Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 23, 24, 25 Agosto 2024 (Premier League, Bundesliga)

Nella Casa dello Sport di Sky, tra venerdì 23 e domenica 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la prima giornata di Bundesliga.

Sabato 24 agosto, la Premier League dà il via a una giornata ricca di emozioni con "La Casa dello Sport Internazionale" a partire dalle 13:00, condotto da Federica Lodi e Paolo Ciarravano. Alle 13:30, gli spettatori potranno seguire la sfida tra Brighton e Manchester United su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero. Successivamente, alle 16:00, sarà il turno del Manchester City che affronta l'Ipswich, sempre su Sky Sport Calcio e NOW, con Federico Zancan al microfono. La giornata si concluderà con Aston Villa-Arsenal alle 18:30, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW, con Massimo Marianella a raccontare le emozioni del match. Domenica 25 agosto, l'attenzione si sposterà su Wolverhampton-Chelsea, in programma alle 15:00 su Sky Sport Calcio e NOW, con Stefano Borghi alla telecronaca. A seguire, alle 17:30, il Liverpool affronterà il Brentford, con la partita trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW, con Paolo Ciarravano alla telecronaca. Durante la giornata, "La Casa dello Sport Internazionale" tornerà in onda alle 14:30, 17:00 e 19:30, con Federica Lodi e Nicola Roggero in studio per analisi e commenti.

Passando alla Bundesliga, l'azione inizierà venerdì 23 agosto alle 20:30 con Borussia Monchengladbach contro Bayer Leverkusen, trasmessa su Sky Sport Uno e NOW, con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Sabato 24 agosto, alle 15:30, il Lipsia affronterà il Bochum su Sky Sport 257 e NOW, con Nicolò Ramella al commento, seguito dal match delle 18:30 tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte, visibile su Sky Sport Arena e NOW, con Pietro Nicolodi alla telecronaca. Domenica 25 agosto, il Wolfsburg sfiderà il Bayern Monaco alle 15:30 su Sky Sport 251 e NOW, con Pietro Nicolodi nuovamente al microfono. L'ultimo match della Bundesliga per il weekend sarà St. Pauli contro Heidenheim, in programma alle 17:30 su Sky Sport 258 e NOW, con la telecronaca affidata a Christian Giordano.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. E ancora, tutto lo spettacolo della Premier League e delle sue storie leggendarie con Paolo Di Canio, interprete speciale del “Di Canio Premier Special”, la produzione originale di Sky Sport che racconta i volti e le imprese memorabili del campionato più antico del mondo. Aggiornamenti su Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

PREMIER LEAGUE – 2a giornata



PREMIER LEAGUE – 2a giornata

SABATO 24 AGOSTO

" La Casa dello Sport Internazionale"

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





con Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 13.30 BRIGHTON-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Nicola Roggero ore 16 MANCHESTER CITY-IPSWICH

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zancan





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Federico Zancan ore 18.30 ASTON VILLA-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e NOW

telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 25 AGOSTO

" La Casa dello Sport Internazionale"

In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero





In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero ore 15 WOLVERHAMPTON-CHELSEA

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Stefano Borghi





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Stefano Borghi ore 17.30 LIVERPOOL-BRENTFORD

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 1° giornata

VENERDÌ 23 AGOSTO

ore 20.30 BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYERN LEVERKUSEN

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 24 AGOSTO



ore 15.30 LIPSIA-BOCHUM

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Nicolò Ramella





Sky Sport 257 e NOW telecronaca Nicolò Ramella ore 18.30 BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANCOFORTE

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 25 AGOSTO

ore 15.30 WOLFSBURG-BAYERN MONACO

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi





Sky Sport 251 e NOW telecronaca Pietro Nicolodi ore 17.30 ST. PAULI-HEIDENHEIM

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Christian Giordano

