Guida TV Sky Cinema e NOW: Colpi d'amore, Sabato 15 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

"Colpi d'amore" porta Ke Huy Quan al centro di una action-comedy dal ritmo serrato, dove un ex killer ormai dedito al mercato immobiliare vede la sua nuova vita andare in frantumi quando riappare la donna che aveva risparmiato anni prima. Tra ironia, resa dei conti e un passato che bussa con forza, la storia scivola in una spirale di tensione e sentimenti repressi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). "Il Grinta" affonda nella polvere delle frontiere selvagge, dove la vendetta è l'unica legge e il coraggio diventa arma e condanna allo stesso tempo. In questo territorio privo di certezze, la giustizia cambia volto e ogni scelta pesa come una condanna, dando vita a un racconto duro e malinconico. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). "Uncharted" trasforma il celebre videogioco in un'avventura cinematografica in cui Tom Holland e Mark Wahlberg uniscono astuzia e improvvisazione per scovare il tesoro perduto di Magellano, braccati dal carismatico e spietato Santiago Moncada interpretato da Antonio Banderas. Un viaggio ricco di enigmi, acrobazie e tradimenti. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

"Madagascar" segue la fuga impulsiva di quattro animali dello zoo di New York che, tra equivoci e scoperte, si ritrovano catapultati in una natura incontrollabile. Il loro percorso di amicizia, identità e sopravvivenza resta uno dei capitoli più amati dell'animazione moderna. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304). "Bastardi senza gloria" rilegge la Seconda guerra mondiale con l'irriverenza visionaria di Quentin Tarantino. Brad Pitt guida un gruppo di soldati americani incaricati di colpire il cuore del Terzo Reich, mentre Christoph Waltz domina la scena con un'interpretazione da Oscar che trasforma ogni dialogo in una partita mentale. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). "Omicidio nel West End" mette Sam Rockwell e Saoirse Ronan al centro di un'indagine nella Londra degli anni Cinquanta, dove l'assassinio di un regista famosa scuote l'ambiente teatrale. Tra ritmi brillanti e atmosfere noir, la storia intreccia ironia e mistero con un'eleganza giocosa. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

"The Colour Room" racconta l'ascesa di Clarice Cliff, artista che rivoluzionò la ceramica e contribuì a definire lo stile Art Deco. Phoebe Dynevor ne interpreta l'ambizione feroce e la sensibilità creativa, costruendo un ritratto di emancipazione femminile in un'epoca che lasciava poco spazio al talento delle donne. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "American Beauty" scava nelle crepe della vita borghese americana attraverso la crisi esistenziale di un quarantenne che ritrova vitalità e smarrimento nell'infatuazione per l'amica della figlia. Kevin Spacey e Annette Bening guidano un film simbolo degli anni Novanta, corrosivo e poetico insieme. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). "Se Dio vuole" segue la frattura emotiva di un cardiochirurgo sicuro di sé che vede vacillare ogni certezza quando il figlio annuncia di voler diventare sacerdote. Marco Giallini e Alessandro Gassmann disegnano una commedia brillante che mescola cinismo, fede e fragilità umana con una leggerezza sorprendente. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

"Justice League" riporta in scena l'alleanza fragile ma necessaria tra Batman, Wonder Woman, Superman e gli altri eroi DC, chiamati a fronteggiare l'invincibile Steppenwolf in una battaglia che mette in gioco il destino del mondo. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). "Anora" di Sean Baker segue la parabola emotiva di una giovane spogliarellista di Brooklyn che accetta un matrimonio d'interesse con il figlio di un oligarca russo. La favola promessa si incrina presto, lasciando emergere fragilità, contraddizioni e un dolore che si insinua nel cuore della storia. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

