Formula 1 GP Singapore 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

X Factor 5 - Le audizioni: domani cominicia l'avventura su Sky Uno HD

Nelle prime due puntate di X Factor 5 - in onda il 20 e 27 ottobre alle 21.10 - racconteranno le Audizioni, ovvero i provini dei 220 candidati promossi durante gli affollatissimi pre-casting di Roma e Milano e le successive audizioni che hanno fatto tappa a Trento, Forlì e Milano davanti al grande pubblico di teatri e palazzetti. Lì i candidati hanno dato vita a un vero e proprio live show, con esibizioni su base musicale e non più a cappella, vivendo in diretta l'atteso e temuto momento del voto della giuria. Una prova d'esame da ...