Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Quarti: Palinsesto e Telecronisti

La Coppa Italia Serie C entra nel vivo. Oggi in campo nelle gare valide per i quarti di finale (tutte in diretta su Sky e in streaming su NOW), che si contenderanno il pass qualificazione per le semifinali in novanta minuti, a meno di eventuali tempi supplementari o calci di rigore.

COPPA ITALIA SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - QUARTI - PALINSESTO SKY E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Mercoledì 18 dicembre 2024, proseguirà l’emozionante cammino della Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 con i quarti di finale. Alle ore 18:00, Milan Futuro e Caldiero Terme si affronteranno per conquistare un posto in semifinale. Il match, che si preannuncia combattuto, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, con la telecronaca affidata a Daniele Barone. Alle ore 18:30 sarà la volta di Giana Erminio e Avellino, pronte a sfidarsi in un confronto che promette spettacolo. La partita sarà visibile su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con Nicolò Ramella alla telecronaca.

La serata si accenderà alle 20:30 con ben tre appuntamenti. Ad Arezzo, i padroni di casa sfideranno il Trapani in una gara cruciale per la qualificazione alle semifinali. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con Antonio Nucera al microfono. Contemporaneamente, al campo del Team Altamura, i pugliesi affronteranno il Rimini in una sfida carica di aspettative, visibile su Sky Sport 254 e NOW, con Elia Faggion alla telecronaca.

Sempre alle 20:30, per il recupero della 18ª giornata del Girone A di Serie C NOW, l’Union Clodiense ospiterà il Padova. Il match sarà trasmesso su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Gianluca Di Marzio.

MERCOLEDI 18 DICEMBRE 2024

ore 18:00 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Quarti: Milan Futuro vs Caldiero Terme

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Daniele Barone





diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Daniele Barone ore 18:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Quarti: Giana Erminio vs Avellino

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Nicolò Ramella





diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Nicolò Ramella ore 20:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Quarti: Arezzo vs Trapani

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Antonio Nucera ore 20:30 Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 Quarti: Team Altamura vs Rimini

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Elia Faggion



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Elia Faggion ore 20:30 Serie C NOW 2024/25 Recupero 18a Giornata Girone A: Union Clodiense vs Padova

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gianluca Di Marzio

