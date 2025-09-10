Guida TV Sky Cinema e NOW: Shark - Il primo squalo, Mercoledi 10 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema propone un mix irresistibile di avventura, emozioni e grandi storie. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) arriva Shark – Il primo squalo, con Jason Statham alle prese con un megalodonte riemerso dagli abissi per una sfida all’ultimo respiro. Sempre alle 21.15, ma su Sky Cinema Due HD (canale 302), tocca a The Son, intenso dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins che racconta la fragilità dei rapporti e le difficoltà di un adolescente ferito dal divorzio dei genitori.

Il grande cinema d’avventura prende vita su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15 con Indiana Jones e l’ultima crociata, terzo capitolo della saga diretto da Steven Spielberg, dove Harrison Ford e Sean Connery affrontano i nazisti nella corsa al Santo Graal. Per le famiglie, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, c’è il cult Chi ha incastrato Roger Rabbit, il capolavoro che fonde animazione e live action premiato con tre Oscar.

Il ritmo si fa adrenalinico su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con La mummia, dove Brendan Fraser guida una spedizione che risveglia un’antica maledizione egizia. Atmosfere inquietanti e claustrofobiche arrivano su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00 con Vivarium, thriller distopico con Jesse Eisenberg e Imogen Poots intrappolati in un quartiere surreale senza via d’uscita. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00 brilla l’eleganza di Downton Abbey, trasposizione cinematografica della celebre serie con i Crawley pronti a ospitare i reali d’Inghilterra.

Non manca il cinema d’autore su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00 con Ferrari, diretto da Michael Mann, che racconta la vita di Enzo Ferrari tra crisi personali e sfide imprenditoriali nella Modena del 1957. Per chi cerca leggerezza, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00 c’è Io c’è, commedia italiana ironica e dissacrante.

La seconda visione di giornata propone alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) U.S. Palmese, commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora va in onda Maria, con Angelina Jolie nei panni intensi e tormentati di Maria Callas, nel biopic firmato da Pablo Larraín.

Shark - Il primo squalo
Jason Statham in un action ambientato negli abissi. Un esperto in missioni impossibili deve salvare un team di esploratori da un megalodonte, una specie estinta milioni di anni fa.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Son
Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins in un toccante dramma familiare. Segnato dal divorzio dei genitori, un adolescente problematico chiede di stare con il padre
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e l'ultima crociata
Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Chi ha incastrato Roger Rabbit
3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La mummia
Il premio Oscar 2023 Brendan Fraser nel primo capitolo di una saga avventurosa. Un gruppo di esploratori risveglia la salma di un sacerdote egizio colpito da un'antica maledizione.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Vivarium
Imogen Poots e Jesse Eisenberg in un thriller distopico e surreale. Tom e Gemma si trasferiscono in un misterioso complesso residenziale e ricevono una scatola con dentro un neonato.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Downton Abbey
Dall'omonima serie tv di grande successo, i sofisticati intrighi della famiglia Crawley. Gli aristocratici padroni di casa si mobilitano per l'imminente visita dei reali d’Inghilterra.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ferrari
Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto.  
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io c'è
Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia ‘di culto’. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

U.S. Palmese
Commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo. Messo fuori squadra per il pessimo carattere, un brillante calciatore accetta la folle proposta di una squadra calabrese.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Maria
Angelina Jolie è Maria Callas in questo biopic diretto da Pablo Larraín. Negli ultimi giorni della sua vita, la leggendaria soprano affronta ricordi, rimpianti e il desiderio struggente di tornare alla musica.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Serie C e Sky Sport: Marani e Ferri raccontano novità e futuro di una partnership vincente

    In occasione del rinnovo della partnership tra Sky e Lega Pro, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Matteo Marani, Presidente di Lega Pro, e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Le loro parole riflettono l'entusiasmo e la visione condivisa per il futuro della Serie C, un campionato che si consolida come un prodotto televisivo di valore, puntando su innovazione, visibilità e passione. L'incontro, avvenuto nella "Casa dello Sport" di Sky, ha segnato...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Trenitalia Regionale e X Factor 2025: un treno speciale e tanta musica in viaggio verso la finale di Napoli

    Trenitalia (Gruppo FS) conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il brand Regionale, la partnership con X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte l’11 settembre su Sky e in streaming su NOW Per annunciare la collaborazione, è stato presentato alla stazione di Milano Centrale un treno Regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” insieme ai...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Presentato X Factor 2025 su Sky e NOW: autenticità, emozioni, confermata finale a Napoli

    La nuova stagione di X Factor 2025 (da giovedi in onda su Sky Uno e in streaming su NOW) è stata presentata ufficialmente al Liceo Artistico Boccioni di Milano (nella foto), davanti a 300 studenti delle quarte e quinte, in un evento che ha simbolicamente unito il mondo della scuola con quello del talent show. Una scelta non casuale, come ha spiegato la preside Stefania Giacalone: "L'attenzione al talento inteso come manifestazione di individualità, di...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Serie C e Sky Wifi insieme: tutte le emozioni del campionato su Sky e NOW

    Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership con Sky, che continuerà a portare tutte le partite del campionato su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni, con Sky Wifi come nuovo title sponsor della stagione 2025-26. La Serie C è l’autentica rappresentazione dei territori italiani: tante squadre che raccontano storie, passioni e...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Giuseppe De Bellis: «X Factor, la gemma di Sky che illumina il talento dei giovani»

    Giuseppe De Bellis, in qualità di Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia, ci racconta come X Factor continui a rappresentare una delle punte di diamante del palinsesto della piattaforma, capace di unire intrattenimento, musica e opportunità per i giovani talenti. Dalla conferma di gran parte della giuria alle novità sulla finale ancora in Piazza del Plebiscito a Napoli, De Bellis spiega come il programma si inserisca nella strategia...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Serie A Juventus-Inter, debutta Refcam con immagini esclusive con la prospettiva dell’arbitro

    Lega Calcio Serie A si appresta ad un’altra giornata storica nell’evoluzione dello spettacolo televisivo delle partite e dell’innovazione tecnologica. In occasione della grande sfida di Serie A Enilive Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista...
    S
    Sport
    martedì, 09 settembre 2025

  • HbbTV Awards 2025: a Istanbul l’eccellenza internazionale della TV connessa

    L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è lieta di annunciare che sono aperte le candidature per gli HbbTV Awards di quest’anno. Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025 Il concorso si svolge nell'ambito del tredicesimo...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 09 settembre 2025

  • Generazione Sottovoce su Sky TG24 e NOW: il coraggio silenzioso di chi costruisce il futuro

    Un momento fragile, pieno di incertezze ma anche di slancio: è il tempo sospeso che separa la fine della scuola dall’inizio della vita adulta. Un tempo in cui ci si interroga sul futuro, si fanno i conti con le proprie paure e si prova a immaginare un progetto di vita. È questo il cuore di GENERAZIONE SOTTOVOCE, una coproduzione SkyTG24 e Fondazione Cariplo, con sei interviste realizzate nell’ambito di Azionamenti | Laboratorio di possibilità...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • US PALMESE su Sky e streaming NOW: favola di calcio, riscatto e cuore nel Sud Italia

    Arriva in prima TV su Sky Cinema il nuovo film dei Manetti bros. US PALMESE, una favola sportiva tenera e irresistibile, ambientata nel cuore del Sud Italia, firmata da due maestri del cinema di genere italiano con protagonista Rocco Papaleo, in onda martedì 9 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, i Manetti...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Sky domina la grande domenica di sport: Sinner-Alcaraz, F1 a Monza e basket europei

    OTTIMI ASCOLTI PER TENNIS, MOTORI E BASKET NELLA grande domenica di SPORT SU SKY   OLTRE 1 MILIONE 540 MILA SPETTATORI MEDIPER LA FINALE DEGLI US OPEN SINNER-ALCARAZ,4° MIGLIOR ASCOLTO DI SEMPRE PER UN MATCH DI TENNIS SU SKY 3 MILIONI 75 MILA SPETTATORI MEDI SU SKY E TV8PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA DI F1 A MONZA LA MOTOGP A BARCELLONA OTTIENE 590 MILA SPETTATORI MEDI CON IL GP DI CATALUNYA 381 MILA SPETTATORI MEDI PER ITALIA-SLOVENIA,AGLI OTTAVI DI FINALE...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 08 settembre 2025

  • DAZN e ACE smantellano Calcio, sito di streaming illegale più popolare in Italia

    L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale alleanza mondiale contro la pirateria, in coordinamento con DAZN, ha smantellato con successo Calcio, sito illegale di streaming sportivo in diretta. L’operazione è il risultato di un’indagine congiunta tra ACE e il team antipirateria di DAZN. L’operatore del servizio illegale, con sede in Moldavia, interrompe le attività. Negli ultimi 12 mesi, Calcio ha...
    D
    DAZN
    lunedì, 08 settembre 2025

  • NOW a Milano – il pop-up da vivere, gustare e scoprire tra serie, sport e show in Piazza Gae Aulenti

    NOW, il servizio streaming di Sky, sarà protagonista a Milano da venerdì 12 a domenica 14 settembre con un evento speciale in Piazza Gae Aulenti in Portanuova che porterà nel cuore della città un pop-up store dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta. L’iniziativa vuole raccontare l’identità di NOW...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 08 settembre 2025

  • The Walking Dead: Daryl Dixon 3 – Daryl e Carol tornano su Sky e NOW tra nuovi orrori e speranza

    La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon fa il suo debutto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW lunedì 8 settembre. Prosegue, quindi, con due nuovi episodi a settimana, la storia del guerriero solitario più amato dell’apocalisse. Daryl, interpretato dal carismatico Norman Reedus, nei nuovi episodi continua il suo viaggio insieme a Carol (Melissa McBride) verso casa e verso le persone che amano. Ogni tentativo di ritrovare la...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 08 settembre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS – Domenica 7 le seguenti sfide: alle 15 Georgia-Bulgaria (Sky Sport Calcio e NOW), alle 18 Lituania-Olanda...
    S
    Sky Italia
    domenica, 07 settembre 2025

  • Bruno Barbieri 4 Hotel su Sky e NOW: nuova stagione, otto tappe italiane e il bonus che cambia tutto

    Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuovi episodi inediti dal 7 settembre, ogni domenica in esclusiva su Sky e in in streaming su NOW. Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera,...
    S
    Sky Italia
    domenica, 07 settembre 2025

