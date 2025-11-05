Guida TV Sky Cinema e NOW: Pearl Harbor, Mercoledi 5 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW offre una selezione imperdibile di grandi film per ogni gusto. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Pearl Harbor, il kolossal sentimentale diretto da Michael Bay, con Ben Affleck e Kate Beckinsale. Ambientato nel 1941, poco prima dell'attacco giapponese alla base americana, racconta la storia di due piloti uniti da un'amicizia profonda ma divisi dall'amore per la stessa donna. Premiato con un Oscar, il film intreccia azione, romanticismo e dramma in uno spettacolo visivamente imponente. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302) arriva The Interpreter, raffinato thriller politico di Sydney Pollack con Nicole Kidman e Sean Penn. Un'interprete dell'ONU intercetta per caso una conversazione che rivela un piano di omicidio ai danni di un capo di stato africano, trovandosi intrappolata in un intrigo internazionale dove nulla è come sembra. Su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 si combatte ancora con Transformers 3, terzo capitolo della saga diretta da Michael Bay e prodotta da Steven Spielberg. Shia LaBeouf guida gli Autobot in una lotta epica contro i Decepticon e una nuova minaccia che mette a rischio l'intero pianeta.

Per un pubblico più giovane, alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) arriva Belle & Sebastien - Amici per sempre, il terzo capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Quando un uomo sostiene di essere il vero proprietario di Belle, Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua inseparabile amica a quattro zampe. Alle 21.00 su Sky Cinema Action (canale 305) Bruce Willis e Richard Gere si sfidano in The Jackal, tratto dal romanzo di Frederick Forsyth. Un killer ingaggiato dalla mafia russa viene braccato in una caccia all'uomo ad altissima tensione che coinvolge anche l'FBI. Il brivido continua su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00 con Countdown, in cui Elizabeth Lail interpreta una ragazza che scarica un'app capace di predire la data della morte di chiunque la usi. Quando scopre che le restano solo pochi giorni, tenterà disperatamente di sfuggire al suo destino.

Per chi ama le storie al femminile, su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21.00 va in onda Due partite, commedia dolce-amara ambientata negli anni Sessanta che segue le confidenze di quattro amiche e, trent'anni dopo, quelle delle loro figlie, tra sogni, delusioni e solidarietà. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 arriva Cosa sarà di Francesco Bruni, con Kim Rossi Stuart. Un regista, di fronte a una diagnosi difficile, riscopre il valore dei legami familiari e la fragilità che accomuna ogni essere umano. Per una serata di leggerezza, alle 21.00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) va in onda The Estate, dove due sorelle, spinte dalla disperazione economica, cercano di ingraziarsi la loro zia malata per assicurarsi una ricca eredità, tra cinismo, ironia e colpi bassi.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 approda Madame Web, con Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una paramedica di New York che scopre di poter vedere il futuro e si ritrova a proteggere tre giovani donne da una forza oscura. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna il cult assoluto dei fratelli Coen Il grande Lebowski. Jeff Bridges è "Drugo", un ex hippie pacifico coinvolto suo malgrado in un caso di rapimento tra equivoci e situazioni surreali, accompagnato dagli irresistibili John Goodman e Steve Buscemi.

