Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 26 - 27 Dicembre 2024 (Boxing Day Premier League)

Nella Casa dello Sport di Sky, giovedì 26 e venerdì 27 dicembre, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League - grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday night.

PREMIER LEAGUE – In Inghilterra si scende in campo per la diciottesima giornata di Premier League. Si parte giovedì 26 dicembre, il tradizionale Boxing Day, con Manchester City-Everton alle 13.30 su Sky Sport Uno e NOW. Alle 16 cinque sfide in contemporanea, da vedere anche simultaneamente in Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW: Chelsea-Fulham (integrale su Sky Sport Uno e NOW); Newcastle-Aston Villa (integrale su Sky Sport Arena e NOW); Nottingham Forest-Tottenham (integrale su Sky Sport Max e NOW); Bournemouth-Crystal Palace (integrale su Sky Sport 251 e NOW); Southampton-West Ham (integrale su Sky Sport 252 e NOW). Alle 18.30 Wolves-Manchester-United su Sky Sport Uno e NOW, alle 21 si chiude con Liverpool-Leicester su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW.

Due sfide venerdì 27 dicembre: alle 20.30 Brighton-Brentford su Sky Sport Calcio e NOW, alle 21.15 Arsenal-Ipswich su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme a Paolo Di Canio (giovedì 26 dicembre) e Federico Zancan (venerdì 27 dicembre), introdurrà i match della giornata e le ultimissime. Aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 18a giornata

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Dalle 13 , dalle 15.30 , dalle 18 e dalle 20.30 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





ore 13.30 MANCHESTER CITY-EVERTON

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Nicola Roggero





ore 16 DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e NOW



- Chelsea vs Fulham: Andrea Marinozzi

- Newcastle vs Aston Villa: Federico Botti

- Nottingham Forest vs Tottenham: Filippo Benincampi

- Bournemouth vs Crystal Palace: Giovanni Poggi

- Southampton vs West Ham: Luca Mastrorilli





ore 16 CHELSEA-FULHAM

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano, inviato Francesco Cosatti





ore 16 NEWCASTLE-ASTON VILLA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Andrea Menon





ore 16 NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





ore 16 BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Andrea Voria





SOUTHAMPTON-WEST HAM

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Elia Faggion





ore 18.30 WOLVES-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Massimo Marianella





ore 21 LIVERPOOL-LEICESTER

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca Federico Zancan

VENERDÌ 27 DICEMBRE

dalle 20 “ La Casa dello Sport Internazionale”

In studio: Federica Lodi e Federico Zancan





ore 20.30 BRIGHTON-BRENTFORD

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





ore 20.30 ARSENAL-IPSWICH

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella, inviato Francesco Cosatti

