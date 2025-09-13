Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Una notte al museo, Sabato 13 Settembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Una notte al museo, Sabato 13 Settembre 2025

sabato, 13 settembre 2025 | Ore: 05:00

sabato, 13 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La serata di Sky Cinema si apre con il fascino avventuroso di Una notte al museo, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Ben Stiller veste i panni del maldestro guardiano del Museo di Storia Naturale di New York, che scopre con stupore come le statue e le creature delle esposizioni prendano vita al calare della notte, dando il via a un’esilarante serie di disavventure e inseguimenti. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) arriva il biopic Berlinguer: La grande ambizione, dove Elio Germano offre un’interpretazione magnetica di Enrico Berlinguer, raccontato da Andrea Segre come un uomo di idee incrollabili, costretto a confrontarsi con le tensioni di un Paese spaccato e in continuo mutamento. Una riflessione potente sull’etica politica e sulle sfide di un’epoca, premiata con due David di Donatello.

Il brivido del grande thriller è protagonista su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Potere assoluto, diretto e interpretato da Clint Eastwood, affiancato da Gene Hackman: un ladro gentiluomo diventa testimone scomodo di un crimine ai vertici del potere e deve lottare per sopravvivere. Per un viaggio nella fantasia più classica, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) propone la versione restaurata de Il mago di Oz, capolavoro musicale con Judy Garland che accompagna il pubblico lungo la Strada di Mattoni Gialli, tra le meraviglie di un mondo incantato.

Adrenalina allo stato puro su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Furiosa: A Mad Max Saga, spettacolare prequel che racconta l’origine della futura imperatrice della Cittadella, costretta a sopravvivere tra bande di predoni e scontri feroci in un deserto post-apocalittico. Atmosfere più cupe su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Gasoline Alley, dove Devon Sawa deve collaborare con due detective per risolvere un triplice omicidio che lo vede come principale sospettato.

Il tono diventa più intimo e ispirazionale su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Madame Clicquot, storia vera di una donna determinata che sfidò le convenzioni del suo tempo per trasformare la sua azienda in un impero, creando il leggendario champagne che porta il suo nome. Il dramma politico e militare è al centro di Zero Dark Thirty, in onda su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308): Kathryn Bigelow dirige la caccia a Osama Bin Laden con tensione crescente e straordinaria intensità, guidata dall’interpretazione di Jessica Chastain.

Il sorriso torna su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Compromessi sposi, in cui Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme interpretano due padri agli antipodi costretti a collaborare per impedire le nozze dei figli, in una commedia di equivoci tra Nord e Sud. Per chi volesse una seconda occasione, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) ripropone Mountainhead, satira graffiante targata HBO con Steve Carell, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) presenta L’ombra del giorno, dramma sentimentale di Giuseppe Piccioni ambientato nell’Italia del 1938, dove un ristoratore filofascista si innamora di una cameriera dal passato misterioso.

Una notte al museo
Ben Stiller e Robin Williams nel primo capitolo della celebre saga di successo. Il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York scopre che di notte le statue prendono vita.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Berlinguer: La grande ambizione
Elio Germano è Enrico Berlinguer in questo biopic diretto da Andrea Segre. Un ritratto intenso e appassionato del leader del PCI, tra ideali incrollabili e sfide politiche epocali, in un’Italia divisa e attraversata da profondi cambiamenti. Vincitore di 2 David di Donatello: Miglior attore protagonista andato a Elio Germano e Miglior montaggio.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Potere assoluto
Clint Eastwood dirige e interpreta, al fianco di Gene Hackman, un thriller da antologia. Un ladro assiste per caso a un omicidio commesso dal Presidente degli Stati Uniti in persona.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il mago di Oz (Vers. Rest.)
2 Oscar al fiabesco musical con Judy Garland. Un tornado scaraventa la giovane Dorothy in un mondo popolato da personaggi surreali. Solo il mago di Oz può aiutarla a tornare a casa.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Furiosa: A Mad Max Saga
George Miller dirige questo adrenalinico prequel di Mad Max: Fury Road, che esplora le origini di Furiosa. In un mondo post-apocalittico, la futura imperatrice viene rapita dalla banda di Dementus e coinvolta in un conflitto tra gruppi rivali, dove si forgia come combattente
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Gasoline Alley
Action-thriller con Devon Sawa, Luke Wilson e Bruce Willis. Sospettato dell'omicidio di tre giovani star di Hollywood, un uomo inizia a collaborare con due detective per scoprire la verità.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Madame Clicquot
T. Napper dirige Madame Clicquot, la straordinaria storia di Barbe-Nicole Ponsardin (Hailey Bennett). La donna, dopo la morte del marito, sfida le convenzioni del tempo per trasformare la sua azienda vinicola in un impero, creando il celebre champagne che ancora oggi porta il suo nome.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Zero Dark Thirty
1 Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe. Un team della Cia collabora con i Navy Seals per catturare Osama Bin Laden.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Compromessi sposi
Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli 
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mountainhead
Dal creatore di "Succession", una pungente satira targata HBO con Steve Carell e Jason Schwartzman. Quattro amici milionari si riuniscono sullo sfondo di una crisi internazionale.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ombra del giorno
Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 13 Settembre alle 20:45 | FIORENTINA - NAPOLI    Domenica 14 Settembre alle 18:00 |  SASSUOLO - LAZIO  Lunedi 15 Settembre alle 20:45 |  COMO - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in...
    S
    Sky Italia
    sabato, 13 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Avellino-Monza, 35 anni dopo. Prima volta in B per Virtus Entella-Mantova. Il Frosinone cerca di sfatare il tabù Padova.Questi sono solo alcuni temi che introducono la 3a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà...
    S
    Sport
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la...
    D
    DAZN
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Mountainhead: il nuovo film di Jesse Armstrong con Steve Carell in esclusiva su Sky Cinema e NOW

    Come annunciato dalle immagini del trailer ufficiale e dalla locandina italiana, esordirà MOUNTAINHEAD, il primo lungometraggio scritto e diretto da Jesse Armstrong, il creatore di Succession, con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith e Ramy Youssef, che in Italia debutterà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW il 12 settembre. MOUNTAINHEAD, film targato HBO e candidato ai prossimi...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 12 settembre 2025

  • DAZN Serie A Enilive: Christian Brocchi e Antonio Di Gennaro nuove voci per la stagione 2025/26

    DAZN annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A Enilive. Cristian Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta – Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su DAZN....
    D
    DAZN
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Sky Sport 24 Night debutta su Cielo: highlights, gol e notizie per vivere lo sport in chiaro ogni sera

    Su Cielo arriva l'appuntamento con le news di Sky Sport. Per la prima volta in chiaro, da lunedì 15 settembre in seconda serata, per un'ora, Sky Sport 24 Night racconterà con lo stile, la puntualità e il "touch" di Sky le news principali del mondo sportivo. In conduzione i volti delle notizie di Sky Sport, a cominciare da Leo di Bello, Sara Benci e Marina Presello, per un racconto quotidiano, sette giorni su sette, ricco di...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 12 settembre 2025

  • X Factor 2025 parte col botto su Sky e NOW: le prime Audizioni tra emozioni, sorprese e talenti da brividi

    Al via X Factor 2025: tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Giorgia, confermatissima in conduzione e perfetta padrona di casa, ha inaugurato la nuova stagione accogliendo subito al tavolo la giuria formata dagli affiatatissimi Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi con la new entry Francesco Gabbani. Un mix...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Prime Video porta la NBA in prima serata: 20 partite extra in arrivo per i fan italiani

    Prime Video ha annunciato oggi 20 partite aggiuntive di regular season per il calendario NBA 2025-26 su Prime, in programma in prima serata per gli spettatori in Italia. Queste partite serali della domenica completano il calendario di 87 partite di regular season, per un totale di 29 incontri in prima serata, disponibili esclusivamente per i clienti Prime Video in Italia senza costi aggiuntivi. Le partite di questo calendario aggiuntivo iniziano domenica 26 ottobre 2025, con il fenomeno...
    S
    Sport
    venerdì, 12 settembre 2025

  • 🎤 Tech Talk LIVE da IBC 2025 Amsterdam 🔴 Diretta streaming Digital-News.it

    Guarda in Diretta Streaming - TECH TALK: LIVE da IBC 2025 Amsterdam  Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. Il settore dei media è in continua e rapida evoluzione. L'innovazione tecnologica, in particolare, ridefinisce costantemente i modelli di produzione, distribuzione e fruizione dei...
    S
    Satellite / Estero
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Blocco chiamate spoofing: 43 milioni fermati, crollo del traffico fraudolento dopo misure Agcom

    Primi risultati delle misure anti-spoofing introdotte dal 19 agosto grazie al Regolamento Agcom: il blocco delle chiamate telefoniche provenienti dall’estero con CLI di rete fissa, sulla base dei report parziali finora trasmessi dagli operatori coinvolti, relativi ad un periodo di tempo in alcuni casi molto limitato, ha comportato il filtraggio di circa 43 milioni di chiamate: 1,3 milioni di chiamate di spoofing al giorno. Una cifra considerevole che rappresenta, in tutto il periodo,...
    E
    Economia
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Da Vittorio firma il catering de Le Guide de L’Espresso 2026 al Teatro Arcimboldi

    Sarà Da Vittorio, la storica insegna della famiglia Cerea, a coordinare il catering dell’evento di presentazione de Le Guide de L’Espresso 2026, in programma giovedì 23 ottobre 2025 al Teatro Arcimboldi di Milano. Un ritorno in grande stile per l’appuntamento che celebra i protagonisti dell’enogastronomia italiana: alle premiazioni si affiancherà così...
    E
    Economia
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Con NOW un maxi distributore di caramelle: tre giorni di eventi, star e sorprese in Piazza Gae Aulenti

    NOW, il servizio streaming di Sky, sarà protagonista a Milano da venerdì 12 a domenica 14 settembre con un evento speciale in Piazza Gae Aulenti in Portanuova che porterà nel cuore della città un pop-up store dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta. Il pop-up store di NOW sarà un’esperienza sensoriale senza precedenti,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 12 settembre 2025

  • Settembre da brividi su DAZN: Derby d’Italia, Lazio-Roma e Derby di Madrid infiammano il mese

    Settembre su DAZN sarà un mese interamente dedicato al fascino delle grandi rivalità calcistiche. Ogni weekend i tifosi potranno vivere i grandi derby che hanno scritto la storia del calcio e che continuano ad accendere la passione e le emozioni nelle città e negli stadi italiani e spagnoli. Si parte sabato 13 settembre alle ore 18:00 con il Derby d’Italia, Juventus-Inter, una sfida che va oltre i confini sportivi e rappresenta da sempre uno dei...
    D
    DAZN
    giovedì, 11 settembre 2025

  • DAZN e Mediaset insieme per LALIGA: le 6 sfide più attese in chiaro, El Clásico e derby in co-esclusiva

    DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, e Mediaset il gruppo televisivo commerciale più importante d'Italia nonché uno dei maggiori d'Europa hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite di cartello de LALIGA EASPORTS. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset...
    D
    DAZN
    giovedì, 11 settembre 2025

  • Sky e NOW alzano il sipario da Oscar sulle coppe europee tra emozioni, grandi nomi e partite live

    L'aria che si respirava era vibrante, carica di attesa e di quell'elettricità che solo l'imminente inizio delle grandi competizioni europee sa generare. Nella suggestiva cornice dei Navigli a Milano, trasformati quasi in un set cinematografico, Sky Sport ha svelato la copertura tv per la UEFA Champions League, l'Europa League e la Conference League 2025/2026, promettendo una stagione calcistica senza precedenti ai suoi abbonati. L'evento di...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 11 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨