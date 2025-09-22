Guida TV Sky Cinema e NOW: Civil War, Lunedi 22 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e poi su Sky Cinema Suspence HD alle 21.45 (canale 306) va in onda Civil War, il film distopico di Alex Garland con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny. Ambientato in un’America sull’orlo del collasso, segue un gruppo di reporter che, tra esplosioni di violenza e tensioni sociali, affronta rischi estremi pur di raccontare la verità, trasformando il loro viaggio in una riflessione sul ruolo del giornalismo nei momenti più bui. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) torna il capolavoro di Robert Zemeckis Forrest Gump, vincitore di 6 Oscar, con un indimenticabile Tom Hanks. La storia segue le incredibili vicende di un uomo ingenuo e ottimista che, con sguardo innocente, attraversa trent’anni di storia americana diventandone testimone inconsapevole.

Per gli amanti dell’adrenalina, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) arriva Fast & Furious 5, con Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson. Ambientato in Brasile, vede Brian e Dominic riunire il team per un colpo spettacolare, tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e una resa dei conti che ha fatto la storia della saga. Serata per tutta la famiglia su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Sonic – Il film, adattamento live action del celebre videogioco Sega. Con Jim Carrey nei panni del malvagio Dr. Robotnik e James Marsden, la pellicola racconta le avventure del porcospino blu più veloce del mondo arrivato sulla Terra per sfuggire ai suoi nemici. Azione e fantasy si fondono in The Great Wall, in onda su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305). Diretto da Zhang Yimou e interpretato da Matt Damon, il film trasforma la costruzione della Grande Muraglia in un’epica battaglia contro creature mostruose, con spettacolari scene di guerra e scenografie mozzafiato.

Atmosfera elegante su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Magic in the Moonlight, la commedia romantica di Woody Allen con Colin Firth ed Emma Stone. Nella Costa Azzurra degli anni ’20, un mago scettico tenta di smascherare una giovane medium ma finirà per mettere in discussione le proprie convinzioni e aprirsi all’amore. Spazio al cinema d’autore su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Il tempo che ci vuole, biopic di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni nei panni del celebre regista Luigi Comencini. Un racconto intimo e toccante che esplora il rapporto complesso tra padre e figlia, intrecciando memoria personale e storia del cinema italiano. Risate e spirito cavalleresco su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Tutti per 1 – 1 per tutti, produzione Sky Original diretta da Giovanni Veronesi. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy tornano a vestire i panni dei leggendari moschettieri in una nuova avventura fatta di amicizia, ironia e duelli rocamboleschi.

In seconda visione su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) è in programma Il sesso degli angeli, la commedia di e con Leonardo Pieraccioni affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, in cui un sacerdote fiorentino scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera con conseguenze esilaranti. Chiude la serata su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) La stanza accanto, intenso dramma di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton e Julianne Moore. Due amiche, una reporter di guerra malata terminale e una scrittrice, affrontano insieme il confine tra vita e morte in un racconto delicato e profondamente emotivo.

