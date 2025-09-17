Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: I mercenari 2, Mercoledi 17 Settembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: I mercenari 2, Mercoledi 17 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

L’adrenalina è protagonista su Sky Cinema e NOW con I mercenari 2, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), dove Sylvester Stallone guida la squadra di super-eroi dell’action insieme a Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. La missione è personale: vendicare l’omicidio di uno dei loro uomini, in una corsa contro il tempo tra esplosioni, combattimenti e colpi di scena. Tono più drammatico su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) con Io sono ancora qui, la storia di Eunice che, nel Brasile del 1971, lotta per proteggere i suoi figli dopo il sequestro del marito da parte della dittatura, un racconto intenso di resistenza e coraggio premiato con l’Oscar® come Miglior film internazionale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) arriva Sully, diretto da Clint Eastwood e interpretato da Tom Hanks, che porta sullo schermo l’incredibile atterraggio di emergenza sull’Hudson e il calvario giudiziario che ne seguì, mostrando il lato umano dietro l’eroe. La serata prosegue in chiave comica su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Come far litigare mamma e papà, una commedia scanzonata che segue le imprese di un bambino deciso a dividere i suoi genitori, e su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Baywatch, dove Dwayne Johnson e Zac Efron affrontano criminali a colpi di ironia e muscoli.

Per chi ama l’azione sovrannaturale, Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) propone La mummia - Il ritorno, con Brendan Fraser e Rachel Weisz in una battaglia epica contro antiche maledizioni, mentre Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) offre V per Vendetta, il visionario thriller distopico con Natalie Portman e Hugo Weaving, che celebra la ribellione e la libertà. Romanticismo e sentimento su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Last Christmas, una favola moderna sulle seconde possibilità, e su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Gli ultimi saranno ultimi, in cui Paola Cortellesi regala un’interpretazione intensa nel ruolo di una donna che deve affrontare ingiustizie sociali e personali.

Infine, per chi vuole recuperare grandi classici, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) va in onda Proposta indecente, il controverso dramma romantico con Demi Moore e Robert Redford, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) torna l’imperdibile Il grande Lebowski, commedia cult dei fratelli Coen che ha fatto scuola.

I mercenari 2
Sylvester Stallone e le migliori star dell'action in un trascinante sequel. La squadra di mercenari al soldo della Cia deve vendicare l'omicidio di un collega, ucciso da un terrorista.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Io sono ancora qui
Fernanda Torres è Eunice in questo dramma premiato con l'Oscar® come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito Rubens da parte della dittatura, una madre resiste per proteggere i figli.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sully
Clint Eastwood dirige un intenso biopic con Tom Hanks. Dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra, nel 2009 il capitano Sullenberger fu messo sotto accusa.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Come far litigare mamma e papà
Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini interpretano la coppia protagonista di questa commedia leggera e spassosa, pensata per tutta la famiglia. Gabriele, un bambino curioso e un po’ dispettoso, tenta in tutti i modi di far separare i suoi genitori perfettamente innamorati.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La mummia - Il ritorno
Brendan Fraser e Rachel Weisz in un'avventura tra le leggende egizie. Il risveglio dal sonno eterno del Re Scorpione e del sacerdote Imhotep costringe due archeologi a entrare in azione.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

V per Vendetta
Natalie Portman in un fanta-action tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Last Christmas
La musica di George Michael in una romantica commedia con Emilia Clarke e Henry Golding. Kate fa l'elfo in uno shop natalizio e sogna di cantare. L’incontro con Tom le cambierà la vita.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gli ultimi saranno ultimi
Dramma sociale di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La vita di una donna, licenziata perché incinta, si intreccia con quella di un poliziotto tormentato.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Baywatch
Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni '90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Proposta indecente
Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford nell'indimenticabile pellicola di Adrian Lyne. Una coppia in difficoltà economiche va in crisi per la proposta di un miliardario.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il grande Lebowski
Commedia cult del Fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Drugo, un ex hippie omonimo di un ricco magnate, deve risolvere il caso di un misterioso rapimento.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

    mercoledì, 17 settembre 2025
