una scuola frequentata da ragazzi disadattati
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A.C.A.B.
Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro nella pellicola di Stefano Sollima. Reduci dal G8 di Genova, 3 celerini affrontano l'odio dei cittadini e una vita privata allo sbando
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bar Sport
Dal romanzo-cult di Stefano Benni, commedia con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston. Buffi personaggi si avvicendano in un bar degli anni 70, fra racconti tragicomici e aneddoti leggendari.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Contraband
Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action-thriller. Per saldare un debito con un gangster, un ex contrabbandiere accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo condurrà a Panama.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Padrenostro
Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce in una storia ispirata alla sua vita. Roma, 1976: Valerio assiste all'attentato terroristico ai danni del padre magistrato.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

