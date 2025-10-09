Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - La prova decisiva, Giovedi 9 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Jack Reacher - La prova decisiva, adrenalinico action con Tom Cruise nei panni dell'ex ufficiale dell'esercito che indaga su una strage compiuta da un cecchino. In un crescendo di tensione, Jack scava tra indizi, corruzione e verità nascoste per smascherare una cospirazione che lo metterà contro il sistema stesso che serviva. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 va in onda Hurricane - Il grido dell'innocenza, la straordinaria biografia di Rubin "Hurricane" Carter, interpretato da un intenso Denzel Washington. La storia vera del pugile che, all'apice del successo, viene ingiustamente accusato di triplice omicidio e trascina con sé la battaglia per la giustizia e la libertà. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) torna Figli, il film di Mattia Torre diretto da Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Una commedia brillante e sincera che racconta la fatica, l'amore e l'ironia del crescere due bambini in un mondo che sembra progettato contro i genitori.

Serata per tutta la famiglia alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) con Sonic 3: Il film, terzo capitolo della saga ispirata al celebre videogioco. Il velocissimo riccio blu, insieme agli inseparabili Tails e Knuckles, dovrà affrontare Shadow, un nuovo e potente nemico dai poteri oscuri che minaccia il destino del pianeta. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 si vola nella giungla con The Legend of Tarzan, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo anni trascorsi a Londra, Tarzan torna in Congo per affrontare un intrigo internazionale e fare i conti con le proprie origini selvagge. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) va in onda Monolith, thriller ad alta tensione tratto dalla graphic novel omonima. Una madre, sola nel deserto, deve salvare il figlio rimasto intrappolato all'interno di una macchina supertecnologica e inespugnabile.

Romanticismo e ironia su Sky Cinema Romance (canale 307) con Ma chi ti conosce?, una commedia con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Tra equivoci, magia e vite intrecciate nei secoli, una violinista e un piastrellista scoprono di essere legati da un antico incantesimo d'amore. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308), Cate Blanchett brilla in Che fine ha fatto Bernadette?, pellicola di Richard Linklater sulla rinascita di una donna che, stanca della routine domestica, decide di riscoprire se stessa e le proprie passioni. Per chi vuole ridere, su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 c'è Le amiche della sposa, divertente commedia di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Una damigella d'onore affronta con disastri e rivalità l'organizzazione delle nozze della migliore amica, tra situazioni esilaranti e momenti di puro caos.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Petra - Il silenzio dei chiostri, con Paola Cortellesi nei panni dell'ispettrice alle prese con un delitto e un furto di reliquia in un convento, tra misteri d'arte e riflessioni intime. Chiude la serata Gravity, in onda alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), lo straordinario capolavoro spaziale di Alfonso Cuarón con Sandra Bullock e George Clooney, una vertiginosa esperienza visiva sulla lotta per la sopravvivenza nello spazio infinito.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Jack Reacher - La prova decisiva

Tom Cruise in un action al di sopra della legge. Un ex ufficiale arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui è stato accusato un cecchino dell'esercito.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Hurricane - Il grido dell'innocenza

Un magnifico Denzel Washington nella travolgente biografia di Rubin "Hurricane" Carter. All'apice della carriera, il celebre pugile viene accusato ingiustamente di omicidio

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Figli

Grande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più di un figlio.7

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sonic 3: Il film

Il riccio blu Sonic torna con il terzo capitolo della saga. Insieme a Tails e Knuckles, deve affrontare un nuovo e potente nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri inimmaginabili.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Legend of Tarzan

L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Monolith

Thriller Sky tratto dall'omonima graphic novel. Sola nel deserto, una donna deve liberare il figlio intrappolato in una macchina blindata.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ma chi ti conosce?

Simona Tabasco e Antonio Folletto interpretano due persone apparentemente incompatibili che si attraggono, in questa brillante commedia romantica. Silvia, aspirante violinista e Alessio, piastrellista romano, scoprono che un incantesimo d'amore lega le loro vite attraverso i secoli(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Che fine ha fatto Bernadette?

Cate Blanchett è una donna alla riscoperta di se stessa in una pellicola di Richard Linklater. Bernadette abbandona la vita da casalinga con la voglia di riappropriarsi delle sue passioni.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Le amiche della sposa

Commedia di successo di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie, damigella d'onore alle nozze della migliore amica Lilian, deve arginare le mosse astute delle altre ragazze.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra - Il silenzio dei chiostri

Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gravity

7 Oscar e 1 Golden Globe al film di fantascienza di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney. In seguito a un incidente, due astronauti sono costretti a vagare nello spazio profondo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)