Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 1 - 3 Novembre (Premier League, Bundesliga)

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la Bundesliga.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si scende in campo per la decima giornata di Premier League. Primo incontro sabato alle 13.30 con Newcastle-Arsenal in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Tre partite alle 16,in campo Liverpool-Brighton (Sky Sport Uno e NOW), Bournemounth-Manchester City (Sky Sport Calcio e NOW) e Ipswitch-Leicester (Sky Sport 259 e NOW). Alle 18.30 tocca a Wolverhampton-Crystal Palace, su Sky Sport 253 e NOW. Domenica altri tre incontri, tutti su Sky Sport Arena e NOE: alle 15 Tottenham-Aston Villa, alle 17.30 il big match Manchester United-Chelsea, alle 21, Fulham-Brentford.

BUNDESLIGA –In Germania si scende in campo per la nona giornata di Bundesliga. Si parte domani alle 20.30 con Bayer Leverkusen-Stoccarda, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Sabato due incontri: alle 15.30, su Sky Sport 256 e NOW Bayern Monaco-Union Berlino, mente alle 18. 30 su Sky Sport Calcio e NOW Borussia Dortmund-Lipsia. Domenica altre due partite: alle 15.30 Friburgo-Mainz (su Sky Sport 257 e NOW) e alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Brema (su Sky Sport Max e NOW).

DI CANIO PREMIER SPECIAL - Su Sky e in streaming su NOW torna l’appuntamento con Di Canio Premier Special, il programma di Paolo Di Canio dedicato al calcio inglese per entrare nel mondo della Premier League tra storie, analisi, aneddoti e tanto altro. Venerdì 1° novembre, la prima puntata stagionale dal titolo “Capitani: gli skipper del calcio”, dalle 21.15 su Sky Sport Uno e dalle 22.30 su Sky Sport Calcio, disponibile anche on demand.

CAPITANI: GLI SKIPPER DEL CALCIO - Guidare una squadra è come condurre un’imbarcazione: la fascia al braccio dà gloria e responsabilità, e la storia del calcio inglese è piena di personaggi che hanno saputo onorarla. Capitani: gli skipper del calcio è un titolo che offre già un’idea del racconto di Paolo Di Canio, il primo della nuova stagione del Di Canio Premier Special. Un appuntamento che, nella tradizione del programma, cerca di non procedere in linea retta ma con una serie di deviazioni sull’onda dei tanti spunti: non per nulla il capitano, nel calcio inglese, è chiamato anche “skipper”, nome che evoca navigazioni ed esplorazioni. È dunque la storia dei grandi capitani della Premier League, del presente e del passato, del periodo in cui chi riceveva la fascia da mettere al braccio poteva anche tenerla per oltre un decennio, oltretutto in grandi club: Tony Adams nell’Arsenal, Steven Gerrard nel Liverpool, John Terry nel Chelsea, tutti insigniti dell’onore da giovani se non giovanissimi e capaci di guidare i compagni per tanto tempo. Sono giovani anche alcuni capitani di oggi, del resto: Martin Ødegaard, uno dei successori di Adams, è skipper del club da quando aveva poco più di 24 anni e della Norvegia da quando ne aveva 22. Paolo Di Canio conduce lungo la rotta che ha determinato la crescita del ruolo di capitano fin dagli albori: nel calcio delle origini, creato da gentiluomini per gentiluomini, non era nemmeno concepibile che venissero commessi falli, e allora eventuali contatti di gioco venivano valutati proprio dai capitani, spesso scelti tra coloro che già nella vita di tutti i giorni svolgevano professioni e mestieri che richiedessero loro la capacità di guidare e dare l’esempio. Senza fascia al braccio, perché si tratta di una invenzione relativamente recente.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW



PREMIER LEAGUE – 10a giornata

SABATO 2 NOVEMBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





con Federica Lodi e Paolo Di Canio Ore 13.30 NEWCASTLE-ARSENAL

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 16 LIVERPOOL-BRIGHTON

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Federico Zancan





Sky Sport Uno e NOW telecronaca Federico Zancan ore 16 BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Nicola Roggero ore 16 IPSWICH-LEICESTER

Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Sky Sport 259 e NOW telecronaca Matteo Marceddu ore 18.30 WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

DOMENICA 3 NOVEMBRE

dalle 19.30 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio





In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 15 TOTTENHAM-ASTON VILLA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Sky Sport Arena e NOW telecronaca Paolo Ciarravano ore 17.30 MANCHESTER UNITED-CHELSEA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport Arena e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 21 FULHAM-BRENTFORD

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Paolo Redi

BUNDESLIGA – 9a giornata

VENERDÌ 1° NOVEMBRE

ore 20.30 BAYER LEVERKUSEN-STOCCARDA

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 2 NOVEMBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 15.30 BAYERN MONACO-UNION BERLINO

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Nicolò Ramella





Sky Sport 256 e NOW telecronaca Nicolò Ramella ore 18.30 BORUSSIA DORTMUND-LIPSIA

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 3 NOVEMBRE

ore 15.30 FRIBURGO-MAINZ

Sky Sport 257 e NOW

Telecronaca Christian Giordano





Sky Sport 257 e NOW Telecronaca Christian Giordano ore 17.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WERDER BREMA

Sky Sport Max e NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi





Sky Sport Max e NOW Telecronaca Pietro Nicolodi dalle 19.30 “La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

