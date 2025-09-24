Guida TV Sky Cinema e NOW: Mr. Morfina, Mercoledi 24 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta Mr. Morfina, l’action-thriller con Jack Quaid nei panni di Nate, un uomo affetto da una rara sindrome genetica che gli impedisce di sentire dolore. Quando la sua fidanzata viene rapita, la sua condizione lo trasforma in un eroe inaspettato, pronto a spingersi oltre ogni limite pur di salvarla, in un mix di adrenalina, tensione e ironia nera. Emozioni forti su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) con Napoli-New York, il dramma diretto da Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino. Ambientato nella Napoli del 1949, racconta la struggente storia di Celestina, una bambina rimasta orfana, che insieme all’amico Carmine si imbarca clandestinamente su una nave diretta in America, in un viaggio di speranza e crescita personale. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) torna l’adrenalina di Fast & Furious 8, con Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson. Questa volta Dominique Toretto sembra tradire la sua “famiglia” a causa di una misteriosa dark lady, dando vita a un capitolo spettacolare fatto di inseguimenti estremi e sequenze d’azione al limite.

Fiaba rivisitata su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Biancaneve, la versione irriverente diretta da Tarsem Singh. Julia Roberts è una Regina Cattiva ironica e seducente, mentre la giovane Biancaneve trova l’aiuto di sette stravaganti briganti per riconquistare il suo regno, in un mix di humor e magia visiva. Duelli e vendette su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Last Knights, epico film d’avventura con Clive Owen e Morgan Freeman. Un cavaliere, privato del suo onore e delle sue terre, prepara la sua rivalsa contro l’imperatore in un’avvincente storia di lealtà e sacrificio. Tensione altissima su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con The Code, il thriller con Morgan Freeman e Antonio Banderas. Due ladri, uno veterano e uno alle prime armi, uniscono le forze per un colpo finale che li metterà di fronte a scelte difficili e pericoli letali.

Musica e romanticismo su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Yesterday, diretto da Danny Boyle. Un musicista fallito si risveglia in un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti, diventando l’unico a conoscere le loro canzoni e trasformandole nel trampolino per una carriera inaspettata e una storia d’amore da vivere fino in fondo. Grande cinema drammatico su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con The Judge, interpretato da Robert Downey Jr. e Robert Duvall. Un brillante avvocato fa ritorno nella sua città natale solo per scoprire che il padre, giudice rispettato, è accusato di omicidio. La ricerca della verità diventa anche un percorso di riconciliazione familiare. Risate su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Belli ciao, la commedia diretta da Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo. Due amici d’infanzia, cresciuti con destini opposti, si ritrovano dopo anni e mettono a confronto le loro vite, tra battute taglienti e riflessioni sul divario tra Nord e Sud.

In seconda serata su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Un giorno come tanti, il dramma romantico con Kate Winslet e Josh Brolin, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) è in programma Bastardi senza gloria, il cult di Quentin Tarantino con Brad Pitt e Christoph Waltz, vincitore dell’Oscar per il miglior attore non protagonista.

Mr. Morfina

Jack Quaid è Nate, un uomo che non sente dolore a causa di una sindrome genetica. Quando la sua ragazza viene rapita, la sua condizione unica lo trasforma in un inaspettato eroe.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Napoli-New York

Pierfrancesco Favino guida il cast di questo toccante dramma firmato da Gabriele Salvatores. Napoli, 1949. Celestina, una bambina rimasta orfana, si imbarca clandestinamente su una nave diretta a New York con il suo unico amico Carmine.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast & Furious 8

Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson nell'ottavo capitolo della saga. Un'affascinante dark lady seduce Dominique Toretto e lo convince a tradire i suoi amici.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Biancaneve

Julia Roberts è la Regina Cattiva in un'irriverente versione della famosa fiaba. Dopo la morte del padre, Biancaneve deve affrontare la perfida matrigna. Sarà aiutata da 7 nanetti briganti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Last Knights

Clive Owen e Morgan Freeman in un'avventura ambientata nel Medioevo. Cacciato dal proprio castello, un cavaliere ordisce la sua vendetta nei confronti dell'imperatore.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Code

Morgan Freeman e Antonio Banderas in un thriller mozzafiato. Un esperto ladro internazionale recluta un giovane 'collega' per mettere a segno l'ultimo colpo della sua carriera.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Yesterday

Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Judge

Robert Downey Jr. e Robert Duvall in un’intensa storia familiare. Un avvocato torna nella sua cittadina natale e scopre che il padre, un anziano giudice, è stato accusato di omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Belli ciao

Il duo comico di successo Pio e Amedeo nella commedia diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d'infanzia, separati da scelte diverse, si ritrovano dopo anni fra differenze e sogni in comune.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un giorno come tanti

Jason Reitman dirige Kate Winslet, Josh Brolin e Tobey Maguire in un film dal romanzo di Joyce Maynard. Abbandonata dal marito con un figlio adolescente, Adele accoglie in casa un evaso.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)