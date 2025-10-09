Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - La prova decisiva, Giovedi 9 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - La prova decisiva, Giovedi 9 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Jack Reacher - La prova decisiva, adrenalinico action con Tom Cruise nei panni dell'ex ufficiale dell'esercito che indaga su una strage compiuta da un cecchino. In un crescendo di tensione, Jack scava tra indizi, corruzione e verità nascoste per smascherare una cospirazione che lo metterà contro il sistema stesso che serviva. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 va in onda Hurricane - Il grido dell'innocenza, la straordinaria biografia di Rubin "Hurricane" Carter, interpretato da un intenso Denzel Washington. La storia vera del pugile che, all'apice del successo, viene ingiustamente accusato di triplice omicidio e trascina con sé la battaglia per la giustizia e la libertà. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) torna Figli, il film di Mattia Torre diretto da Giuseppe Bonito, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Una commedia brillante e sincera che racconta la fatica, l'amore e l'ironia del crescere due bambini in un mondo che sembra progettato contro i genitori.

Serata per tutta la famiglia alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) con Sonic 3: Il film, terzo capitolo della saga ispirata al celebre videogioco. Il velocissimo riccio blu, insieme agli inseparabili Tails e Knuckles, dovrà affrontare Shadow, un nuovo e potente nemico dai poteri oscuri che minaccia il destino del pianeta. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 si vola nella giungla con The Legend of Tarzan, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo anni trascorsi a Londra, Tarzan torna in Congo per affrontare un intrigo internazionale e fare i conti con le proprie origini selvagge. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) va in onda Monolith, thriller ad alta tensione tratto dalla graphic novel omonima. Una madre, sola nel deserto, deve salvare il figlio rimasto intrappolato all'interno di una macchina supertecnologica e inespugnabile.

Romanticismo e ironia su Sky Cinema Romance (canale 307) con Ma chi ti conosce?, una commedia con Simona Tabasco e Antonio Folletto. Tra equivoci, magia e vite intrecciate nei secoli, una violinista e un piastrellista scoprono di essere legati da un antico incantesimo d'amore. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308), Cate Blanchett brilla in Che fine ha fatto Bernadette?, pellicola di Richard Linklater sulla rinascita di una donna che, stanca della routine domestica, decide di riscoprire se stessa e le proprie passioni. Per chi vuole ridere, su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 c'è Le amiche della sposa, divertente commedia di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Una damigella d'onore affronta con disastri e rivalità l'organizzazione delle nozze della migliore amica, tra situazioni esilaranti e momenti di puro caos.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Petra - Il silenzio dei chiostri, con Paola Cortellesi nei panni dell'ispettrice alle prese con un delitto e un furto di reliquia in un convento, tra misteri d'arte e riflessioni intime. Chiude la serata Gravity, in onda alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), lo straordinario capolavoro spaziale di Alfonso Cuarón con Sandra Bullock e George Clooney, una vertiginosa esperienza visiva sulla lotta per la sopravvivenza nello spazio infinito.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Jack Reacher - La prova decisiva
Tom Cruise in un action al di sopra della legge. Un ex ufficiale arriva in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui è stato accusato un cecchino dell'esercito.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Hurricane - Il grido dell'innocenza
Un magnifico Denzel Washington nella travolgente biografia di Rubin "Hurricane" Carter. All'apice della carriera, il celebre pugile viene accusato ingiustamente di omicidio
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Figli
Grande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più di un figlio.7
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sonic 3: Il film
Il riccio blu Sonic torna con il terzo capitolo della saga. Insieme a Tails e Knuckles, deve affrontare un nuovo e potente nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri inimmaginabili.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Legend of Tarzan
L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Monolith
Thriller Sky tratto dall'omonima graphic novel. Sola nel deserto, una donna deve liberare il figlio intrappolato in una macchina blindata.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ma chi ti conosce?
Simona Tabasco e Antonio Folletto interpretano due persone apparentemente incompatibili che si attraggono, in questa brillante commedia romantica. Silvia, aspirante violinista e Alessio, piastrellista romano, scoprono che un incantesimo d'amore lega le loro vite attraverso i secoli(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Che fine ha fatto Bernadette?
Cate Blanchett è una donna alla riscoperta di se stessa in una pellicola di Richard Linklater. Bernadette abbandona la vita da casalinga con la voglia di riappropriarsi delle sue passioni.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Le amiche della sposa
Commedia di successo di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie, damigella d'onore alle nozze della migliore amica Lilian, deve arginare le mosse astute delle altre ragazze.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra - Il silenzio dei chiostri
Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gravity
7 Oscar e 1 Golden Globe al film di fantascienza di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney. In seguito a un incidente, due astronauti sono costretti a vagare nello spazio profondo.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive

    Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e a completare così la rosa dei...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

  DAZN riduce le perdite del 35% e punta al breakeven nel 2026: ricavi in forte crescita e ambizione

    DAZN, detentore dei diritti televisivi della Serie A fino al 2029, ha segnato il 2024 come un anno cruciale, indicando una netta inversione di tendenza finanziaria. I dati ufficiali dell'esercizio al 31 dicembre 2024, consultati da testate specializzate, rivelano una significativa riduzione delle perdite globali e una robusta crescita dei ricavi, posizionando l'azienda sul percorso definitivo verso il breakeven atteso per il 2026. Il Taglio Drastico delle Perdite - L'aspetto...
    D
    DAZN
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  Pirateria IPTV, stretta DAZN: richiesta ai clienti "pezzotto" di 500 euro per evitare azioni legali

    L'Operazione anti-pirateria condotta lo scorso anno dalla Guardia di Finanza di Lecce, che aveva portato all'identificazione e alla sanzione di oltre 2.000 utilizzatori di servizi IPTV illegali ("pezzotto"), entra in una nuova, decisiva fase. I detentori dei diritti, in primis DAZN e Sky, hanno abbandonato la mera sanzione amministrativa statale per lanciare una massiccia offensiva civile, chiedendo ora agli utenti sanzionati ingenti risarcimenti per danni. Il Contesto:...
    D
    DAZN
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  Petra 3 Sky e NOW: Paola Cortellesi con "Il silenzio dei chiostri", nuova indagine misteri e segreti

    È in arrivo 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW la prima delle due nuove storie di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Il silenzio dei chiostri ritroviamo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 08 ottobre 2025

  Elezioni Regionali Toscana 2025: Giani e Tomasi a confronto su Sky TG24 martedì 7 ottobre alle 10.30

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24, il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche e tra Occhiuto e Tridico per la Calabria, tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Il Confronto tra Eugenio Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto da una coalizione...
    S
    Sky Italia
    martedì, 07 ottobre 2025

  Basketball Champions League 2025/26 in esclusiva DAZN: Trieste e Trapani Shark pronte al debutto

    DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, rinnova l'accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 2025/2026 di Basketball Champions League in Italia. Su DAZN si potranno, quindi, seguire in esclusiva tutti i match, dalla regular season al final stage, disponibili in diretta e on demand per una copertura completa. Particolare attenzione sarà dedicata alle due italiane in gara, Pallacanestro Trieste e Trapani Shark, le cui sfide saranno...
    D
    DAZN
    martedì, 07 ottobre 2025

  Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky dalla 7a alla 22a giornata

    C'è chi ha già organizzato tutto da tempo, chi sta cominciando a pensarci e chi aspetterà l'ultimo minuto per decidere cosa fare. Mancano ancora un paio di mesi abbondanti alle festività natalizie, ma lega Calcio Serie A si è già portata avanti con date, orari e programmazione televisiva delle sfide di Serie A Enilive valevoli per le giornate che vanno dalla 13ª alla 22ª che si giocheranno...
    S
    Sport
    lunedì, 06 ottobre 2025

  Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

    DAL 5 OTTOBRE L'ICONICO CANALE DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT DISCOVERY Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual all'insegna della scoperta e della divulgazione SI PARTE CON LA "SHARK NIGHT" DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15 Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei...
    T
    Televisione
    domenica, 05 ottobre 2025

  Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

    Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall'Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre...
    S
    Sky Italia
    domenica, 05 ottobre 2025

  Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l'intervista al numero 11 rossonero realizzata per "Storie di Serie A", il formato di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest'anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. Per l'occasione, il...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO Domenica 5 Ottobre alle 18:00 | NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    sabato, 04 ottobre 2025

  Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    In quattro cercano la prima vittoria: Bari, Catanzaro, Sampdoria e Spezia per i tre puntiQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 7a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di...
    S
    Sport
    sabato, 04 ottobre 2025

  Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l'atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola "Back in the Game" la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d'oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l'evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

