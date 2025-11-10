Guida TV Sky Cinema e NOW: The Alto Knights - I due volti del crimine, Lunedi 10 Novembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"The Alto Knights - I due volti del crimine" segna l'incontro tra Barry Levinson e Robert De Niro in un gangster movie dall'atmosfera densa e autentica, ispirato a una storia vera. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la rivalità tra due figure leggendarie del crimine organizzato: Frank Costello e Vito Genovese, entrambi interpretati da De Niro in un'interpretazione magistrale che mette a confronto potere, ambizione e decadenza morale. Una ricostruzione visiva potente, intrisa di tensione e realismo, che esplora il lato oscuro del sogno americano. In onda su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.45 (canale 303). Con "Forrest Gump", Robert Zemeckis firma una delle opere più amate della storia del cinema, vincitrice di sei Premi Oscar. Tom Hanks, nel ruolo del protagonista, interpreta un uomo semplice e sincero che attraversa trent'anni di storia americana con lo sguardo innocente di chi non conosce la malizia. Dalla guerra del Vietnam all'invenzione di slogan immortali, la sua vita diventa un mosaico di emozioni, ironia e destino, accompagnato da una colonna sonora iconica. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302).

"Chi ha incastrato Roger Rabbit" rimane uno dei capolavori assoluti del cinema, vincitore di tre Oscar e diretto da Robert Zemeckis. In una Los Angeles degli anni Quaranta dove umani e cartoon convivono, il detective Eddie Valiant deve aiutare il coniglio Roger Rabbit a dimostrare la sua innocenza dopo essere stato accusato di omicidio. Un film innovativo, irresistibile e ricco di magia, che fonde live action e animazione in modo ancora insuperato. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). "Midway" di Roland Emmerich ricostruisce con spettacolarità e rigore storico una delle battaglie decisive della Seconda guerra mondiale. Con un cast guidato da Woody Harrelson, Dennis Quaid e Luke Evans, il film segue la risposta della Marina americana all'attacco di Pearl Harbor, culminando nello scontro all'atollo di Midway. Tra eroismo e sacrificio, un omaggio al coraggio dei soldati e alla forza della strategia. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). In "Run", Sarah Paulson offre una performance inquietante in un thriller psicologico che tiene con il fiato sospeso. Chloe, costretta su una sedia a rotelle, vive sotto l'apparente protezione della madre, ma presto scopre che dietro l'affetto materno si nasconde un oscuro segreto. Il film alterna silenzi carichi di tensione e improvvisi momenti di terrore, esplorando i confini della dipendenza e della manipolazione. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

Con "Grease: Brillantina", l'energia contagiosa di John Travolta e Olivia Newton-John torna a far sognare. Il musical cult ambientato in una high school americana degli anni Cinquanta racconta l'amore tra Sandy, la ragazza dolce e romantica, e Danny Zuko, il leader dei T-Birds dal fascino ribelle. Canzoni immortali, coreografie iconiche e una nostalgia che non tramonta mai. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "La treccia", tratto dal romanzo di Laetitia Colombani, intreccia le vite di tre donne provenienti da mondi lontani - India, Italia e Canada - unite da un invisibile filo di coraggio e resistenza. Ognuna di loro combatte contro le ingiustizie sociali, trovando nella propria forza la via per la libertà. Un film toccante, poetico e profondamente umano. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). In "Cetto c'è, senzadubbiamente", Antonio Albanese riprende uno dei suoi personaggi più celebri: il politico Cetto La Qualunque. Dopo aver trovato rifugio in Germania, la sua vita viene sconvolta dalla rivelazione di una zia morente che lo dichiara erede di un antico titolo nobiliare. Satira e follia si mescolano in una commedia graffiante che ironizza sui vizi e le contraddizioni del potere. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Segue "Ti presento i miei", commedia irresistibile con Robert De Niro e Ben Stiller, dove un fidanzato timido e maldestro affronta il giudizio implacabile di un futuro suocero ex agente segreto. Un duello di nervi, umorismo e disastri domestici che ha fatto storia del cinema. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la programmazione "Corro da te" di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Una commedia romantica brillante e moderna in cui un seduttore incallito si trova costretto a rivedere le proprie convinzioni quando incontra una donna capace di smascherare la sua superficialità. Un racconto lieve e profondo sull'amore autentico. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

The Alto Knights - I due volti del crimine
Barry Levinson dirige Robert De Niro in un doppio ruolo nel gangster movie ispirato a una storia vera. NY anni 50: Frank Costello e Vito Genovese si contendono il potere
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Forrest Gump
6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Chi ha incastrato Roger Rabbit
3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Midway
War movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Giugno, 1942: nell'atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all'attacco della flotta imperiale giapponese
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Run
Thriller psicologico con Sarah Paulson e Keira Allen. Costretta su una sedia a rotelle, la giovane Chloe scopre che le amorevoli cure di sua madre nascondono una verità inaspettata.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Grease: Brillantina
L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni '50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La treccia
Storia di coraggio al femminile di Laetitia Colombani. Legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, tre donne decidono di ribellarsi alla sorte che è stata loro assegnata
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cetto c'è senzadubbiamente
Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania è scossa dalla rivelazione della zia morente: è l'erede naturale di un principe.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ti presento i miei
Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Corro da te
Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni è un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambierà tutto.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

