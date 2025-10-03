Formula 1 GP Singapore 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP.
F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 11.30, la seconda alle 15. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 partono le qualifiche. Domenica, alle 14, al via la gara in notturna. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.
Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
F1: IL GP DI SINGAPORE IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
VENERDI 3 OTTOBRE 2025
- Ore 9.05: F1 Academy - Prove Libere
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12:55 F1 Academy - Qualifiche
- Ore 14.45: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Prove Libere 2
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Paddock Live Show
- Ore 17: Conferenza stampa Team Principal (differita)
SABATO 4 OTTOBRE 2025
- Ore 8.55: F1 Academy – Gara 1
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15.00: F1 - Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
DOMENICA 5 OTTOBRE 2025
- Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
SABATO 4 OTTOBRE 2025
- Ore 17:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche
- Ore 18:00 Motori F1 GP Singapore: Qualifiche
- Ore 19:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche
DOMENICA 5 OTTOBRE 2025
- Ore 15:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
- Ore 17:00 Motori F1 GP Singapore: Gara
- Ore 18:45 Motori F1 Podio
- Ore 19:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara
