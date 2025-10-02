Guida TV Sky Cinema e NOW: Justice League, Giovedi 2 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Justice League, il kolossal di Zack Snyder che riunisce i più grandi supereroi DC, da Batman a Wonder Woman fino a Superman, in una battaglia epica contro l’alieno Steppenwolf. Sempre in prima serata, su Sky Cinema Due (canale 302) va in onda L’ora più buia, intenso biopic con Gary Oldman premiato con l’Oscar per l’interpretazione di Winston Churchill, chiamato a guidare il Regno Unito in una delle fasi più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Per chi ha voglia di risate, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) torna Una notte da leoni 2, sequel ambientato in Thailandia dove il gruppo guidato da Bradley Cooper si ritrova, ancora una volta, a dover ricostruire una folle notte fuori controllo. In alternativa, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) si ride con Nonno questa volta è guerra, commedia con Robert De Niro e Uma Thurman che mette in scena una divertente battaglia domestica tra un nonno e il nipote per il possesso della stessa stanza.

Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) è tempo di tensione con The Kill Team, storia vera che racconta i dilemmi morali di un giovane soldato in Afghanistan in conflitto con un comandante spietato. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alla stessa ora va in onda Eileen, thriller psicologico con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie, ambientato in un carcere femminile e scandito da un legame ambiguo che sconvolgerà la vita della protagonista. Il romanticismo si accende su Sky Cinema Romance (canale 307) con Eiffel, film che racconta l’amore e la passione dietro la costruzione della celebre torre parigina, interpretato da Romain Duris ed Emma Mackey. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 spazio invece alla cronaca con Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, ricostruzione dell’attentato terroristico che sconvolse l’India nel 2008, con Dev Patel e Armie Hammer.

Il lato più leggero della serata è affidato a Sky Cinema Comedy (canale 309), che alle 21:00 propone Brave ragazze, frizzante commedia di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini e Serena Rossi, in cui quattro donne di provincia si improvvisano rapinatrici travestendosi da uomini. Chi non avesse seguito i film del giorno precedente può recuperarli su +24: alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c’è Modalità aereo, la commedia di Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) è in programmazione Laggiù qualcuno mi ama, il documentario che celebra Massimo Troisi con immagini e testimonianze inedite.

Justice League

Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'implacabile alieno Steppenwolf.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ora più buia

Oscar al trucco e a Gary Oldman nei panni dell'uomo che fermò Hitler. 1940: l'avanzata nazista induce il Primo Ministro Churchill a prendere decisioni drammatiche per il bene del paese.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una notte da leoni 2

Dal regista di "Joker", Bradley Cooper nel celebre sequel di sbornie e avventura. Riunitasi in Thailandia per le nozze di Stu, la gang si ritrova catapultata in una spirale di disastri.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nonno questa volta è guerra

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per riconquistare il suo spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Kill Team

Nat Wolff e Alexander Skarsgard in un film tratto da una storia vera. Afghanistan: in un plotone incaricato di stanare terroristi, un soldato entra in conflitto con il suo superiore.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Eileen

Thriller sofisticato con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. Eileen conduce una vita monotona come segretaria in un carcere, ma le cose cambiano con l’arrivo della nuova psicologa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Eiffel

Appassionante Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: l'incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione della celebre torre.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Armie Hammer e Dev Patel nella ricostruzione dell'attacco terroristico di Mumbai. Novembre 2008: un gruppo di jihadisti colpisce i punti strategici della città, tra cui l'hotel Taj Mahal.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Brave ragazze

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico nella commedia diretta da Michela Andreozzi. Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Modalità aereo

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Laggiù qualcuno mi ama

Laggiù qualcuno mi ama è lo straordinario documentario che restituisce tutto il genio e l'originalità di un autore unico e amatissimo, Massimo Troisi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)