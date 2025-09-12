Guida TV Sky Cinema e NOW: Mountainhead, Venerdi 12 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta Mountainhead, pungente satira HBO ideata dal creatore di Succession che porta Steve Carell e Jason Schwartzman in un ritrovo di quattro amici milionari mentre il mondo è sull’orlo di una crisi internazionale, tra dialoghi taglienti e dinamiche di potere che svelano ipocrisie e fragilità. Su Sky Cinema Due HD alla stessa ora (canale 302) Giuseppe Piccioni firma L’ombra del giorno, dramma sentimentale ambientato nella suggestiva Ascoli Piceno del 1938, dove Riccardo Scamarcio interpreta un ristoratore vicino al regime che si innamora di Benedetta Porcaroli, cameriera con un segreto che metterà in discussione le sue certezze e lo costringerà a scegliere tra ideali e cuore. Gli appassionati dell’avventura possono ritrovare l’archeologo più celebre del cinema in I predatori dell’Arca perduta, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303): Harrison Ford veste per la prima volta i panni di Indiana Jones in un viaggio tra templi maledetti, nazisti e inseguimenti memorabili alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza.

La serata si fa più leggera su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Cattivissimo Me 2, dove Gru, i suoi esilaranti Minions e la frizzante agente Lucy Wilde devono sventare i piani del supercriminale El Macho in un’avventura spassosa e coloratissima. L’adrenalina torna a scorrere su Sky Cinema Action HD alla stessa ora (canale 305) con Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, quarto capitolo della saga con Tom Cruise impegnato a ripulire il nome della IMF dopo un attentato al Cremlino, in un crescendo di acrobazie e colpi di scena. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) arriva il brivido di Spiral – L’eredità di Saw, reboot del celebre franchise in cui Chris Rock e Samuel L. Jackson affrontano un nuovo killer che colpisce i poliziotti con spietate trappole.

L’atmosfera si addolcisce su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Aline – La voce dell’amore, biopic ispirato alla vita di Céline Dion che segue la protagonista dall’infanzia in Quebec alla scalata al successo internazionale, tra sacrifici, trionfi e una storia d’amore destinata a segnarla per sempre. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) Uberto Pasolini offre una rilettura intima e poetica del mito con Itaca: Il ritorno, dove Ralph Fiennes interpreta un Ulisse tormentato che, al rientro in patria, deve ricucire il rapporto con il figlio e riprendersi un regno ormai alla deriva. Le risate sono garantite su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Maschi contro femmine, commedia corale di Fausto Brizzi che intreccia storie di amori in crisi, tradimenti e piccoli grandi conflitti tra i sessi, con un cast che unisce Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi.

Per chi volesse recuperare i titoli della sera precedente, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) va in onda Trap, nuovo thriller di M. Night Shyamalan che trasforma un concerto in un inquietante gioco del gatto col topo per catturare un serial killer. Chiudendo la serata in grande stile, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) torna il cult assoluto Scarface, con Al Pacino nei panni di Tony Montana, emigrato cubano che tra violenza, eccessi e ambizione sfrenata conquista il trono del narcotraffico di Miami.

Mountainhead
Dal creatore di "Succession", una pungente satira targata HBO con Steve Carell e Jason Schwartzman. Quattro amici milionari si riuniscono sullo sfondo di una crisi internazionale.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ombra del giorno
Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I predatori dell'arca perduta
Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo Me 2
L'irresistibile sequel della trilogia che ha conquistato i botteghini. Gru e i Minions tornano in azione affiancati dall’agente Lucy Wilde per sconfiggere il temibile El Macho.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible - Protocollo fantasma
Quarto capitolo della saga con Tom Cruise, Jeremy Renner e Simon Pegg. L'agente Ethan Hunt deve scovare l'organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Spiral - L'eredità di Saw
Reboot della saga di "Saw " con Chris Rock e Samuel L. Jackson. Un detective segue le tracce di un serial killer che uccide i poliziotti dopo averli sottoposti ad atroci torture.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Aline - La voce dell'amore
Valerie Lemercier dirige e interpreta un biopic ispirato alla vita di Celine Dion. Quebec, anni 60: dotata di una voce prodigiosa, la piccola Aline viene scoperta da un noto produttore.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Itaca: Il ritorno
Ralph Fiennes è Ulisse in questa rilettura intima e potente del mito, diretta da Uberto Pasolini. Dopo vent’anni di guerra, il celebre eroe greco torna a Itaca e trova la sua casa invasa, il figlio distante e il regno sull’orlo del caos
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Maschi contro femmine
Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia sbanca-botteghino di Fausto Brizzi che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Trap
Josh Hartnett è il protagonista di questo thriller firmato M. Night Shyamalan. Un padre accompagna la figlia a un concerto, ma l’evento si rivela essere una trappola per incastrare un serial killer noto come Il Macellaio.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Scarface
Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

