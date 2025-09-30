Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Martedi 30 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Sherlock Holmes, la spettacolare rilettura firmata Guy Ritchie del leggendario detective, con Robert Downey Jr. e Jude Law impegnati in un'indagine tra magia nera e misteriosi delitti che minacciano Londra. Sempre alle 21:15, ma su Sky Cinema Due (canale 302), spazio a un caposaldo della storia del cinema: Gioventù bruciata, con James Dean nel ruolo che lo consacrò a mito generazionale e Natalie Wood premiata con il Golden Globe per la sua interpretazione.

Chi ama i colpi di scena non può perdere Ocean's 8, in onda alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303), dove Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway guidano una banda di otto donne in una rapina spettacolare ambientata durante il Met Gala di New York. L'avventura per tutta la famiglia è garantita alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) con Viaggio nell'isola misteriosa, dove Dwayne Johnson e Michael Caine affrontano un'isola ricca di pericoli e creature incredibili ispirata ai romanzi di Jules Verne.

L'azione pura arriva su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 con Dangerous - Pericoloso, con Scott Eastwood nei panni di un ex detenuto sociopatico che infrange la libertà vigilata per vendicare la morte del fratello, e su Sky Cinema Suspense (canale 306) alla stessa ora con Dead Shot - Vendetta disperata, un oscuro revenge thriller ambientato nella Londra degli anni '70 che promette tensione e colpi di scena.

Per chi preferisce il sorriso, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva Sogno di una notte di mezza età, commedia irriverente diretta e interpretata da Daniel Auteuil con Gérard Depardieu, mentre su Sky Cinema Comedy (canale 309) va in onda Viva l'Italia, la brillante satira politica che racconta la vita di Michele Spagnolo, un politico che dopo un malore perde i freni inibitori e dice tutto ciò che pensa, con effetti esilaranti sulla sua carriera e sulla sua famiglia.

Il dramma familiare è protagonista su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 con La vita accanto, un racconto intenso che segue una potente famiglia vicentina tra gli anni Ottanta e Duemila, fino a un evento che sconvolgerà i fragili equilibri domestici. Per chi vuole recuperare le prime visioni, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Le assaggiatrici, il toccante film di Silvio Soldini ispirato alla vera storia delle donne costrette ad assaggiare i pasti destinati a Hitler, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) viene riproposto Il Grinta, western moderno e potente che esplora i temi della vendetta e della giustizia nella frontiera spietata.

Sherlock Holmes

Robert Downey Jr. e Jude Law in una rilettura nel segno del fantastico del celebre detective. Holmes e il fidato Watson devono indagare su una serie di delitti legati alla magia nera.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gioventù bruciata

Classico intramontabile che ha consacrato il mito di James Dean. America, anni 50: un gruppo di ragazzi tormentati si ribella al mondo degli adulti. Golden Globe a Natalie Wood.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ocean's 8

Rapina del secolo in una action-comedy con Sandra Bullock, Anne Hathaway e Cate Blanchett. 8 rapinatrici progettano il furto di una collana di diamanti al Metropolitan Museum di New York.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dangerous - Pericoloso

Action con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. Quando suo fratello muore in circostanze misteriose, un ex detenuto sociopatico infrange la liberta' vigilata per scoprire la verita'

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Dead Shot - Vendetta disperata

Un paramilitare irlandese in pensione assiste all'uccisione della moglie incinta da parte di un ufficiale della SAS. Riesce a fuggire, ferito e creduto morto, torna per vendicarsi nelle strade buie della Londra degli anni '70.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sogno di una notte di mezza età

Irriverente commedia con Gérard Depardieu, diretta e interpretata da Daniel Auteuil. Un uomo sposato, dalla fervida immaginazione, inizia a fantasticare sulla giovane fidanzata dell'amico.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La vita accanto

Ambientato tra gli anni Ottanta e il Duemila, il film racconta di una influente famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest’ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), affermata pianista. La loro vita viene sconvolta da un evento imprevedibile.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Viva l'Italia

Il film racconta la storia di un politico, Michele Spagnolo, che in seguito a un grave malore perde i freni inibitori e dice tutto ciò che gli passa per la testa diventando una mina vagante per se stesso e per il suo partito nonché per la sua famiglia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Le assaggiatrici

Silvio Soldini dirige Elisa Schlott in un dramma ispirato a una storia vera. Nella Germania del 1943, Rosa viene costretta ad assaggiare i cibi destinati a Hitler.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Grinta

Il Grinta è una storia forte sulla vendetta e sul valore ambientata in una zona di frontiera spietata e imprevedibile dove la giustizia è una merce rara.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)