Guida TV Sky Cinema e NOW: Senza sangue, Domenica 14 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si apre con Senza sangue, un dramma intenso in cui una donna si confronta con uno dei responsabili del massacro della sua famiglia, confrontandosi con il peso della vendetta e della giustizia personale. Sul fronte della fantascienza, Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) propone L'esercito delle 12 scimmie, capolavoro visionario di Terry Gilliam con Bruce Willis e Brad Pitt, dove un detenuto viene catapultato nel passato per svelare le origini di un’epidemia devastante. La potenza narrativa di Clint Eastwood arriva su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Gran Torino, storia di un veterano burbero che trova un nuovo senso nella vita insegnando a un giovane ragazzo asiatico, sullo sfondo di tensioni sociali e culturali. Per i più piccoli e le famiglie, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) presenta La Befana vien di notte II - Le origini, dove Monica Bellucci e Fabio De Luigi guidano un’avventura magica di orfani, streghe e incantesimi. L’azione pura conquista Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Lucy, in cui Scarlett Johansson acquisisce poteri straordinari dopo un’iniezione chimica, mentre Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) propone Il cecchino, thriller ad alto rischio con Daniel Auteuil e Luca Argentero alle prese con un misterioso tiratore scelto.

Le emozioni romantiche affiorano su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con il cult immortale Ladyhawke, fiaba d’amore tra una donna e un cavaliere intrappolati da un sortilegio, mentre Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) porta sullo schermo Barry Seal - Una storia americana, la vicenda vera di un pilota coinvolto in operazioni sotto copertura della CIA con Tom Cruise protagonista. La comicità prende il centro della scena su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Il professor Cenerentolo, dove Leonardo Pieraccioni interpreta un detenuto che inganna una ragazza scambiando la sua identità per conquistare l’amore. Per recuperare titoli già visti, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) trasmette Una notte al museo, avventura fantastica con Ben Stiller in un museo dove le statue prendono vita, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) offre Berlinguer: La grande ambizione, biopic intenso con Elio Germano che interpreta il leader storico del PCI, tra idealismo, sfide politiche e la complessità di un’Italia in trasformazione.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Senza sangue

Una donna ritrova dopo anni uno dei responsabili del massacro della sua famiglia e deve decidere come sia giusto vendicarsi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'esercito delle 12 scimmie

Visionario fanta-action di Terry Gilliam con Bruce Willis e Brad Pitt. Anno 2035: un ergastolano viene mandato nel passato per scoprire le cause dell’epidemia che ha decimato l’umanità.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gran Torino

Clint Eastwood firma l'ennesimo capolavoro della sua folgorante carriera. Un burbero veterano di guerra diventa il mentore di un ragazzo asiatico che ha cercato di rubargli l'automobile.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La Befana vien di notte II - Le origini

Prequel con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti tra avventure e incantesimi. Una giovane orfana entra in conflitto con un avido barone, ma una strega gentile la salverà.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Lucy

Scarlett Johansson e Morgan Freeman nel fanta-action di Luc Besson. Un criminale inietta una misteriosa sostanza chimica nel corpo di una studentessa che sviluppa poteri sbalorditivi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il cecchino

Action di Michele Placido con Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz e Luca Argentero. Un misterioso tiratore scelto prende di mira i poliziotti durante l'arresto di una banda di criminali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ladyhawke

Cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer in una struggente fiaba d'amore. Il diabolico sortilegio di un uomo malvagio nega l'amore fra una donna e un cavaliere

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Barry Seal - Una storia americana

Tom Cruise e Domhnall Gleeson in un action tratto da una storia vera. Un pilota accusato di narcotraffico viene reclutato dalla Cia per svolgere missioni sotto copertura in Centro America.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il professor Cenerentolo

Commedia con Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale. Lui ne approfitta per frequentarla, ma deve rientrare in carcere a mezzanotte.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Una notte al museo

Ben Stiller e Robin Williams nel primo capitolo della celebre saga di successo. Il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York scopre che di notte le statue prendono vita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Berlinguer: La grande ambizione

Elio Germano è Enrico Berlinguer in questo biopic diretto da Andrea Segre. Un ritratto intenso e appassionato del leader del PCI, tra ideali incrollabili e sfide politiche epocali, in un’Italia divisa e attraversata da profondi cambiamenti. Vincitore di 2 David di Donatello: Miglior attore protagonista andato a Elio Germano e Miglior montaggio.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)