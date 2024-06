Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff Semifinale Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Avellino, Vicenza, Carrarese, Benevento, chi salirà in Serie B?

Domenica 2 Giugno 2024, continua l'attesissimo torneo dei playoff della Serie C NOW 2024 sul palcoscenico calcistico. Tutte le emozionanti partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. La grande novità è l'utilizzo sin da subito e per tutte le gare del Var

Alle ore 21:00 avrà luogo la semifinale di ritorno dei playoff tra Benevento e Carrarese, con la Carrarese che parte con un vantaggio di 1-0 dalla partita d'andata. L'incontro si svolgerà allo Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Pietro Scognamiglio. Sempre alle ore 21:00, l'altra semifinale di ritorno tra L.R. Vicenza e Avellino, dopo che la partita d'andata è terminata con un pareggio senza reti. Questo match si terrà allo Stadio "Romeo Menti" di Vicenza e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Sabino Palermo alla telecronaca.

I confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare di andata e ritorno. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Le due società vincitrici le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale”.

LA NOTTE DELLA C – Lunedì 3 giugno grande appuntamento per la Serie C NOW. Alle 19 nel salone d’onore della Triennale di Milano La Notte della C, una serata-evento in cui verrà svelato il nuovo logo della competizione. Ricco il parterre di ospiti, con il presidente Matteo Marani e il vicepresidente Gianfranco Zola che accoglieranno il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, e tanti altri protagonisti della storia della Serie C NOW e non solo. Alla serata, in video collegamento, parteciperanno anche il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, e Giorgio Chiellini, campione d’Europa con la maglia azzurra a Wembley. Sky Sport svelerà in anteprima il nuovo logo della Serie C NOW alle 17, per poi seguire la serata di gala dalle 18 con lo Speciale Area C su Sky Sport 24, con collegamenti dalla Triennale con gli inviati Marco Demicheli e Luca Mastrorilli pronti a catturare le dichiarazioni degli ospiti direttamente dal red carpet.

Inoltre, non perderti su Sky Sport 24 il nuovo appuntamento con "Area C", un programma di approfondimento della durata di 30 minuti interamente dedicato alla Serie C NOW sotto il coordinamento di Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio.

La Serie C NOW si inserisce in un'ampia offerta calcistica di Sky e NOW, che comprende oltre 2.500 partite live nella stagione 2023/2024. Tra queste, tre partite in esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, l'intera Serie BKT, i campionati esteri (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le gare di UEFA Europa League e UEFA Conference League, e anche l'UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 incontri, di cui 20 in esclusiva).

SKY SPORT SERIE C DIRETTA - SEMFINALE PLAYOFF RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

DOMENICA 2 GIUGNO 2024

ore 21:00 Serie C NOW Semifinale Playoff Ritorno: Benevento vs Carrarese (and. 0-1)

Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Scognamiglio





Stadio "Romeo Menti", Vicenza

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Sabino Palerrmo

