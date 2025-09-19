Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore, in teoria, Venerdi 19 Settembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore, in teoria, Venerdi 19 Settembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore, in teoria, Venerdi 19 Settembre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 19 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda L'amore, in teoria, la nuova commedia romantica di Luca Lucini con Nicolas Maupas. Al centro c’è Leone, fidanzato apparentemente ideale che scopre di essere solo la “copertura” per la relazione della sua ragazza. Durante i servizi sociali, però, conosce un’attivista ambientale e la sua vita sentimentale prende una svolta inaspettata, portandolo a scegliere se restare nel ruolo impostogli o inseguire un amore autentico. Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15, canale 302) troviamo Emilia Perez, film di Jacques Audiard che ha trionfato agli Oscar e ai Golden Globe 2025 per miglior canzone e miglior attrice non protagonista grazie all’interpretazione di Zoe Saldana. Una storia coraggiosa e anticonvenzionale che mescola dramma, musica e riflessione sociale, seguendo la vicenda di un boss del narcotraffico messicano che decide di cambiare vita e identità. Gli appassionati di cinema classico non possono perdere Fuga da Alcatraz, in onda su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15, canale 303). Clint Eastwood è il carismatico protagonista di questo leggendario prison movie diretto da Don Siegel, che ricostruisce la più celebre evasione dal carcere di massima sicurezza, mettendo in scena tensione, ingegno e la lotta per la libertà.

Per le famiglie c’è il divertente Cattivissimo me 3 su Sky Cinema Family HD (ore 21.00, canale 304). Gru scopre di avere un fratello gemello, Dru, e insieme dovranno affrontare il cattivo Balthazar Bratt tra gag irresistibili e i soliti Minions in fuga. L’adrenalina sale su Sky Cinema Action HD (ore 21.00, canale 305) con Mission: Impossible - Rogue Nation, il quinto capitolo della saga con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, che stavolta deve fermare il Sindacato, un’organizzazione segreta pronta a destabilizzare il mondo. Atmosfere claustrofobiche e tensione psicologica su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00, canale 306) con The Hateful Eight di Quentin Tarantino, dove otto sconosciuti restano bloccati in un rifugio di montagna e le loro vere intenzioni emergono in un crescendo di inganni e violenza.

Su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00, canale 307) c’è Hit Man: Killer per caso, una commedia romantica con risvolti crime, mentre Sky Cinema Drama HD (ore 21.00, canale 308) propone The Truman Show, il capolavoro con Jim Carrey che racconta la vita di un uomo ignaro di essere il protagonista di un reality show globale, in una riflessione profonda sulla libertà e il controllo mediatico. Chiudiamo con il sorriso su Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00, canale 309) con Ti ripresento i tuoi, brillante commedia di Dany Boon che gioca sugli equivoci familiari e le identità nascoste.

Per chi si fosse perso i titoli di ieri, Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15, canale 310) ripropone Jurassic World, il ritorno dei dinosauri prodotto da Spielberg, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15, canale 311) torna Profeti, intenso dramma di Alessio Cremonini ambientato nella Siria del 2015.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!
Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

L'amore, in teoria
Un film romantico di Luca Lucini con Nicolas Maupas. Leone, fidanzato "perfetto" usato come copertura dalla sua ragazza, si innamora di un'attivista ambientale incontrata ai servizi sociali. 
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Emilia Perez
Oscar e Golden Globe 2025 alla miglior canzone e alla miglior attrice non protagonista (Zoe Saldana) per l'originale film diretto da Jacques Audiard con Karla Sofia Gascon.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fuga da Alcatraz
Cult assoluto del cinema carcerario diretto da Don Siegel. Clint Eastwood è un detenuto in fuga dall'inespugnabile penitenziario di Alcatraz, amministrato da un sadico aguzzino
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo me 3
Terzo successo al box office per i personaggi targati Illumination. Mentre i Minions si dimettono, Gru scopre di avere un fratello gemello, Dru. Insieme daranno la caccia a Balthazar Bratt.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible - Rogue Nation
Tom Cruise nel quinto action della saga, prodotto da J.J. Abrams. Ethan Hunt riunisce la squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale e terroristica.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Hateful Eight
Western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Oscar alle musiche di Ennio Morricone.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Hit Man: Killer per caso
Brillante commedia di Richard Linklater con Glen Powell. Un docente collabora con la polizia fingendosi un sicario, ma un giorno infrange il protocollo.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Truman Show
Un immenso Jim Carrey nella sconvolgente metafora dei nostri tempi. Dal giorno della nascita, a sua insaputa, Truman vive sorvegliato dalle telecamere nel più estremo dei reality show.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti ripresento i tuoi
Il regista di "Giù al Nord", Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Jurassic World
Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel primo capitolo della nuova trilogia prodotta da Spielberg. Per attrarre più visitatori, gli scienziati progettano un dinosauro geneticamente modificato.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Profeti
Alessio Cremonini dirige Jasmine Trinca e Isabella Nefar. Siria, 2015: prigioniera dei fondamentalisti islamici, una giornalista italiana si confronta con la devota moglie di un miliziano.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • UEFA Women’s Champions League Disney+: sorteggio in diretta con Juventus e Roma qualificate

    Venerdì 19 settembre, Disney+ darà il via alla stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League trasmettendo in diretta streaming l’attesissimo sorteggio della fase campionato. Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella fase campionato. In diretta streaming dalle 12:00...
    S
    Sport
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Nicolas Maupas protagonista in L’Amore in Teoria, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema L’AMORE IN TEORIA, una commedia sentimentale firmata da Luca Lucini con Nicolas Maupas, in onda venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Netflix, tratta da un soggetto di Gennaro Nunziante e con la sceneggiatura firmata da Amina Grenci e Teresa Fraioli, L’AMORE IN TEORIA...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Maxi operazione anti-pirateria: smantellata IPTV66 nella Repubblica Dominicana

    Arrestati gli operatori di IPTV66 nella Repubblica Dominicana a seguito di una segnalazione penale dell’ACE. Gli indagati rischiano accuse per violazione del copyright e riciclaggio di denaro, oltre ad altri reati. L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha confermato con soddisfazione il successo dell’operazione che ha portato allo smantellamento di una delle più grandi reti IPTV illegali...
    E
    Economia
    giovedì, 18 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (18 - 21 Settembre) F1 Azerbaigian, GT Valencia, MXGP Australia

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, GT World Challenge, MXGP e gli speciali di Sky Sport dedicati a Ollie Bearman. F1 A BAKU– Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 18 settembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: seconda serata di Audizioni, nuovi talenti pronti a conquistare i giudici

    Giovedì 18 settembre torna su Sky e in streaming su NOW X Factor 2025. Seconda parte di Audizioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle che, dopo gli ottimi ascolti dell’esordio di una settimana fa e l’incremento del 41% di interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear rispetto al debutto della scorsa stagione, si appresta ad accogliere sul palco altri ragazzi che sognano di arrivare sul palco dei Live. Portando o una cover o un...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 18 settembre 2025

  • Olimpiadi Milano Cortina 2026 su Rai e RaiPlay: 250 ore diretta TV, copertura totale e focus sostenibilità

    Milano Cortina 2026 si prepara ad accendere la fiamma olimpica dal 6 al 22 febbraio, promettendo diciassette giorni di "Bellezza in movimento", "Bellezza è pluralità" e "Bellezza è spirito agonistico" attraverso sedici discipline olimpiche e sei paralimpiche, con il debutto dello sci alpinismo e ben 195 medaglie in palio. L'evento, che coinvolgerà un'area di oltre 22.000 km² e tre regioni italiane...
    S
    Sport
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Champions League su Sky e NOW: debutto boom, Juventus-Borussia oltre 1,1 milioni di spettatori

    Grande partenza per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience* 1 milione 757 mila spettatori medi complessivi. In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, - in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 2 milioni 90 mila contatti...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Guardia di Finanza a Cagliari smantella rete di streaming illegale: sequestri, perquisizioni e indagini

    Nel rispetto dei diritti delle persone indagate – che si presumono innocenti fino all’eventuale sentenza di condanna definitiva – per quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno svolto sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane a contrasto dello streaming illegale di contenuti...
    E
    Economia
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Champions League 🏆 Ajax vs Inter (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

    Atmosfera di grande attesa ad Amsterdam per la prima partita della League Phase di UEFA Champions League trasmessa da Prime Video: Ajax-Inter, in programma mercoledì 17 settembre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). Una gara affascinante che mette di fronte due club storici del calcio europeo: i lancieri, fucina di giovani talenti e scuola del gioco offensivo, e i nerazzurri di Cristian Chivu, pronti a inseguire un nuovo sogno europeo. In diretta dalla...
    S
    Sport
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Roma 5G: Wi-Fi gratuito e videosorveglianza nelle prime 55 piazze e linea A della metro completata

    Il progetto “Roma 5G” taglia un nuovo traguardo con l’inaugurazione del Wi-Fi pubblico gratuito e telecamere di videosorveglianza nelle prime 55 piazze della Capitale e il completamento della copertura di tutta la linea A della metropolitana. Il progetto, che prevede la copertura con free Wi-Fi e telecamere di un totale di 100 piazze nei prossimi mesi, ha l’obiettivo di trasformare Roma in una smart city all’avanguardia, in grado di offrire...
    H
    HiTech
    martedì, 16 settembre 2025

  • Ascolti 3a Giornata Serie A 2025/26 DAZN: sfiorati i 6 milioni di spettatori, Juventus-Inter il traino

    La terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5.903.560) su Dazn, il miglior risultato di sempre per una giornata iniziale di campionato da quando, nella stagione 2022/23, Auditel ha introdotto il sistema di rilevazione Total Audience per misurare gli ascolti del massimo campionato di calcio sulla piattaforma. Il dato segna una crescita del 50% rispetto alla scorsa stagione (3.949.414 spettatori nella terza giornata 2024/25) e supera...
    D
    DAZN
    martedì, 16 settembre 2025

  • Buona la prima per Sky Sport 24 Night su Cielo: in seconda serata in diretta e in chiaro

    Il debutto di Sky Sport 24 Night in diretta in chiaro in seconda serata su Cielo (adesso in HD anche sul digitale terrestre) si è imposto fin da subito come un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dello sport, configurandosi non solo come un semplice TG, ma come una vera e propria "nuova casa dello sport fatta di notizie, di immagini, di approfondimenti, di highlights e di commenti per tutto quello che accadrà". La puntata di esordio...
    S
    Sky Italia
    martedì, 16 settembre 2025

  • Open Var torna su DAZN: analisi VAR e decisioni arbitrali ogni martedì on demand

    Nato dalla partnership formativa e informativa avviata nel 2023 tra DAZN, FIGC e AIA in collaborazione con la Lega Serie A, Open Var è pronto a riaccendersi per offrire ai tifosi un punto di vista esclusivo sul tema delle decisioni arbitrali, e continuare a favorire una rinnovata cultura sportiva. Open Var si rinnova,alla luce della grande novità introdotta a partire dalla stagione corrente di Serie A Enilive, che vede la spiegazione allo stadio e agli spettatori connessi...
    D
    DAZN
    martedì, 16 settembre 2025

  • L’Espresso lancia “Sette idee per cambiare l’Italia”: call for ideas per innovazione sociale e ambientale

    Era il 1989. L’Espresso titolava con parole che oggi suonano profetiche: “La Terra brucia”. L’inchiesta raccontava l’effetto serra, lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento di piogge torrenziali e di cicloni tropicali, anticipando decenni di emergenza climatica. Era una denuncia, un impegno che ha attraversato la storia del giornale. Oggi quell’eredità si traduce in azione...
    E
    Economia
    martedì, 16 settembre 2025

  • Sky Extra regala due biglietti cinema The Space agli utenti della nuova app My Sky

    Per tutti gli abbonati che utilizzano la nuova app My Sky è disponibile una nuova iniziativa promossa da Sky Extra: due biglietti omaggio per vedere un film a scelta nelle sale del circuito The Space Cinema. I biglietti possono essere richiesti all’interno della sezione Sky Extra dell’app My Sky e sono utilizzabili fino al 30 settembre 2025, in qualsiasi giorno della settimana, weekend inclusi. Consentono la visione di film italiani e internazionali...
    S
    Sky Italia
    martedì, 16 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Formula 1 GP Azerbaigian 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, GT World Challenge, MXGP e gli speciali di Sky Sport dedicati a Ollie Bearman. F1 A BAKU– Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì a...
     venerdì, 19 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: L'amore, in teoria, Venerdi 19 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.  Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda L'amore, in teoria, la nuova commedia romantica di Luca Lucini con Nicolas Maupas. Al centro c’è Leone, fidanzato apparentemente ideale che scopre di essere solo la...
     venerdì, 19 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World, Giovedi 18 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.  L’avventura torna protagonista su Sky Cinema e NOW con Jurassic World, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Chris Pratt e Bryce Dallas Howard riportano in vita il mito di Jurassic Park nel primo capitolo della nuova tri...
     giovedì, 18 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: I mercenari 2, Mercoledi 17 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. L’adrenalina è protagonista su Sky Cinema e NOW con I mercenari 2, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), dove Sylvester Stallone guida la squadra di super-eroi dell’action insieme a Jason Statham, Jean-Claude ...
     mercoledì, 17 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Omaggio a Robert Redford, Martedi 16 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda Omaggio a Robert Redford, una serata speciale che celebra la carriera dell’attore e regista scomparso a 89 anni. L’appuntamento inizia con Proposta indecente, dramma romantico in c...
     martedì, 16 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨