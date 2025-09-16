Guida TV Sky Cinema e NOW: Omaggio a Robert Redford, Martedi 16 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda Omaggio a Robert Redford, una serata speciale che celebra la carriera dell’attore e regista scomparso a 89 anni. L’appuntamento inizia con Proposta indecente, dramma romantico in cui Redford veste i panni di un affascinante miliardario disposto a tutto pur di conquistare Demi Moore, donna sposata che si trova di fronte a una scelta difficile e moralmente complessa. A seguire La mia Africa, il capolavoro di Sydney Pollack premiato con 7 Oscar, che racconta l’appassionante storia di Karen Blixen, interpretata da Meryl Streep, e della sua intensa relazione con Denys Finch Hatton, ruolo che Redford rende indimenticabile, sullo sfondo delle meravigliose pianure del Kenya coloniale.

Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15, canale 302) spazio a un cult assoluto, Il grande Lebowski, firmato dai fratelli Coen. Jeff Bridges è l’indimenticabile Drugo, trascinato suo malgrado in un intrigo di rapimenti e riscatti a causa di un banale scambio di identità, in un mix di ironia e surrealismo diventato leggenda. Gli appassionati di western non possono perdere Il buono, il brutto e il cattivo, in onda su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15, canale 303), il capitolo finale della trilogia del dollaro di Sergio Leone, dove Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach si inseguono sullo sfondo della Guerra di Secessione in un epico duello per un carico d’oro.

Il tocco di leggerezza arriva su Sky Cinema Family HD (ore 21.00, canale 304) con Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, commedia intramontabile in cui Robin Williams si reinventa come tata per non perdere il legame con i figli, regalando risate e momenti di grande dolcezza. Su Sky Cinema Action HD (ore 21.00, canale 305) Gerard Butler torna nei panni di Big Nick in Nella tana dei lupi 2: Pantera, sequel adrenalinico ambientato tra Europa e Stati Uniti con inseguimenti, colpi di scena e un piano miliardario da sventare. Atmosfere più cupe su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00, canale 306) con Synchronic, in cui Jamie Dornan e Anthony Mackie indagano su una droga capace di manipolare il tempo in un viaggio ai confini della realtà.

L’amore e la vita sono al centro di We Live in Time: Tutto il tempo che abbiamo, in onda su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00, canale 307), con Andrew Garfield e Florence Pugh protagonisti di una storia intensa che attraversa dieci anni di incontri, separazioni e sfide, fino a un finale carico di emozione. Sky Cinema Drama HD (ore 21.00, canale 308) propone Shoshana, un dramma storico firmato Michael Winterbottom ambientato nella Tel Aviv degli anni Trenta, dove le scelte di Thomas e Shoshana diventano questione di vita o di morte in un clima di crescente estremismo. Per chi preferisce sorridere, su Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00, canale 309) arriva Una terapia di gruppo, commedia brillante con Claudio Bisio che racconta un’improvvisata seduta collettiva di sei pazienti con DOC, destinata a trasformarsi in un irresistibile caos terapeutico.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15, canale 310) si può recuperare Giurato numero 2 di Clint Eastwood, un legal drama che riflette sulla giustizia e sul peso della coscienza individuale. Su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15, canale 311) chiude il programma Margin Call, thriller corale che racconta le 24 ore cruciali di una banca d’investimento alla vigilia del crollo finanziario, con un cast d’eccezione guidato da Kevin Spacey e Jeremy Irons.

Il grande Lebowski

Commedia cult del Fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Drugo, un ex hippie omonimo di un ricco magnate, deve risolvere il caso di un misterioso rapimento.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il buono, il brutto e il cattivo

Clint Eastwood e Lee Van Cleef nel capitolo restaurato che chiude la trilogia del dollaro. Guerra di Secessione americana: tre pistoleri sono all'inseguimento di un carico d'oro scomparso.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre

Uno dei personaggi più riusciti del grande Robin Williams. Per stare vicino ai figli dei quali ha perso l'affidamento, un uomo si traveste da donna e si fa assumere dall'ex moglie.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Nella tana dei lupi 2: Pantera

Gerard Butler torna nei panni dell’agente Big Nick in questo sequel ad alta tensione. Sulle tracce di Donnie fino in Europa, il detective si ritrova coinvolto in un colpo miliardario al World Diamond Center di Nizza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Synchronic

Fanta-thriller con Jamie Dornan e Anthony Mackie. La scomparsa della figlia costringe un paramedico a indagare su una nuova droga sintetica in grado di alterare la percezione del tempo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

We Live in Time: Tutto il tempo che abbiamo

Andrew Garfield e Florence Pugh sono una coppia alle prese con l’amore, la genitorialità e la malattia in questo dramma romantico diretto da John Crowley. Un incontro casuale dà inizio a una storia intensa, raccontata nell’arco di dieci anni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Shoshana

Michael Winterbottom dirige un thriller ispirato a eventi realmente accaduti. Tel Aviv, anni 30: la violenza e l’estremismo costringono Thomas e Shoshana a scegliere da che parte stare

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una terapia di gruppo

Claudio Bisio guida il cast di questa brillante commedia. Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo ricevono per errore un appuntamento allo stesso orario nello studio di un terapeuta. Con il dottore assente, decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Giurato numero 2

Successo in sala per Clint Eastwood che si interroga sulla morale in un film con Nicholas Hoult. Un uomo con un passato da alcolista è convocato come giurato in un caso di omicidio

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Margin Call

Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons in un thriller ambientato a Wall Street. All’alba della crisi finanziaria, un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)