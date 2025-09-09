Guida TV Sky Cinema e NOW: U.S. Palmese, Martedi 9 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si accende con U.S. Palmese, commedia sportiva dei Manetti Bros. dove Rocco Papaleo interpreta un calciatore dal talento indiscusso e dal temperamento ingestibile che, messo ai margini del calcio professionistico, accetta l’improbabile proposta di una squadra calabrese decisa a tutto pur di tornare a vincere. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) il tono cambia con Maria, biopic firmato Pablo Larraín: Angelina Jolie presta volto e fragilità a Maria Callas, raccontando i giorni in cui la divina della lirica, chiusa in un appartamento parigino, ripercorre una vita di trionfi e ferite, sospesa tra la nostalgia del palcoscenico e i rimpianti di un amore mai davvero dimenticato. Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) riporta il pubblico nell’azione travolgente di Indiana Jones e il tempio maledetto, seconda avventura dell’archeologo più celebre del cinema, tra villaggi indiani, sette segrete e un tempio dove i sacrifici umani nascondono un mistero letale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) la fiaba si reinventa con Il cacciatore di giganti, in cui Nicholas Hoult ed Ewan McGregor accompagnano lo spettatore fra fagioli magici, regni sospesi fra nuvole e colossi da affrontare per salvare la principessa. L’adrenalina sale su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Extraction, thriller teso in cui Bruce Willis, ex agente della CIA, si ritrova ostaggio di terroristi mentre suo figlio ordisce un salvataggio che rivela un complotto di respiro internazionale. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) avvolge la serata nel gotico con Nosferatu, dove Robert Eggers reinterpreta l’iconico mito del vampiro: atmosfere cupe, castelli remoti e il giovane Thomas Hutter che, nei Carpazi, scopre l’orrore celato dietro la nobile figura del conte Orlok. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) l’ironia incontra il cuore con Ti odio, ti lascio, ti…, storia di una separazione combattuta centimetro per centimetro, con Vince Vaughn e Jennifer Aniston intrappolati nello stesso appartamento dopo la fine dell’amore.

Il dramma generazionale esplode su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con American Beauty, cinque Oscar per il ritratto lucido e amaro di un uomo che, intrappolato nella routine borghese, riscopre desideri sopiti e sfida ipocrisie familiari, tra il fascino proibito e la ricerca disperata di senso. Chi preferisce una vena di leggerezza può recuperare alle 21.45 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) U.S. Palmese, per rivivere l’ascesa rocambolesca di una squadra improbabile. In replica, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) riporta l’eleganza investigativa di Assassinio sull’Orient Express, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) ripropone l’enigma sensuale e avvolgente di Napoli velata, con i segreti e le ombre di una città che vive tra mito e passione

U.S. Palmese
Commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo. Messo fuori squadra per il pessimo carattere, un brillante calciatore accetta la folle proposta di una squadra calabrese.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Maria
Angelina Jolie è Maria Callas in questo biopic diretto da Pablo Larraín. Negli ultimi giorni della sua vita, la leggendaria soprano affronta ricordi, rimpianti e il desiderio struggente di tornare alla musica.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e il tempio maledetto
Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l’esistenza di un tempio dove si compiono sacrifici umani
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il cacciatore di giganti
Nicholas Hoult e Ewan McGregor nell'avventura fantasy ispirata alla celebre fiaba. Grazie a dei fagioli magici, un contadino si ritrova in un regno abitato da mostri giganteschi.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Extraction
Bruce Willis ostaggio dei terroristi in un action adrenalinico. Un ex agente della CIA viene rapito. Suo figlio lancerà un'operazione di salvataggio che svelerà un complotto internazionale.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nosferatu
Robert Eggers rilegge il mito del vampiro in questo remake del classico di Murnau. Inviato nei Carpazi, il giovane agente immobiliare Thomas Hutter scopre l’oscura verità sul conte Orlok. 
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti odio, ti lascio, ti...
Commedia romantica con Vince Vaughn e Jennifer Aniston. Dopo l'ennesimo diverbio, Gary e Brooke decidono di lasciarsi ma nessuno dei due è intenzionato ad abbandonare il tetto coniugale.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

American Beauty
5 Oscar a un film simbolo degli anni 90, con Kevin Spacey e Annette Bening, diretti da Sam Mendes. Un quarantenne insoddisfatto si invaghisce di una compagna di scuola di sua figlia.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Assassinio sull'Orient Express
Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Napoli velata
Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi fra sensualità e mistero. Napoli: la vita di un'anatomopatologa viene sconvolta dal passionale incontro con uno sconosciuto.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

