Guida TV Sky Cinema e NOW: Shark - Il primo squalo, Mercoledi 10 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema propone un mix irresistibile di avventura, emozioni e grandi storie. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) arriva Shark – Il primo squalo, con Jason Statham alle prese con un megalodonte riemerso dagli abissi per una sfida all’ultimo respiro. Sempre alle 21.15, ma su Sky Cinema Due HD (canale 302), tocca a The Son, intenso dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins che racconta la fragilità dei rapporti e le difficoltà di un adolescente ferito dal divorzio dei genitori.

Il grande cinema d’avventura prende vita su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15 con Indiana Jones e l’ultima crociata, terzo capitolo della saga diretto da Steven Spielberg, dove Harrison Ford e Sean Connery affrontano i nazisti nella corsa al Santo Graal. Per le famiglie, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, c’è il cult Chi ha incastrato Roger Rabbit, il capolavoro che fonde animazione e live action premiato con tre Oscar.

Il ritmo si fa adrenalinico su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con La mummia, dove Brendan Fraser guida una spedizione che risveglia un’antica maledizione egizia. Atmosfere inquietanti e claustrofobiche arrivano su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00 con Vivarium, thriller distopico con Jesse Eisenberg e Imogen Poots intrappolati in un quartiere surreale senza via d’uscita. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00 brilla l’eleganza di Downton Abbey, trasposizione cinematografica della celebre serie con i Crawley pronti a ospitare i reali d’Inghilterra.

Non manca il cinema d’autore su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00 con Ferrari, diretto da Michael Mann, che racconta la vita di Enzo Ferrari tra crisi personali e sfide imprenditoriali nella Modena del 1957. Per chi cerca leggerezza, su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00 c’è Io c’è, commedia italiana ironica e dissacrante.

La seconda visione di giornata propone alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) U.S. Palmese, commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora va in onda Maria, con Angelina Jolie nei panni intensi e tormentati di Maria Callas, nel biopic firmato da Pablo Larraín.

Shark - Il primo squalo

Jason Statham in un action ambientato negli abissi. Un esperto in missioni impossibili deve salvare un team di esploratori da un megalodonte, una specie estinta milioni di anni fa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Son

Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins in un toccante dramma familiare. Segnato dal divorzio dei genitori, un adolescente problematico chiede di stare con il padre

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Chi ha incastrato Roger Rabbit

3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La mummia

Il premio Oscar 2023 Brendan Fraser nel primo capitolo di una saga avventurosa. Un gruppo di esploratori risveglia la salma di un sacerdote egizio colpito da un'antica maledizione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Vivarium

Imogen Poots e Jesse Eisenberg in un thriller distopico e surreale. Tom e Gemma si trasferiscono in un misterioso complesso residenziale e ricevono una scatola con dentro un neonato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Downton Abbey

Dall'omonima serie tv di grande successo, i sofisticati intrighi della famiglia Crawley. Gli aristocratici padroni di casa si mobilitano per l'imminente visita dei reali d’Inghilterra.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ferrari

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io c'è

Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia ‘di culto’. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

U.S. Palmese

Commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo. Messo fuori squadra per il pessimo carattere, un brillante calciatore accetta la folle proposta di una squadra calabrese.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Maria

Angelina Jolie è Maria Callas in questo biopic diretto da Pablo Larraín. Negli ultimi giorni della sua vita, la leggendaria soprano affronta ricordi, rimpianti e il desiderio struggente di tornare alla musica.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)