Guida TV Sky Cinema e NOW: Un giorno come tanti, Martedi 23 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Un giorno come tanti, il dramma diretto da Jason Reitman con Kate Winslet, Josh Brolin e Tobey Maguire, tratto dal romanzo di Joyce Maynard. Protagonista è Adele, una donna fragile abbandonata dal marito, che vive sola con il figlio adolescente. La sua vita cambia quando accoglie in casa un evaso in fuga, evento che trasforma un weekend qualunque in un’esperienza di riscoperta emotiva, fatta di paure, desideri e nuove possibilità. Serata di cinema d’autore su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) con Bastardi senza gloria, il capolavoro di Quentin Tarantino che reinventa la storia della Seconda guerra mondiale. Con Brad Pitt e il premio Oscar Christoph Waltz, il film segue un gruppo di soldati americani che pianifica un attentato per uccidere Hitler nella Parigi occupata, alternando azione brutale, dialoghi taglienti e tensione crescente. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) spazio all’adrenalina con Fast & Furious 7, il capitolo che ha segnato la saga per la tragica scomparsa di Paul Walker. Vin Diesel e il resto del team devono affrontare un nemico letale, interpretato da Jason Statham, deciso a vendicare il fratello. Spettacolari inseguimenti e sequenze d’azione mozzafiato rendono il film un omaggio alla famiglia e alla lealtà.

Avventura per tutta la famiglia su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Viaggio al centro della Terra, remake del classico anni ’50 con Brendan Fraser. Tre esploratori intraprendono una spedizione sotterranea che li conduce in un mondo nascosto, popolato da creature incredibili e insidie naturali, in un’avventura spettacolare e ricca di effetti speciali. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) torna il cult di Kathryn Bigelow Point Break – Punto di rottura, con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Un giovane agente dell’FBI si infiltra in una banda di rapinatori di banche che agiscono travestiti da ex presidenti americani. Il confine tra dovere e amicizia si assottiglia fino a un finale leggendario. Suspense e tensione su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Fino alla fine, il thriller di Gabriele Muccino ambientato a Palermo. Protagonista è Sophie, una giovane americana che ha sempre vissuto in solitudine e che, accettando l’invito di Giulio e dei suoi amici, vive ventiquattro ore destinate a sconvolgere la sua esistenza, in una storia di scelte estreme e desiderio di libertà.

Romanticismo e leggerezza su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Little Italy – Pizza, amore e fantasia, la commedia romantica con Emma Roberts e Hayden Christensen. Due giovani innamorati lottano per il loro amore tra profumi di pizza e rivalità familiari, in una storia che mescola tradizione italiana e comicità moderna. Cinema d’autore su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Il bambino nascosto, film di Roberto Andò con Silvio Orlando. A Napoli, un mite professore di musica trova rifugio per il piccolo Ciro, in fuga dalla Camorra. La convivenza forzata diventa occasione di crescita, scoperta e coraggio. Risate assicurate su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Se mi lasci non vale, la commedia di e con Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso. Dopo essere stati lasciati dalle rispettive fidanzate, due amici architettano un piano per vendicarsi, dando vita a una serie di equivoci esilaranti.

In seconda serata su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Civil War di Alex Garland con Kirsten Dunst, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) rivediamo Forrest Gump, la commedia drammatica di Robert Zemeckis con Tom Hanks, vincitrice di 6 Oscar.

Un giorno come tanti

Jason Reitman dirige Kate Winslet, Josh Brolin e Tobey Maguire in un film dal romanzo di Joyce Maynard. Abbandonata dal marito con un figlio adolescente, Adele accoglie in casa un evaso.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast & Furious 7

Settimo capitolo entrato tristemente nella leggenda per la morte di Paul Walker, avvenuta a riprese in corso. Dominic (Vin Diesel) e compagni devono difendersi da un sanguinario killer (Jason Statham) deciso a vendicare l’assassinio del fratello.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio al centro della Terra

Brendan Fraser nel remake di un classico degli anni 50. Tre esploratori si inoltrano sotto la superficie terrestre alla scoperta di un regno sconosciuto, abitato da minacciose creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Point Break - Punto di rottura

Patrick Swayze e Keanu Reeves nel cult movie di Kathryn Bigelow. Un agente FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche indossando maschere di presidenti americani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Fino alla fine

Gabriele Muccino dirige questo coinvolgente thriller, ambientato a Palermo. Sophie, giovane americana che ha vissuto tutta la vita sottovuoto e in solitudine, accetta un incontro segreto con Giulio e i suoi audaci amici, trascorrendo 24 ore che cambieranno per sempre la sua esistenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Little Italy - Pizza, amore e fantasia

Emma Roberts e Hayden Christensen in una commedia romantica nel cuore italiano di Toronto. Una giovane coppia di innamorati deve resistere all'accesa rivalità tra i rispettivi genitori.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il bambino nascosto

Roberto Andò adatta il suo omonimo romanzo in un film con Silvio Orlando. Napoli: il piccolo Ciro, inseguito dalla Camorra, si intrufola nella casa di un mite professore di musica.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi lasci non vale

Vincenzo Salemme dirige e interpreta una commedia con Carlo Buccirosso. Lasciati dalle fidanzate, due uomini elaborano un piano diabolico con l'aiuto di un attore squattrinato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Civil War

Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny nel potente film distopico di Alex Garland. In un'America sull'orlo del collasso, un gruppo di reporter cerca di immortalare la verità.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)