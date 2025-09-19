Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore, in teoria, Venerdi 19 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda L'amore, in teoria, la nuova commedia romantica di Luca Lucini con Nicolas Maupas. Al centro c’è Leone, fidanzato apparentemente ideale che scopre di essere solo la “copertura” per la relazione della sua ragazza. Durante i servizi sociali, però, conosce un’attivista ambientale e la sua vita sentimentale prende una svolta inaspettata, portandolo a scegliere se restare nel ruolo impostogli o inseguire un amore autentico. Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15, canale 302) troviamo Emilia Perez, film di Jacques Audiard che ha trionfato agli Oscar e ai Golden Globe 2025 per miglior canzone e miglior attrice non protagonista grazie all’interpretazione di Zoe Saldana. Una storia coraggiosa e anticonvenzionale che mescola dramma, musica e riflessione sociale, seguendo la vicenda di un boss del narcotraffico messicano che decide di cambiare vita e identità. Gli appassionati di cinema classico non possono perdere Fuga da Alcatraz, in onda su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15, canale 303). Clint Eastwood è il carismatico protagonista di questo leggendario prison movie diretto da Don Siegel, che ricostruisce la più celebre evasione dal carcere di massima sicurezza, mettendo in scena tensione, ingegno e la lotta per la libertà.

Per le famiglie c’è il divertente Cattivissimo me 3 su Sky Cinema Family HD (ore 21.00, canale 304). Gru scopre di avere un fratello gemello, Dru, e insieme dovranno affrontare il cattivo Balthazar Bratt tra gag irresistibili e i soliti Minions in fuga. L’adrenalina sale su Sky Cinema Action HD (ore 21.00, canale 305) con Mission: Impossible - Rogue Nation, il quinto capitolo della saga con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, che stavolta deve fermare il Sindacato, un’organizzazione segreta pronta a destabilizzare il mondo. Atmosfere claustrofobiche e tensione psicologica su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00, canale 306) con The Hateful Eight di Quentin Tarantino, dove otto sconosciuti restano bloccati in un rifugio di montagna e le loro vere intenzioni emergono in un crescendo di inganni e violenza.

Su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00, canale 307) c’è Hit Man: Killer per caso, una commedia romantica con risvolti crime, mentre Sky Cinema Drama HD (ore 21.00, canale 308) propone The Truman Show, il capolavoro con Jim Carrey che racconta la vita di un uomo ignaro di essere il protagonista di un reality show globale, in una riflessione profonda sulla libertà e il controllo mediatico. Chiudiamo con il sorriso su Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00, canale 309) con Ti ripresento i tuoi, brillante commedia di Dany Boon che gioca sugli equivoci familiari e le identità nascoste.

Per chi si fosse perso i titoli di ieri, Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15, canale 310) ripropone Jurassic World, il ritorno dei dinosauri prodotto da Spielberg, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15, canale 311) torna Profeti, intenso dramma di Alessio Cremonini ambientato nella Siria del 2015.

