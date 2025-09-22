Guida TV Sky Cinema e NOW: Civil War, Lunedi 22 Settembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e poi su Sky Cinema Suspence HD alle 21.45 (canale 306) va in onda Civil War, il film distopico di Alex Garland con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny. Ambientato in un’America sull’orlo del collasso, segue un gruppo di reporter che, tra esplosioni di violenza e tensioni sociali, affronta rischi estremi pur di raccontare la verità, trasformando il loro viaggio in una riflessione sul ruolo del giornalismo nei momenti più bui. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) torna il capolavoro di Robert Zemeckis Forrest Gump, vincitore di 6 Oscar, con un indimenticabile Tom Hanks. La storia segue le incredibili vicende di un uomo ingenuo e ottimista che, con sguardo innocente, attraversa trent’anni di storia americana diventandone testimone inconsapevole.

Per gli amanti dell’adrenalina, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) arriva Fast & Furious 5, con Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson. Ambientato in Brasile, vede Brian e Dominic riunire il team per un colpo spettacolare, tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e una resa dei conti che ha fatto la storia della saga. Serata per tutta la famiglia su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Sonic – Il film, adattamento live action del celebre videogioco Sega. Con Jim Carrey nei panni del malvagio Dr. Robotnik e James Marsden, la pellicola racconta le avventure del porcospino blu più veloce del mondo arrivato sulla Terra per sfuggire ai suoi nemici. Azione e fantasy si fondono in The Great Wall, in onda su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305). Diretto da Zhang Yimou e interpretato da Matt Damon, il film trasforma la costruzione della Grande Muraglia in un’epica battaglia contro creature mostruose, con spettacolari scene di guerra e scenografie mozzafiato.

Atmosfera elegante su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Magic in the Moonlight, la commedia romantica di Woody Allen con Colin Firth ed Emma Stone. Nella Costa Azzurra degli anni ’20, un mago scettico tenta di smascherare una giovane medium ma finirà per mettere in discussione le proprie convinzioni e aprirsi all’amore. Spazio al cinema d’autore su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Il tempo che ci vuole, biopic di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni nei panni del celebre regista Luigi Comencini. Un racconto intimo e toccante che esplora il rapporto complesso tra padre e figlia, intrecciando memoria personale e storia del cinema italiano. Risate e spirito cavalleresco su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Tutti per 1 – 1 per tutti, produzione Sky Original diretta da Giovanni Veronesi. Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Margherita Buy tornano a vestire i panni dei leggendari moschettieri in una nuova avventura fatta di amicizia, ironia e duelli rocamboleschi.

In seconda visione su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) è in programma Il sesso degli angeli, la commedia di e con Leonardo Pieraccioni affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, in cui un sacerdote fiorentino scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera con conseguenze esilaranti. Chiude la serata su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) La stanza accanto, intenso dramma di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton e Julianne Moore. Due amiche, una reporter di guerra malata terminale e una scrittrice, affrontano insieme il confine tra vita e morte in un racconto delicato e profondamente emotivo.

Civil War
Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny nel potente film distopico di Alex Garland. In un'America sull'orlo del collasso, un gruppo di reporter cerca di immortalare la verità.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Forrest Gump
6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast&Furious 5
Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson nel quinto capitolo della saga action. Brasile: Brian e Dominic riuniscono il team per organizzare un ultimo colpo.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sonic - Il film
Avventura in live action basata sui videogiochi Sega con Jim Carrey e James Marsden. Giunto sulla Terra, Sonic, il porcospino più veloce del suono, affronta un diabolico scienziato.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Great Wall
Action-fantasy di Zhang Yimou con Matt Damon. Cina, XII secolo: due mercenari europei, alla ricerca della polvere nera, vengono coinvolti nella lotta contro dei terribili mostri.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Magic in The Moonlight
Colin Firth ed Emma Stone in un’incantevole commedia romantica di Woody Allen. Costa Azzurra, anni '20: un mago vuole smascherare una ragazza che afferma di avere poteri paranormali.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il tempo che ci vuole
Fabrizio Gifuni è Luigi Comencini in questo biopic diretto da Francesca Comencini. L'omaggio della figlia d'arte al padre e celebre regista, attraverso il racconto del loro rapporto, talvolta complicato.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutti per 1 - 1 per tutti
Tornano i moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, assieme alla regina Margherita Buy, diretti da Giovanni Veronesi nel primo film targato Sky Original.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il sesso degli angeli
Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote di Firenze scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La stanza accanto
Pedro Almodóvar, Leone d'oro a Venezia, dirige Tilda Swinton e Julianne Moore. Due amiche, una reporter di guerra malata terminale e una scrittrice, affrontano insieme il momento della fine.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

