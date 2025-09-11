Guida TV Sky Cinema e NOW: Trap, Giovedi 11 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La serata di Sky Cinema si apre con il nuovo thriller firmato M. Night Shyamalan: alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) va in onda Trap, con Josh Hartnett nei panni di un padre che accompagna la figlia a un concerto, ignaro che l’evento sia in realtà una trappola per catturare un serial killer noto come Il Macellaio. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), sempre alle 21.15, torna un capolavoro intramontabile: Scarface, con Al Pacino protagonista assoluto del gangster-movie di Brian De Palma che racconta l’ascesa e la caduta del carismatico Tony Montana, divenuto il re del narcotraffico di Miami.

L’avventura continua su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15 con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quarto capitolo della saga di Spielberg che vede Harrison Ford, affiancato da Cate Blanchett e Shia LaBeouf, sfidare i sovietici per recuperare una reliquia dai poteri misteriosi. Per chi ama i film di formazione, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00 c’è Mio fratello rincorre i dinosauri, emozionante storia con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese sul percorso di crescita di un adolescente che impara ad accettare e valorizzare la diversità del fratellino affetto dalla sindrome di Down.

Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 spazio al grande classico d’avventura con I tre moschettieri, rivisitazione spettacolare della storia di D’Artagnan che si unisce agli inseparabili Athos, Porthos e Aramis per sventare i complotti del Cardinale Richelieu. L’horror con venature grottesche arriva su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00 con Willy’s Wonderland, dove Nicolas Cage affronta un gruppo di pupazzi assassini in un’ambientazione che omaggia gli horror anni Ottanta.

Il romanticismo trova la sua cornice su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00 con Finché notte non ci separi, commedia ambientata a Roma che segue la movimentata prima notte di nozze di Eleonora e Valerio, tra discussioni, colpi di scena e momenti di tenerezza. Il dramma intenso arriva su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00 con Molto forte, incredibilmente vicino, struggente storia di un bambino che affronta il lutto per la perdita del padre negli attentati dell’11 settembre seguendo le tracce di una misteriosa chiave.

Per una serata dal tono più ironico c’è La stanza degli omicidi su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, commedia noir con Uma Thurman e Samuel L. Jackson che racconta una gallerista in crisi alle prese con un elaborato piano di riciclaggio di denaro che, inevitabilmente, finisce per complicarsi.

La seconda visione della serata propone alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) Shark – Il primo squalo, adrenalinico action con Jason Statham contro un megalodonte, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alla stessa ora torna il dramma The Son, che scava nei delicati rapporti tra genitori e figli mostrando la complessità delle ferite familiari.

Trap

Josh Hartnett è il protagonista di questo thriller firmato M. Night Shyamalan. Un padre accompagna la figlia a un concerto, ma l’evento si rivela essere una trappola per incastrare un serial killer noto come Il Macellaio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Scarface

Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Pedinato dai sovietici Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilità del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I tre moschettieri

Un cast di stelle per la rivisitazione di un avventuroso classico. Lo spavaldo D'Artagnan si unisce ai moschettieri del Re per smascherare gli intrighi del Cardinale Richelieu.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Willy's Wonderland

Nicolas Cage in un film che omaggia gli horror degli anni 80. In una cittadina del Nevada, il nuovo custode di un locale fatiscente scopre l'esistenza di un gruppo di diabolici pupazzi.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Finché notte non ci separi

Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa commedia romantica, ambientata tra le strade di Roma. Il ritrovamento di un bigliettino, fa vivere ai neosposi Eleonora e Valerio una movimentata prima notte di nozze, tra conflitti e riappacificazioni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Molto forte, incredibilmente vicino

Toccante storia con Tom Hanks e Max von Sydow, dal romanzo di Jonathan Safran Foer. Un bambino insegue il mistero di una chiave appartenuta al padre, morto nell'attentato dell'11 settembre

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La stanza degli omicidi

Uma Thurman e Samuel L. Jackson tornano a collaborare in questa commedia noir. Nella caotica New York, una gallerista d'arte in difficoltà, si allea con due criminali per riciclare denaro sporco attraverso un geniale schema basato su opere d'arte. Ma ciò che sembra un piano perfetto, ben presto si complica.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Shark - Il primo squalo

Jason Statham in un action ambientato negli abissi. Un esperto in missioni impossibili deve salvare un team di esploratori da un megalodonte, una specie estinta milioni di anni fa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Son

Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins in un toccante dramma familiare. Segnato dal divorzio dei genitori, un adolescente problematico chiede di stare con il padre

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)