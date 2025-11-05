Guida TV Sky Cinema e NOW: Pearl Harbor, Mercoledi 5 Novembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW offre una selezione imperdibile di grandi film per ogni gusto. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Pearl Harbor, il kolossal sentimentale diretto da Michael Bay, con Ben Affleck e Kate Beckinsale. Ambientato nel 1941, poco prima dell'attacco giapponese alla base americana, racconta la storia di due piloti uniti da un'amicizia profonda ma divisi dall'amore per la stessa donna. Premiato con un Oscar, il film intreccia azione, romanticismo e dramma in uno spettacolo visivamente imponente. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302) arriva The Interpreter, raffinato thriller politico di Sydney Pollack con Nicole Kidman e Sean Penn. Un'interprete dell'ONU intercetta per caso una conversazione che rivela un piano di omicidio ai danni di un capo di stato africano, trovandosi intrappolata in un intrigo internazionale dove nulla è come sembra. Su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 si combatte ancora con Transformers 3, terzo capitolo della saga diretta da Michael Bay e prodotta da Steven Spielberg. Shia LaBeouf guida gli Autobot in una lotta epica contro i Decepticon e una nuova minaccia che mette a rischio l'intero pianeta.

Per un pubblico più giovane, alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) arriva Belle & Sebastien - Amici per sempre, il terzo capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Quando un uomo sostiene di essere il vero proprietario di Belle, Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua inseparabile amica a quattro zampe. Alle 21.00 su Sky Cinema Action (canale 305) Bruce Willis e Richard Gere si sfidano in The Jackal, tratto dal romanzo di Frederick Forsyth. Un killer ingaggiato dalla mafia russa viene braccato in una caccia all'uomo ad altissima tensione che coinvolge anche l'FBI. Il brivido continua su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00 con Countdown, in cui Elizabeth Lail interpreta una ragazza che scarica un'app capace di predire la data della morte di chiunque la usi. Quando scopre che le restano solo pochi giorni, tenterà disperatamente di sfuggire al suo destino.

Per chi ama le storie al femminile, su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21.00 va in onda Due partite, commedia dolce-amara ambientata negli anni Sessanta che segue le confidenze di quattro amiche e, trent'anni dopo, quelle delle loro figlie, tra sogni, delusioni e solidarietà. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 arriva Cosa sarà di Francesco Bruni, con Kim Rossi Stuart. Un regista, di fronte a una diagnosi difficile, riscopre il valore dei legami familiari e la fragilità che accomuna ogni essere umano. Per una serata di leggerezza, alle 21.00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) va in onda The Estate, dove due sorelle, spinte dalla disperazione economica, cercano di ingraziarsi la loro zia malata per assicurarsi una ricca eredità, tra cinismo, ironia e colpi bassi.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 approda Madame Web, con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica di New York che scopre di poter vedere il futuro e si ritrova a proteggere tre giovani donne da una forza oscura. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna il cult assoluto dei fratelli Coen Il grande Lebowski. Jeff Bridges è "Drugo", un ex hippie pacifico coinvolto suo malgrado in un caso di rapimento tra equivoci e situazioni surreali, accompagnato dagli irresistibili John Goodman e Steve Buscemi.

Pearl Harbor
Michael Bay dirige Ben Affleck e Kate Beckinsale in un kolossal sentimentale premiato con un Oscar. 1941: prima dell'attacco giapponese, due piloti si innamorano della stessa donna.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Interpreter
Sydney Pollack dirige un thriller con Nicole Kidman e Sean Penn. Un'interprete dell'ONU scopre un complotto omicida ai danni di un capo di stato africano e finisce nei guai.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers 3
Michael Bay dirige Shia LaBeouf e John Turturro nel terzo capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg. Gli Autobot devono difendersi dai Decepticons e da un nuovo terribile nemico.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle & Sebastien - Amici per sempre
Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle; ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla fedele amica.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Jackal
Thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. La mafia russa assolda un killer per eliminare una potente figura politica americana.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Countdown
Implacabile thriller con Elizabeth Lail. Una app predice il giorno e l'ora della morte di chiunque la scarichi sul proprio smartphone. Una ragazza cerca di cambiare il suo destino.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Due partite
Commedia dolce-amara sul mondo femminile con un cast di stelle italiane. Anni 60: quattro amiche si incontrano per confidarsi. Trent'anni dopo è la volta delle loro figlie
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cosa sarà
Francesco Bruni dirige Kim Rossi Stuart in un racconto autobiografico sul tema della fragilita'. La diagnosi di una malattia costringe un regista a rivalutare i suoi legami personali.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Estate
Due sorelle tentano di conquistare la loro zia malata terminale e difficile da accontentare nella speranza di diventare le beneficiarie della sua ricca proprietà.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Madame Web
Dakota Johnson è Cassandra Webb in questo titolo supereroistico. Dopo aver scoperto di poter vedere il futuro, una paramedica di New York si ritrova a proteggere tre giovani donne da una minaccia oscura.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il grande Lebowski
Commedia cult del Fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Drugo, un ex hippie omonimo di un ricco magnate, deve risolvere il caso di un misterioso rapimento.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

