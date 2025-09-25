Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World – Il regno distrutto, Giovedi 25 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Jurassic World – Il regno distrutto, secondo capitolo della trilogia che ha riportato in vita il mito di Jurassic Park. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni di Owen e Claire, impegnati in una missione estrema per salvare i dinosauri dall’eruzione che minaccia Isla Nublar. Ma il salvataggio nasconde una cospirazione con conseguenze potenzialmente devastanti per l’umanità. Azione spettacolare, nuove creature preistoriche e tensione continua per un blockbuster adrenalinico. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) c’è A History of Violence, l’acclamato thriller di David Cronenberg con Viggo Mortensen. La vita tranquilla di Tom Stall viene sconvolta quando uccide due rapinatori per legittima difesa e diventa un eroe locale. L’arrivo di misteriosi criminali porta a galla un passato oscuro che mette a rischio la sua famiglia. Un film intenso, che indaga identità e violenza, con interpretazioni di altissimo livello. Serata ad alto tasso di adrenalina su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Fast & Furious – Hobbs & Shaw, primo spin-off della saga cult, in cui Dwayne Johnson e Jason Statham uniscono le forze per fermare un pericoloso terrorista biotecnologico interpretato da Idris Elba. Inseguimenti spettacolari, humour esplosivo e azione senza sosta per una sfida globale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) arriva la magia di La musica nel cuore – August Rush. Freddie Highmore interpreta il piccolo August, prodigio della musica che vive per strada a New York e crede che il suo talento lo ricondurrà ai genitori. Robin Williams è il misterioso benefattore che ne influenza il destino. Un film poetico e toccante che parla di speranza e destino. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD (canale 305) torna Rush Hour: Due mine vaganti, il buddy movie che ha consacrato la coppia Jackie Chan e Chris Tucker. Due detective diversissimi per stile e carattere uniscono le forze per salvare la figlia di un console cinese. Azione, arti marziali e comicità irresistibile per un cult che ha dato il via a una saga di successo. Per gli amanti dell’horror, Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) propone Il settimo giorno con Guy Pearce, in cui un giovane prete viene addestrato da un esorcista esperto ma scoprirà che il male è più vicino del previsto. Atmosfere cupe e tensione sovrannaturale per un viaggio nell’orrore.

Romanticismo e avventura su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Tutti pazzi per l’oro, dove Matthew McConaughey e Kate Hudson interpretano due ex coniugi che si ritrovano a inseguire un tesoro leggendario. Tra immersioni spettacolari e inseguimenti mozzafiato riaffiora l’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) spazio al cinema d’autore con Non odiare di Mauro Mancini. Alessandro Gassmann, premiato a Venezia, veste i panni di un chirurgo ebreo che lascia morire un uomo con una svastica tatuata sul petto e, divorato dal senso di colpa, cerca la redenzione avvicinandosi alla famiglia del defunto. Un dramma intenso e attuale. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) risate garantite con Beata ignoranza di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann nei panni di due insegnanti rivali divisi dall’amore per la stessa donna e da visioni opposte sulla tecnologia. Un duello brillante tra vita digitale e mondo reale.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) c’è Mr. Morfina con Jack Quaid, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora (canale 311) continua l’omaggio a Claudia Cardinale con C’era una volta il West di Sergio Leone, accompagnato dalle musiche leggendarie di Ennio Morricone.

