Guida TV Sky Cinema e NOW: Una notte al museo, Sabato 13 Settembre 2025

La serata di Sky Cinema si apre con il fascino avventuroso di Una notte al museo, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Ben Stiller veste i panni del maldestro guardiano del Museo di Storia Naturale di New York, che scopre con stupore come le statue e le creature delle esposizioni prendano vita al calare della notte, dando il via a un’esilarante serie di disavventure e inseguimenti. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) arriva il biopic Berlinguer: La grande ambizione, dove Elio Germano offre un’interpretazione magnetica di Enrico Berlinguer, raccontato da Andrea Segre come un uomo di idee incrollabili, costretto a confrontarsi con le tensioni di un Paese spaccato e in continuo mutamento. Una riflessione potente sull’etica politica e sulle sfide di un’epoca, premiata con due David di Donatello.

Il brivido del grande thriller è protagonista su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Potere assoluto, diretto e interpretato da Clint Eastwood, affiancato da Gene Hackman: un ladro gentiluomo diventa testimone scomodo di un crimine ai vertici del potere e deve lottare per sopravvivere. Per un viaggio nella fantasia più classica, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) propone la versione restaurata de Il mago di Oz, capolavoro musicale con Judy Garland che accompagna il pubblico lungo la Strada di Mattoni Gialli, tra le meraviglie di un mondo incantato.

Adrenalina allo stato puro su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Furiosa: A Mad Max Saga, spettacolare prequel che racconta l’origine della futura imperatrice della Cittadella, costretta a sopravvivere tra bande di predoni e scontri feroci in un deserto post-apocalittico. Atmosfere più cupe su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Gasoline Alley, dove Devon Sawa deve collaborare con due detective per risolvere un triplice omicidio che lo vede come principale sospettato.

Il tono diventa più intimo e ispirazionale su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Madame Clicquot, storia vera di una donna determinata che sfidò le convenzioni del suo tempo per trasformare la sua azienda in un impero, creando il leggendario champagne che porta il suo nome. Il dramma politico e militare è al centro di Zero Dark Thirty, in onda su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308): Kathryn Bigelow dirige la caccia a Osama Bin Laden con tensione crescente e straordinaria intensità, guidata dall’interpretazione di Jessica Chastain.

Il sorriso torna su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Compromessi sposi, in cui Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme interpretano due padri agli antipodi costretti a collaborare per impedire le nozze dei figli, in una commedia di equivoci tra Nord e Sud. Per chi volesse una seconda occasione, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) ripropone Mountainhead, satira graffiante targata HBO con Steve Carell, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) presenta L’ombra del giorno, dramma sentimentale di Giuseppe Piccioni ambientato nell’Italia del 1938, dove un ristoratore filofascista si innamora di una cameriera dal passato misterioso.

Una notte al museo

Ben Stiller e Robin Williams nel primo capitolo della celebre saga di successo. Il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York scopre che di notte le statue prendono vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Berlinguer: La grande ambizione

Elio Germano è Enrico Berlinguer in questo biopic diretto da Andrea Segre. Un ritratto intenso e appassionato del leader del PCI, tra ideali incrollabili e sfide politiche epocali, in un’Italia divisa e attraversata da profondi cambiamenti. Vincitore di 2 David di Donatello: Miglior attore protagonista andato a Elio Germano e Miglior montaggio.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Potere assoluto

Clint Eastwood dirige e interpreta, al fianco di Gene Hackman, un thriller da antologia. Un ladro assiste per caso a un omicidio commesso dal Presidente degli Stati Uniti in persona.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il mago di Oz (Vers. Rest.)

2 Oscar al fiabesco musical con Judy Garland. Un tornado scaraventa la giovane Dorothy in un mondo popolato da personaggi surreali. Solo il mago di Oz può aiutarla a tornare a casa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Furiosa: A Mad Max Saga

George Miller dirige questo adrenalinico prequel di Mad Max: Fury Road, che esplora le origini di Furiosa. In un mondo post-apocalittico, la futura imperatrice viene rapita dalla banda di Dementus e coinvolta in un conflitto tra gruppi rivali, dove si forgia come combattente

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gasoline Alley

Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Madame Clicquot

T. Napper dirige Madame Clicquot, la straordinaria storia di Barbe-Nicole Ponsardin (Hailey Bennett). La donna, dopo la morte del marito, sfida le convenzioni del tempo per trasformare la sua azienda vinicola in un impero, creando il celebre champagne che ancora oggi porta il suo nome.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Zero Dark Thirty

1 Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe. Un team della Cia collabora con i Navy Seals per catturare Osama Bin Laden.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Compromessi sposi

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mountainhead

Dal creatore di "Succession", una pungente satira targata HBO con Steve Carell e Jason Schwartzman. Quattro amici milionari si riuniscono sullo sfondo di una crisi internazionale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ombra del giorno

Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)