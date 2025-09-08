Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Lunedi 8 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Il fascino senza tempo di Assassinio sull’Orient Express inaugura la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301): Kenneth Branagh dirige e interpreta il celebre Poirot, intrappolato tra neve e sospetti in un treno bloccato mentre ogni passeggero, dal volto di Michelle Pfeiffer a quello di Johnny Depp, nasconde segreti che potrebbero svelare l’assassino. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) Ferzan Ozpetek immerge lo spettatore nei chiaroscuri di Napoli velata, dove Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi incarnano un’attrazione magnetica che spalanca porte su misteri, ossessioni e ombre di una città che respira sensualità e destino. Gli amanti dell’avventura ritrovano l’eroe per eccellenza su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con I predatori dell’Arca perduta: Harrison Ford indossa per la prima volta il cappello di Indiana Jones, proiettando il pubblico negli anni Trenta fra templi, trappole e corse contro il tempo per impossessarsi dell’Arca dell’Alleanza.

L’atmosfera cambia su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con The Amazing Mr. Blunden, rilettura Sky Original di un racconto gotico che intreccia mistero e magia: una madre accetta un impiego come custode in una dimora dove i confini tra presente e passato, realtà e spirito, si fanno labili. Adrenalina e polvere da sparo travolgono Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Sniper: Forze speciali, dove Steven Seagal e Rob Van Dam affrontano l’inferno di una missione in Afghanistan degenerata in una lotta per la sopravvivenza dietro le linee nemiche. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) l’horror prende il sopravvento con Abigail, opera dei registi della saga Scream: un rapimento che pare ordinario diventa incubo quando i sequestratori scoprono che la dodicenne è una creatura ben più oscura della sua innocenza apparente. La leggerezza romantica torna su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Se scappi, ti sposo, in cui Julia Roberts e Richard Gere giocano di nuovo con il destino, tra fughe all’altare e amori che chiedono solo di essere vissuti.

Il peso della Storia si fa sentire su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Resistance, biopic su Marcel Marceau che, dietro la maschera del mimo, rischiò tutto per salvare centinaia di bambini ebrei durante l’occupazione nazista, con Jesse Eisenberg ed Ed Harris a dare intensità a un racconto di umanità e coraggio. Chi cerca leggerezza trova su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) (Im)perfetti criminali, heist movie dal tono scanzonato in cui quattro guardie giurate tentano un colpo improbabile per cambiare il proprio destino, tra equivoci e solidarietà. Per chi volesse recuperare i titoli della sera precedente, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) ripropone la corsa ad alta velocità di Sonic 3: Il film, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) rinnova il viaggio di coscienza civile con Il colore della libertà, storia di un ragazzo che rompe gli schemi familiari per abbracciare i diritti civili nell’Alabama dei primi anni Sessanta.

Assassinio sull'Orient Express

Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)ù

Napoli velata

Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi fra sensualità e mistero. Napoli: la vita di un'anatomopatologa viene sconvolta dal passionale incontro con uno sconosciuto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Amazing Mr. Blunden

Adattamento Sky Original di un classico racconto gotico di Natale. Una donna riceve dal misterioso Mr. Blunden l'offerta di lavorare come custode di una casa che potrebbe essere infestata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sniper: Forze speciali

Steven Seagal in un action con la star del wrestling Rob Van Dam. Una missione militare di soccorso in Afghanistan si complica quando due soldati restano isolati tra le linee nemiche.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Abigail

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi della saga Scream, firmano questo adrenalinico thriller-horror. Un gruppo di criminali rapisce la dodicenne Abigail per un riscatto, ma scopre troppo tardi che oltre ad essere figlia di un boss della malavita è molto più pericolosa di quello che sembra

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di "Pretty Woman". Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Resistance

Jesse Eisenberg, Ed Harris e Clémence Poésy nel biopic su Marcel Marceau. Nella Francia occupata dai nazisti, il mimo si unisce alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

(Im)perfetti criminali

Action-comedy Sky Original di Alessio Maria Federici. Quattro guardie giurate progettano un colpo grosso in gioielleria per aiutare uno di loro. Non mancheranno sorprese e colpi di scena.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Sonic 3: Il film

Jim Carrey e James Marsden nel terzo capitolo della saga campione d'incassi. Quando il potente Shadow viene rianimato, Sonic e i suoi amici sono costretti a un'insolita alleanza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il colore della libertà

Biopic prodotto da Spike Lee. 1961: Bob Zellner, studente universitario dell'Alabama e nipote di un membro del Ku Klux Klan, decide di schierarsi in difesa dei diritti degli afroamericani.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)